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Sheinbaum inaugura plantel de Universidad Rosario Castellanos en Hidalgo, anuncian licenciatura en ciencias agroecológicas

El nuevo campus comenzó actividades en octubre con cerca de 300 estudiantes distribuidos en cuatro licenciaturas

Sheinbaum inauguró una nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos. | Presidencia
Sheinbaum inauguró una nueva sede de la Universidad Rosario Castellanos. | Presidencia
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La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró un nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Tecozautla, Hidalgo, donde anunció que en marzo de 2027 iniciará la Licenciatura en Ciencias Agroecológicas y Ganadería Sustentable.

El nuevo campus comenzó actividades en octubre con cerca de 300 estudiantes distribuidos en cuatro licenciaturas: Turismo Comunitario, Medicina, Administración y Comercio, así como Derecho y Criminología.

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La rectora Alma Herrera Márquez informó que la oferta se ampliará con la carrera enfocada en actividades agroecológicas y ganaderas,con el objetivo de contribuir al desarrollo de este municipio.

Sheinbaum señaló que el plantel forma parte de la expansión nacional de la Universidad Rosario Castellanos, institución que fue creada en la Ciudad de México durante su administración como jefa de Gobierno y que, según dijo, suma actualmente 120 mil estudiantes en modalidades presencial, semipresencial y a distancia.

La mandataria afirmó que la meta de su administración es por lo menos duplicar esa matrícula durante el sexenio, mediante la construcción de nuevos planteles y la ampliación de opciones de educación superior gratuita para jóvenes que concluyen el nivel medio superior.

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La rectora indicó que Tecozautla cuenta con alrededor de mil egresados de educación media superior cada año y que el nuevo plantel representa una alternativa para que continúen sus estudios universitarios en la región.

La carrera de Turismo Comunitario forma parte de las opciones iniciales. Herrera Márquez señaló que el programa busca incorporar enfoques que consideren la economía circular, los recursos naturales y la riqueza de los pueblos originarios del municipio y del estado.

El campus tendrá cuatro edificios y espacios para Medicina y Turismo

El proyecto arquitectónico del plantel contempla cuatro edificios, entre ellos uno destinado a estudiantes de Medicina y otro para la licenciatura en Turismo. Sheinbaum señaló que se construirán dos inmuebles más como parte de la ampliación de las instalaciones.

El campus cuenta con una sala de juicios orales y un espacio de cultura de paz. La rectora informó que también tendrá un auditorio, una cancha techada, una plaza cívica y un gimnasio al aire libre.

La presidenta reconoció a la alcaldesa de Tecozautla, Marisol Prieto, por la construcción de los edificios inaugurados. También mencionó la participación del gobierno estatal y federal en la realización de obras de agua, drenaje, preparatorias y universidades.

Sheinbaum sostuvo que su gobierno continuará con la apertura de instituciones públicas de educación media superior y superior, con el objetivo de ampliar el acceso de jóvenes a estudios universitarios gratuitos.

Sheinbaum recuerda su participación en el Consejo Estudiantil Universitario

Durante el acto, Sheinbaum recordó su participación en el Consejo Estudiantil Universitario hace 40 años, cuando estudiaba la licenciatura en Física en la Universidad Nacional Autónoma de México.

La presidenta señaló que el movimiento estudiantil se organizó frente a reformas aprobadas por el Consejo Universitario que planteaban aumentar cuotas e inscripción, además de modificar el pase automático de las preparatorias de la UNAM a la licenciatura.

De acuerdo con su relato, el movimiento se organizó entre septiembre de 1986 y febrero de 1987 y logró que se retiraran las reformas, afirmando que aquella experiencia reforzó su postura a favor de la educación pública como un derecho.

La mandataria sostuvo que, después de 2018, su administración en la Ciudad de México creó la Universidad Rosario Castellanos como una institución pública y gratuita. Añadió que cuando asumió la Presidencia decidió convertirla en una universidad nacional.

Sheinbaum también mencionó la creación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Dijo que existen más de 200 planteles en el país, con cerca de 100 mil estudiantes, y que su administración continuará con la apertura de nuevas sedes.

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