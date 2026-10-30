Papas en 120 y tortas de casi 300 pesos: cuánto cuesta comer y beber realmente en el GP México este 2026

Los asistentes al Gran Premio de México enfrentarán precios distintos según la zona de acceso dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. El costo de los boletos marca diferencias en la oferta de restaurantes y alimentos disponibles para el público.
Las bebidas y las botanas mantienen precios similares en gran parte del recinto, sin importar la grada o área asignada, entre los que se encuentran las frituras, agua, refrescos y alcohol.
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Sin embargo, la comida cambia, ya que cada zona ofrece una variedad distintas de restaurantes, pues entre más cara es la entrada del boleto, el precio de los alimentos es más elevado.
Lista de precios para comida, bebidas y botanas en el GP de México 2026
A continuación, te presentamos la lista de precios de la comida y bebidas para los asistentes que se darán cita este fin de semana en el Gran Premio de la Ciudad de México 2026:
Precios de las bebidas
Refrescos
- Pepsi: $70
- Pepsi Black: $70
- Manzanita Sol: $70
- Seven Up: $70
- Squirt: $70
- Agua Mineral: $80
- Gatorade: $80
- Sting: $70
- Lipton: $80
- B´ui Water: $60
Cabe mencionar que hay agua completamente gratis para rellenar tu vaso alrededor de todo el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Ron
- Va de los $180 sencillo hasta los $400 si lo quieres doble
Vodka
- De los $180 sencillo a los $380 en doble.
Whisky
- De los $180 a los $500 pesos.
Ginebra
- De los $180 a los $360 pesos.
Tequila
- De los $220 a los $500 pesos.
Mezcal
- $190 a $300 pesos.
Heineken
- $220 pesos.
Heineken 2.0
- $170 pesos.
Vaso Michelado
$50 pesos.
Botanas
- Papas Sabritas: $120
- Cheetos Torciditos: $120
- Ruffles Queso: $120
- Doritos Dinamita Flamin Hot y Doritos Nacho: $120
- Galletas Príncipe: $60
- Panditas, Kranky y Dulcigomas: $50
- Cacahuate Japonés, Tajín Bitz: $50
- Donas Krispy Kreme: $200
- Halls Miel: $40
- Maruchan: $80
Alimentos
- Hamburguesa sencilla: $160
- Hamburguesa doble: $250
- Hot Dog: $120
- Papas Crinkle Cut: $115
- Baguette+ Papas: $270
- Tacos al Pastor: $190
- Tacos de Carnitas Maciza: $190
- Tacos de Bistec o Costilla: $210
- Gringa al Pastor o Bistec: $250
- Kushiages de Queso: $190
- Yakimeshi Verduras: $140
- California de Camarón o Cangrejo: $195
- Philadelphia de Camarón o Cangrejo: $195
- Torta a pastor, bistec y costilla: $280
- Tequeños: $180
- Tequesitos: $180
Con esto ya tienes una noción más clara de los precios para el Gran Premio de México. Recuerda que no se puede cargar nada en puestos, por lo que debes acudir previamente al módulo de Banamex donde te van a dar un gafete para cargar tu saldo con la tarjeta y con ese puedes comprar.
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