México

Exigen justicia por el asesinato del activista indígena Reynaldo Pérez: “Defender los derechos no debe poner en riesgo la vida”

El defensor acompañaba a al menos 68 familias desplazadas en Chiapas

Imagen ZYNKQ76HDNAY3I7C5SV5RDUQWA
Guardar

Organizaciones civiles que acompañan a personas desplazadas exigen una investigación “pronta, exhaustiva e imparcial” por el asesinato de Reynaldo Pérez, defensor indígena tzotzil y sobreviviente del desplazamiento forzado en Santa Martha, Chenalhó, Chiapas. El crimen ocurrió el pasado 28 de octubre durante un ataque armado en la comunidad de Yabteclum.

En un pronunciamiento, los colectivos señalan que Pérez contaba con medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Por ello, piden esclarecer las circunstancias del homicidio y revisar si esas acciones funcionaron.

PUBLICIDAD

El defensor acompañaba a 68 familias desplazadas de Santa Martha en sus demandas de justicia y atención. También denunciaba la violencia y el desplazamiento forzado interno que afectan a comunidades de los Altos de Chiapas.

Defender los derechos de las personas desplazadas no puede significar poner en riesgo la propia vida”, sostienen las organizaciones firmantes. El documento añade que el Estado debe asumir la protección de quienes denuncian agresiones y acompañan a sus comunidades.

(Programa de Derechos Humanos - Ibero CM)
(Programa de Derechos Humanos - Ibero CM)

Reynaldo Pérez era sobreviviente de los ataques en Santa Martha

Pérez era una persona desplazada de Santa Martha, localidad del municipio de Chenalhó. Los colectivos indican que fue obligado a abandonar su comunidad tras los hechos de violencia registrados en 2023 contra habitantes de la zona.

PUBLICIDAD

Después de esos ataques, el defensor y otra persona fueron incorporados al Mecanismo de Protección federal. Las organizaciones consideran que su asesinato mientras tenía medidas de seguridad obliga a analizar la pertinencia, implementación y efectividad de ese esquema.

Las agrupaciones demandan que las autoridades consideren la labor de Pérez como defensor de derechos humanos, su condición de desplazado y los antecedentes de amenazas y violencia en la región.

También solicitan que la investigación no descarte ninguna línea. El llamado está dirigido a las autoridades encargadas de investigar el homicidio y a las instancias responsables de garantizar seguridad a las personas defensoras.

Colectivos piden revisar las medidas de protección

Las organizaciones piden al Mecanismo de Protección informar cómo se aplicaron las medidas otorgadas a Reynaldo Pérez y revisar su eficacia. Solicitan, además, una evaluación urgente del riesgo que enfrentan otros defensores y las personas desplazadas de Santa Martha.

El documento plantea que las autoridades federales y el gobierno de Chiapas deben implementar medidas inmediatas y adecuadas para las familias que permanecen desplazadas y para quienes realizan labores de defensa de derechos humanos.

“Defender los derechos de las personas desplazadas no puede significar poner en riesgo la propia vida”, sostienen las organizaciones defensoras de derechos humanos
“Defender los derechos de las personas desplazadas no puede significar poner en riesgo la propia vida”, sostienen las organizaciones defensoras de derechos humanos

Las acciones, señalan, deben ser coordinadas y contar con la participación de las comunidades afectadas. Las organizaciones vinculan el homicidio con un entorno de conflictos territoriales, violencia y desplazamiento que persiste en Chiapas.

Las personas desplazadas, afirman, enfrentan la pérdida de hogares, medios de vida y redes comunitarias. También pueden permanecer en condiciones de inseguridad después de dejar sus localidades de origen.

Para quienes denuncian agresiones o acompañan a víctimas de desplazamiento, esas condiciones representan riesgos adicionales. El pronunciamiento sostiene que el homicidio de Pérez no puede revisarse de forma aislada de ese escenario.

Exigen alternativas de retorno, integración o reubicación

Las agrupaciones solicitan atención integral y soluciones duraderas para las personas desplazadas de la región. Entre las medidas planteadas están condiciones de seguridad, acceso a derechos, reparación y opciones de retorno.

El documento también menciona la integración local o la reubicación voluntaria, de acuerdo con las necesidades y decisiones de cada persona o familia desplazada. Las organizaciones expresan solidaridad con la familia de Pérez, sus compañeros de defensa y las comunidades de Santa Martha.

El pronunciamiento está firmado por Aluna Acompañamiento Psicosocial, el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón, Espacio OSC, Foro para el Desarrollo Sustentable, Movimiento Sueco por la Reconciliación, los observatorios de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas y de Seguridad Humana de la Región de Apatzingán.

