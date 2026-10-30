Gobierno federal estigmatiza a periodistas, acusa Artículo 19: pide a partidos rechazar criminalizar a la prensa

Una ilustración en acuarela simboliza el trabajo integral de una periodista, abarcando la recopilación de información con micrófonos y el registro escrito en un cuaderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La organización ARTICLE 19 México y Centroamérica acusó que el actual gobeirno federal estigmatiza a periodistas mediante señalamientos públicos como los que dirigió recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum contra Anabel Hernández, por lo que hizo un llamado a combatir la criminalización de la prensa.

En un comunciado, advirtió que los mensajes de figuras con poder político y capacidad de amplificación pueden aumentar la exposición de las periodistas a ataques, hostigamiento y riesgos para su integridad dentro y fuera de las redes sociales.

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Señaló que el estudio The Chilling: Global trends in online violence against women journalists, elaborado por el Centro Internacional para Periodistas y la UNESCO, indicó que casi una de cada cinco mujeres periodistas encuestadas reportó agresiones físicas que considera originadas en internet. Una proporción similar dijo sentirse físicamente insegura por la violencia digital.

ARTICLE 19 sostuvo que la violencia en línea contra periodistas busca humillarlas, generar miedo, inducir al silencio y desacreditarlas profesionalmente.

En este senrtido expuso que las descalificaciones oficiales pueden ser retomadas por cuentas afines y generadores de contenido, hasta convertirse en etiquetas, memes y hostigamiento sostenido.

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Sheinbaum menciona a Anabel Hernández en conferencia sobre Ayotzinapa

Recordó que el 29 de septiembre, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó nuevas líneas de investigación del caso Ayotzinapa. Entre ellas mencionó el uso de teléfonos de normalistas días después de su desaparición.

Al referirse al ex juez de Barandilla, cuya extradición se solicita a Estados Unidos, Sheinbaum preguntó quién había sido “usada como testigo” para sostener que los estudiantes no estuvieron en ese lugar. La presidenta respondió con el nombre de Anabel Hernández.

De acuerdo con ARTICLE 19, el señalamiento cuestiona el testimonio de la periodista y le atribuye públicamente un papel en el obstáculo a la justicia para las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. La organización señala que no se presentaron pruebas de que la intervención de Hernández hubiera impedido la extradición.

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La organización afirmó que la mención no es un hecho aislado. En febrero y agosto de 2025, desde la misma tribuna, la presidenta descalificó el trabajo de la reportera al decir que no la consideraba periodista, sino una escritora de ciencia ficción.

De igual forma, señaló que Hernández ha sido víctima de amenazas y procesos de estigmatización. También indica que la periodista mantiene medidas de seguridad debido a los riesgos que enfrenta.

Durante octubre, medios de comunicación y perfiles de redes sociales retomaron el discurso sobre las nuevas evidencias del caso Ayotzinapa. Algunas publicaciones afirmaron que Hernández mintió para “descarrilar las investigaciones”.

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Para ARTICLE 19, cuando una figura con poder político señala a una periodista como mentirosa o la responsabiliza de que la justicia no avance en un caso de desaparición forzada, se incrementa su exposición a ataques y hostigamiento.

Lourdes Mendoza fue abucheada durante un foro en CDMX

La organización también incluyó en su pronunciamiento el caso de Lourdes Mendoza, quien fue abucheada por particulares el 30 de septiembre durante el “Foro América Libre 2026”, realizado en el Hotel Marquis Reforma, en Ciudad de México.

Tras los hechos, Arturo Ávila, diputado federal y coordinador de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena, compartió en X un video de lo ocurrido. En la publicación escribió: “amor con amor se paga”.

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ARTICLE 19 señala que la difusión del video derivó en una campaña de desprestigio contra Mendoza. La organización recuerda que no es la primera vez que la periodista enfrenta agresiones en plataformas digitales y en el espacio físico.

Entre los hechos que ARTICLE 19 ha documentado se encuentran el acoso judicial, discursos de estigmatización contra Mendoza y su familia, incluso contra personas menores de edad, así como campañas de descrédito que buscan inhibir su labor periodística.

ARTICLE 19 distingue entre crítica y estigmatización

La organización reconoce que las personas que ejercen el periodismo pueden ser criticadas y cuestionadas dentro del debate público. No obstante, sostiene que la crítica legítima es distinta de la estigmatización.

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Para ARTICLE 19, los mensajes descalificatorios emitidos desde espacios oficiales pueden ser amplificados en redes sociales. La organización advierte que esta dinámica expone de forma particular a las mujeres periodistas.

El estudio del Centro Internacional para Periodistas y la UNESCO documenta que los ataques en línea contra periodistas mujeres pueden trasladarse al espacio físico. También expone que estos mensajes buscan desacreditar su trabajo y provocar temor.

ARTICLE 19 llama a todos los partidos políticos a pronunciarse contra la estigmatización y la criminalización de la prensa.

Además, reitera que las personas servidoras públicas tienen un deber reforzado de cuidado en sus pronunciamientos y deben abstenerse de emitir mensajes que descalifiquen o expongan a periodistas por su labor.

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La organización pide al Mecanismo de Protección Federal mantener atención ante posibles riesgos para Anabel Hernández, Lourdes Mendoza y sus familias, además de activar medidas adicionales de protección si las periodistas lo solicitan.