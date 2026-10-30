ONU Mujeres lanza campaña contra brecha de género en trabajos de cuidados: afecta el bienestar y la autonomía económica

Una ilustración plana muestra a una mujer con múltiples brazos manejando diversas tareas de cuidado familiar y personal, mientras una burbuja de pensamiento revela símbolos de agotamiento, tiempo y peso, reflejando la complejidad de la carga mental y emocional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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ONU Mujeres México lanza la campaña #SonCuidados para reconocer el trabajo de cuidado y promover una distribución más justa de estas tareas, que recaen de forma desproporcionada en las mujeres y limitan su bienestar, su autonomía económica y su participación social.

La campaña se presentó en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, que se conmemora el 29 de octubre, con el objetivo de que las personas identifiquen las actividades de cuidado presentes en su vida diaria y comprendan que todas las personas las requieren.

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ONU Mujeres México señala que las tareas de cuidado incluyen la atención de niñas, niños y adolescentes; la preparación de alimentos; la limpieza del hogar; el acompañamiento de personas mayores o con discapacidad, y el apoyo emocional.

Mujeres dedican el triple de tiempo a cuidados no remunerados

Las mujeres destinan al trabajo de cuidados no remunerado el triple de tiempo que los hombres a nivel mundial, de acuerdo con cifras de ONU Mujeres correspondientes a 2025. Esta diferencia concentra en ellas una parte mayor de las tareas necesarias para la vida cotidiana de los hogares.

En América Latina y el Caribe, las mujeres dedican entre 22 y 43 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, según el país. Los hombres dedican entre siete y 20 horas, de acuerdo con datos de la CEPAL de 2023 retomados por la campaña.

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La desigualdad no está en cuidar, sino en que esa responsabilidad recaiga principalmente en las mujeres, plantea ONU Mujeres México.

Esta distribución reduce el tiempo disponible para el descanso, el desarrollo profesional, los estudios, la participación política y otras actividades personales.

A nivel mundial, 708 millones de mujeres en edad de trabajar están fuera del mercado laboral por responsabilidades de cuidados no remunerados, según datos de la OIT de 2024.

La cifra equivale a toda la población de América Latina. Entre los hombres, esta condición alcanza a uno de cada 20.

Trabajo no remunerado equivale a 24% del PIB de México

En México, el valor económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representó 24% del PIB en 2024, de acuerdo con datos del INEGI difundidos por ONU Mujeres México. Las mujeres aportaron 72.6% de ese valor.

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Las cifras también muestran la diferencia en el tiempo destinado a estas labores. Las mujeres dedican casi 40 horas semanales al trabajo no remunerado de cuidados, mientras los hombres destinan poco más de 18 horas, según datos de 2024.

Tres de cada cuatro personas cuidadoras en el país son mujeres. En 2022, 75.1% de quienes brindaban cuidados eran mujeres y 24.9% eran hombres, de acuerdo con el INEGI.

ONU Mujeres México explica que el derecho al cuidado comprende cuidar, recibir cuidados y el autocuidado. Este derecho está reconocido en instrumentos internacionales y se ejerce durante todas las etapas de la vida.

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¿En qué consiste la campaña?

La campaña propone tres acciones: reconocer, reducir y repartir el trabajo de cuidados. La primera busca identificar estas labores y su aporte a la vida diaria.

La segunda plantea disminuir la carga excesiva que enfrentan las mujeres, mientras que la tercera apunta a distribuir las responsabilidades entre mujeres y hombres, así como entre instituciones y comunidades.

La iniciativa #SonCuidados difundirá piezas audiovisuales y contenidos pedagógicos para acercar el tema a distintas audiencias, por lo que tendrá como eje las redes sociales y contará con un video como pieza principal.

La propuesta aborda dos dimensiones:

La primera es la distribución por género entre mujeres y hombres.

La segunda es la corresponsabilidad social entre el Estado, las empresas, las comunidades y las familias.

La campaña contempla la participación de más de 30 figuras con voz pública y personas creadoras de contenido. Como parte de la difusión participarán las embajadoras de Buena Voluntad de ONU Mujeres México, Karla Souza, Ximena Sariñana y Marion Reimers.

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También se sumarán Eréndira Ibarra, Mabel Cadena, Fernanda Castillo, Erik Hayser, Alfonso Dosal, Diego Alfaro, Lizeth Selene, Rebeca Landa, Priscila Arias “La Fatshionista”, Natalia Téllez, Nacho Tahhan y Caloncho.

Gobierno destaca recursos para sistema de cuidados

La Secretaría de las Mujeres se sumó a la campaña de ONU Mujeres y señaló que reconocer el valor de los cuidados implica incorporarlos al presupuesto público, destacando el Anexo Transversal 31, “Consolidación de una Sociedad de Cuidados”, como una herramienta para identificar acciones y recursos destinados a esta agenda.

“En el Día Internacional de los Cuidados es importante reconocer el valor de estas labores y avanzar hacia una distribución más justa que casi nunca es remunerada, para que no recaigan principalmente en las mujeres”, dijo la secretaria de las Mujeres, Laura Itzel Castillo Juárez, en un mensaje difundido en redes sociales.

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Castillo Juárez afirmó que el Anexo 31 permite ubicar la inversión destinada a estas tareas y fortalecer el camino hacia un Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados.

Añadió que la sociedad debe reconocer, reducir y redistribuir los cuidados, además de garantizarlos.

El lanzamiento de #SonCuidados se realizó el 27 de octubre en el Museo Franz Mayer, en la Ciudad de México.

Durante el encuentro, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, expuso que el siguiente paso consiste en llevar esta herramienta a estados y municipios para identificar áreas de oportunidad y prácticas que puedan ampliarse.

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