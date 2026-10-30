Papas en 120 y tortas de casi 300 pesos: cuánto cuesta comer y beber realmente en el GP México este 2026

Los asistentes a la F1 este fin de semana podrá gozar de una variedad de alimentos y bebidas dependiendo de la sección en la que se encuentren. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Los asistentes al Gran Premio de México enfrentarán precios distintos según la zona de acceso dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. El costo de los boletos marca diferencias en la oferta de restaurantes y alimentos disponibles para el público.

Las bebidas y las botanas mantienen precios similares en gran parte del recinto, sin importar la grada o área asignada, entre los que se encuentran las frituras, agua, refrescos y alcohol.

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Sin embargo, la comida cambia, ya que cada zona ofrece una variedad distintas de restaurantes, pues entre más cara es la entrada del boleto, el precio de los alimentos es más elevado.

Lista de precios para comida, bebidas y botanas en el GP de México 2026

Lista de precios para las bebidas en el México GP 2026

A continuación, te presentamos la lista de precios de la comida y bebidas para los asistentes que se darán cita este fin de semana en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026:

Precios de las bebidas

Refrescos

Pepsi: $70

Pepsi Black: $70

Manzanita Sol: $70

Seven Up: $70

Squirt: $70

Agua Mineral: $80

Gatorade: $80

Sting: $70

Lipton: $80

B´ui Water: $60

Cabe mencionar que hay agua completamente gratis para rellenar tu vaso alrededor de todo el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Ron

Va de los $180 sencillo hasta los $400 si lo quieres doble

Vodka

De los $180 sencillo a los $380 en doble.

Whisky

De los $180 a los $500 pesos.

Ginebra

De los $180 a los $360 pesos.

Tequila

De los $220 a los $500 pesos.

Mezcal

$190 a $300 pesos.

Heineken

$220 pesos.

Heineken 2.0

$170 pesos.

Vaso Michelado

$50 pesos.

Botanas

Estos son los precios de las botanas para el México GP 2026 (Luis Mote Nava/Néstor Hernández Molina)

Papas Sabritas: $120

Cheetos Torciditos: $120

Ruffles Queso: $120

Doritos Dinamita Flamin Hot y Doritos Nacho: $120

Galletas Príncipe: $60

Panditas, Kranky y Dulcigomas: $50

Cacahuate Japonés, Tajín Bitz: $50

Donas Krispy Kreme: $200

Halls Miel: $40

Maruchan: $80

Alimentos

Este es el costo de los alimentos. (Luis Mote/Néstor Hernández)

Hamburguesa sencilla: $160

Hamburguesa doble: $250

Hot Dog: $120

Papas Crinkle Cut: $115

Baguette+ Papas: $270

Tacos al Pastor: $190

Tacos de Carnitas Maciza: $190

Tacos de Bistec o Costilla: $210

Gringa al Pastor o Bistec: $250

Kushiages de Queso: $190

Yakimeshi Verduras: $140

California de Camarón o Cangrejo: $195

Philadelphia de Camarón o Cangrejo: $195

Torta a pastor, bistec y costilla: $280

Tequeños: $180

Tequesitos: $180

Con esto ya tienes una noción más clara de los precios para el Gran Premio de México. Recuerda que no se puede cargar nada en puestos, por lo que debes acudir previamente al módulo de Banamex donde te van a dar un gafete para cargar tu saldo con la tarjeta y con ese puedes comprar.

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