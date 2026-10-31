México

Metrobús podría emitir justificantes a usuarios en CDMX por retrasos y fallas en el servicio: Congreso analiza propuesta

Existe un antecedente en el Metro, donde también puede solicitarse un justificante para presentar en el trabajo o la escuela

Por lluvia en la CDMX, la Línea 1 del Metrobús presenta un retraso este viernes. Crédito: X / @lajornadaonline
Por lluvia en la CDMX, la Línea 1 del Metrobús presenta un retraso este viernes. Crédito: X / @lajornadaonline
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El Congreso de la Ciudad de México analiza una propuesta para que Metrobús emita justificantes a usuarios afectados por retrasos, fallas mecánicas, accidentes o interrupciones comprobables en el servicio. La medida busca que las personas cuenten con un documento oficial para explicar llegadas tardías a escuelas, trabajos y otros espacios.

La diputada del PAN Frida Jimena Guillén Ortiz presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a las autoridades del sistema a valorar ese mecanismo. La iniciativa plantea un trámite sencillo, gratuito y accesible mediante las herramientas digitales que ya utiliza Metrobús para informar sobre la operación de sus líneas.

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La legisladora sostiene que miles de personas organizan cada día sus horarios alrededor del transporte público. Cuando una unidad se descompone, ocurre un incidente o se detiene el servicio, los retrasos pueden alterar compromisos laborales, académicos y familiares.

El documento incluiría la incidencia, el horario y el tramo afectado

La propuesta plantea que el justificante detalle la incidencia registrada, la hora en que ocurrió y el tramo afectado. Con esos datos, los usuarios podrían presentar una constancia objetiva ante empleadores, profesores o autoridades escolares.

Guillén Ortiz afirmó que una demora atribuible a una falla operativa queda fuera del control del pasajero. Pese a ello, las consecuencias recaen en quien utiliza el transporte y llega tarde a su destino.

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Un retraso no es un contratiempo menor”, señaló la diputada. Expuso que una interrupción puede modificar compromisos, ingresos y responsabilidades de quienes dependen del servicio para trasladarse diariamente.

Cerrada la estación Balderas de la Línea 3 del Metrobús. Crédito: Cuartoscuro.
Cerrada la estación Balderas de la Línea 3 del Metrobús. Crédito: Cuartoscuro.

La panista mencionó el caso de madres y padres de familia que salen temprano para llevar a sus hijos a la escuela. También refirió a estudiantes universitarios, trabajadores y otros usuarios que planean su trayecto con base en los tiempos habituales de Metrobús.

Cuando una unidad presenta una avería o la circulación se interrumpe, el tiempo destinado al traslado puede aumentar sin previo aviso. La legisladora indicó que una persona puede salir con anticipación y aun así arribar tarde por una causa ajena a su planeación.

El origen del retraso está fuera del control del usuario”, expuso Guillén Ortiz. De acuerdo con su planteamiento, la falta de una constancia oficial obliga a cada pasajero a explicar por cuenta propia las causas de la demora.

Las tardanzas pueden derivar en descuentos o faltas escolares

La diputada advirtió que las llegadas tardías no se limitan a una llamada de atención. En el ámbito laboral, una demora puede representar el descuento de una parte del salario o la pérdida de un bono, según expone en el Punto de Acuerdo.

En escuelas y universidades, la tardanza puede impedir el ingreso a una clase o a una evaluación. Guillén Ortiz señala que, en algunos casos, los estudiantes pueden reprobar por no llegar a tiempo a un examen.

El mecanismo propuesto no busca sustituir las reglas internas de centros de trabajo o instituciones educativas. La intención es que los usuarios tengan una constancia expedida por Metrobús cuando exista una irregularidad verificable en el servicio.

La legisladora plantea que el sistema valore la aplicación de un procedimiento que no implique gastos adicionales para los pasajeros. El trámite podría aprovechar los recursos tecnológicos y canales digitales disponibles para informar sobre el estado de las rutas.

Tarjeta de Movilidad Integral
(@kevcuev)

La propuesta toma como referencia el sistema de constancias que opera en el Sistema de Transporte Colectivo Metro. En ese caso, los usuarios pueden solicitar por vía electrónica un documento por fallas en la operación.

Guillén Ortiz sostuvo que ese antecedente muestra la posibilidad de otorgar respaldo institucional a las personas afectadas por interrupciones del transporte. El planteamiento busca trasladar un mecanismo similar a los usuarios de Metrobús ante incidencias en sus trayectos.

El Punto de Acuerdo pasa a la Comisión de Movilidad

Metrobús conecta zonas habitacionales con centros educativos, áreas de trabajo y puntos de transferencia hacia otros medios de movilidad en la capital. Por ello, una falla en alguna de sus líneas puede modificar la rutina de personas que utilizan el servicio para llegar a destinos distintos.

La diputada afirmó que mejorar la movilidad también implica reconocer los problemas que enfrenta el sistema y comunicar las incidencias con oportunidad. El documento plantea atender los efectos que esas fallas provocan en la vida cotidiana de la población.

Tras la intervención de la legisladora, la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México informó que el Punto de Acuerdo será turnado a la Comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial para su análisis y dictaminación.

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