También suscriben el Programa de Derechos Humanos y el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Espacio OSC reúne, entre otras organizaciones, a ARTICLE 19 México y Centroamérica, Cencos, CIMAC, Tlachinollan, CEMDA, Serapaz, PRODESC y la RedTDT.

Temas Relacionados

derechos humanosChiapasdefensor de derechosmexico-notiicas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Megamarcha de trabajadores del IMSS hoy viernes 30 de octubre: se restablece circulación en General Mariano Escobedo al norte

Mantente informado en tiempo real sobre las rutas, los horarios y las afectaciones viales que genera la movilización de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México y el resto del país

EN VIVO | Megamarcha de trabajadores del IMSS hoy viernes 30 de octubre: se restablece circulación en General Mariano Escobedo al norte

ONU Mujeres lanza campaña contra brecha de género en trabajos de cuidados: afecta el bienestar y la autonomía económica

Las mujeres destinan al trabajo de cuidados no remunerado el triple de tiempo que los hombres a nivel mundial

ONU Mujeres lanza campaña contra brecha de género en trabajos de cuidados: afecta el bienestar y la autonomía económica

Riesgos para mascotas en Halloween y Día de Muertos: por qué ocurren y cómo protegerlas

Autoridades indican extremar medidas para las mascotas en octubre y noviembre, en especial las que tienen pelaje negro y blanco

Riesgos para mascotas en Halloween y Día de Muertos: por qué ocurren y cómo protegerlas

La Glorieta de Insurgentes tendrá gran baile de Día de Muertos hoy 30 de Octubre: Dj set y disfraces temáticos

El evento se realiza este viernes 30 de octubre con Ismael Palafox, Minino y Rubén Cerezo en las mezclas; el acceso desde Metro y Metrobús Insurgentes es directo

La Glorieta de Insurgentes tendrá gran baile de Día de Muertos hoy 30 de Octubre: Dj set y disfraces temáticos

Montaña rusa de Six Flags México presenta otra detención inesperada: pasajeros quedan suspendidos a varios metros del suelo

La grabación mostró la calma de algunos pasajeros durante la espera, mientras siguen sin conocerse detalles sobre el tiempo que duró la interrupción y el procedimiento de evacuación

Montaña rusa de Six Flags México presenta otra detención inesperada: pasajeros quedan suspendidos a varios metros del suelo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: despliegan 450 militares y dos helicópteros en Matamoros tras captura de El Titán

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 30 de octubre: despliegan 450 militares y dos helicópteros en Matamoros tras captura de El Titán

El Guano no se retira: así conserva el poder a los 81 años el hermano de El Chapo Guzmán

México busca abatir a jefes del narco para que no haya “fuga de información” a Estados Unidos, afirma Jesús Lemus

Detienen a “El Chorejas”, líder de Los Aparicio, banda dedicada a la extorsión, asesinato y tráfico de drogas en Morelos

Era estadounidense la niña de siete años que murió en operativo contra sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

ENTRETENIMIENTO

La Glorieta de Insurgentes tendrá gran baile de Día de Muertos hoy 30 de Octubre: Dj set y disfraces temáticos

La Glorieta de Insurgentes tendrá gran baile de Día de Muertos hoy 30 de Octubre: Dj set y disfraces temáticos

Fenómenos paranormales en el set: Las aterradoras experiencias de Lucía Méndez filmando Más negro que la noche

Maratón de cine de terror en el metro de la CDMX: lugar, fechas y programa completo de las actividades temáticas

Desfile de Día de Muertos, Corredor Lumínico y Mega Ofrenda del Zócalo: las actividades esenciales durante los festejos en CDMX

¿Habrá colaboración? Sabrina Sabrok reinventa el clásico pop ‘No podrás’ de Cristian Castro entre guitarras y sintetizadores

DEPORTES

Charles Leclerc se lleva el mejor tiempo en la Práctica 1 del Gran Premio de Mexico 2026

Charles Leclerc se lleva el mejor tiempo en la Práctica 1 del Gran Premio de Mexico 2026

Papas en 120 y tortas de casi 300 pesos: cuánto cuesta comer y beber realmente en el GP México este 2026

Lucha Kingdom 2026: CMLL y NJPW revelan nueve combates con campeonatos y estrellas internacionales en Arena México

Gran Premio de México 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la carrera 300 de Checo Pérez en la F1

Canelo Álvarez y Christian Mbilli superan la báscula y quedan listos para disputar el título mundial del CMB en Arabia Saudita