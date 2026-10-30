Lucha Kingdom 2026: CMLL y NJPW revelan nueve combates con campeonatos y estrellas internacionales en Arena México

(Cortesía CMLL)

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La lucha libre mexicana y japonesa volverán a compartir el mismo escenario con una función que promete grandes enfrentamientos y campeonatos en juego. El Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) y New Japan Pro Wrestling (NJPW) dieron a conocer todos los combates de Lucha Kingdom 2026, un evento que reunirá a figuras de ambas compañías en la Arena México.

La cita será el lunes 16 de noviembre a las 17:00 horas en la llamada Catedral de la Lucha Libre. La función forma parte de la colaboración entre las dos promociones y contará con nueve encuentros, en los que estarán presentes algunos de los nombres más representativos de sus respectivas plantillas.

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Uno de los atractivos principales será el enfrentamiento estelar bajo la modalidad de relevos increíbles. Místico y Último Guerrero unirán fuerzas para medirse con Yota Tsuji y Hirooki Goto, en un combate que pondrá a prueba la capacidad de adaptación de los protagonistas al compartir esquina con rivales habituales.

(Cortesía CMLL)

La lucha promete ser uno de los momentos más esperados de la velada, pues reunirá a cuatro figuras con estilos y trayectorias diferentes. Además, permitirá observar cómo se desarrolla la alianza entre representantes del CMLL y NJPW en un enfrentamiento de alto perfil.

Hechicero defenderá su campeonato ante Zack Sabre Jr.

(Cortesía CMLL)

Otro de los choques que concentrará las miradas será la defensa del Campeonato Mundial Completo del CMLL. Hechicero tendrá que poner en juego su condición de monarca frente a Zack Sabre Jr., uno de los luchadores más reconocidos por su técnica y dominio de las llaves.

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El encuentro representa una prueba importante para el campeón mexicano, quien deberá encontrar la manera de contrarrestar el repertorio de su adversario si pretende conservar el cinturón.

(Cortesía CMLL)

La cartelera también contempla un duelo individual entre Bárbaro Cavernario y Konosuke Takeshita. Ambos se enfrentarán en un combate que promete intensidad, debido a la combinación de fuerza, agilidad y agresividad que caracteriza a los dos gladiadores.

(Cortesía CMLL)

Por su parte, Soberano Jr. tendrá enfrente a Shota Umino, otro representante de NJPW que buscará imponerse ante el público de la Arena México.

Kira buscará hacer historia ante Syuri

La división femenil también tendrá un lugar destacado en Lucha Kingdom 2026. Kira afrontará uno de los compromisos más importantes de su trayectoria cuando desafíe a Syuri, quien llegará a la Arena México como campeona femenil IWGP.

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El cinturón estará en disputa, por lo que la representante del CMLL tendrá la posibilidad de conquistar una presea internacional y sumar un logro de gran relevancia para su carrera. Sin embargo, enfrente tendrá a una rival experimentada que buscará mantener el campeonato en su poder.

La función también contará con una contienda triangular por el Campeonato Mundial de Parejas de NJPW Strong. Ángel de Oro y Niebla Roja defenderán sus cinturones ante dos duplas: Templario hará equipo con Francesco Akira, mientras que Titán compartirá esquina con Taiji Ishimori.

(Cortesía CMLL)

La participación mexicana y japonesa continuará en otros tres enfrentamientos. Xelhua y Guerrero Maya Jr. se medirán con DOUKI y SHO; mientras que Zandokan Jr., Difunto, Barboza y Furia Roja enfrentarán a Kushida, Black Tiger, Yutani y Shoma Kato.

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La función abrirá y cerrará con enfrentamientos de relevos australianos. En el último combate anunciado, Brillante Jr., Rey Pegasus y Capitán Suicida chocarán con Okumura, YOH y Master Wato.

Con nueve luchas confirmadas, Lucha Kingdom 2026 ofrecerá una combinación de campeonatos, rivalidades y duelos entre representantes de México y Japón. La Arena México será el escenario de una nueva exhibición de la alianza entre CMLL y NJPW, con Místico, Hechicero y Kira entre los protagonistas de una jornada internacional.

Cartelera completa de Lucha Kingdom 2026

Lucha estelar — Relevos increíbles: Místico y Último Guerrero vs. Yota Tsuji y Hirooki Goto.

Campeonato Mundial Completo del CMLL: Hechicero (c) vs. Zack Sabre Jr.

Mano a mano: Bárbaro Cavernario vs. Konosuke Takeshita.

Mano a mano: Soberano Jr. vs. Shota Umino.

Campeonato Mundial de Parejas de NJPW Strong — Triangular: Ángel de Oro y Niebla Roja (c) vs. Templario y Francesco Akira vs. Titán y Taiji Ishimori.

Lucha en parejas: Xelhua y Guerrero Maya Jr. vs. DOUKI y SHO.

Relevos australianos: Zandokan Jr., Difunto, Barboza y Furia Roja vs. Kushida, Black Tiger, Yutani y Shoma Kato.

Campeonato Femenil IWGP: Syuri (c) vs. Kira.

Relevos australianos: Brillante Jr., Rey Pegasus y Capitán Suicida vs. Okumura, YOH y Master Wato.