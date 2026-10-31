GP de México 2026: horarios y actividades del sábado 31 de octubre en el Autódromo Hermanos Rodríguez 

El recinto está listo. para recibir el GP de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

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El segundo día de actividades del Gran Premio de la Ciudad de México 2026 tendrá como principales atractivos la tercera sesión de prácticas libres y la clasificación de la Fórmula 1, donde los pilotos buscarán conseguir una buena posición de salida para la carrera del domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La actividad de este sábado 31 de octubre comenzará desde temprano con diferentes competencias y ejercicios organizados por la Federación Internacional del Automóvil (FIA), además de las categorías de soporte que acompañarán a la máxima categoría del automovilismo durante la jornada.

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El piloto de Red Bull, Sergio Pérez, sale de los pits durante la tercera práctica libre previo al Gran Premio de México, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, el sábado 26 de octubre de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo)

De acuerdo con el programa oficial del evento, a las 08:40 horas se realizarán las inspecciones de pista y servicios médicos, mientras que a las 08:50 tendrá lugar un ejercicio de intervención médica. Posteriormente, a las 09:25 horas, comenzará la clasificación de la Fórmula 4 NACAM.

A las 10:15 horas llegará el turno de la primera carrera de Masters Historic, competencia programada para una duración de 25 minutos. Después de una nueva inspección del circuito a las 11:10, los aficionados podrán disfrutar de uno de los momentos más esperados del día.

¿A qué hora son las prácticas libres y la clasificación de la F1?

MEX7774. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 30/10/2026.- El monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, que marcó el mejor tiempo este viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula Uno en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

La tercera sesión de entrenamientos libres de la Fórmula 1 está programada de las 11:30 a las 12:30 horas. Será la última oportunidad para que las escuderías realicen ajustes en sus monoplazas antes de disputar la clasificación.

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Más tarde, a las 12:55 horas, se desarrollará la primera carrera de GTM Súper Copa, también con una duración aproximada de 25 minutos.

Sin embargo, el momento cumbre llegará a las 15:00 horas, cuando comience la clasificación de la Fórmula 1, que se extenderá hasta las 16:00 horas. En esta sesión quedará definido el orden de salida de los pilotos para la competencia principal.

Al finalizar, de las 16:00 a las 17:00 horas, se llevará a cabo una conferencia de prensa de la categoría.

Actividades para los aficionados en el GP de México

Autoridades reforzarán seguridad en el Metro CDMX por el GP de México (X/ @MetroCDMX)

El programa también contempla experiencias especiales para los asistentes. Entre las 13:30 y las 14:30 horas se realizarán recorridos por el pit lane y visitas guiadas a la pista para los integrantes del Paddock Club.

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Estas actividades se repetirán de las 17:25 a las 18:25 horas. Además, a las 18:25 comenzará el Champions Club Grid Walk & Trophy Photo, una experiencia que permitirá a los participantes acercarse a la parrilla y tomarse fotografías con el trofeo.

De esta manera, el sábado será una jornada fundamental para definir la parrilla de salida del Gran Premio de México 2026, con la clasificación como el principal atractivo antes de la carrera del domingo 1 de noviembre.