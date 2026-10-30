AE Kifisia vs Olympiacos: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la Hormiga González en la Super Liga de Grecia

El delantero azteca quiere seguir marcando con el conjunto rojiblanco. (REUTERS/Louiza Vradi)

Guardar

La actividad del fin de semana para los futbolistas mexicanos en el balompié europeo tendrá un foco de atención primordial en el campeonato helénico. Armando ‘Hormiga’ González se alista para una nueva oportunidad en el ataque del Olympiacos FC, conjunto que se medirá a domicilio frente al AE Kifisia dentro de las acciones de la Jornada 9 de la Superliga de Grecia.

Para el joven ariete azteca, el compromiso representa el escenario ideal para reencontrarse con el protagonismo y poner fin a una asignatura pendiente: marcar su primer gol en el torneo doméstico de liga.

PUBLICIDAD

El canterano de las Chivas ha vivido un inicio de campaña intenso en el fútbol del Viejo Continente. Aunque su adaptación general al conjunto de El Pireo ha arrojado dividendos sumamente positivos en el balance goleador, el certamen liguero se le ha resistido en cuanto a festejos en las redes. Ahora, con la rotación del plantel y las exigencias del calendario internacional, González apunta a ser una de las cartas ofensivas determinantes en el planteamiento táctico del estratega Imanol Alguacil.

Pese al éxito que ha tenido, el mexicano aún no tiene asegurado su lugar como titular. (REUTERS/Louiza Vradi)

Se abren las oportunidades para González

La presencia de la ‘Hormiga’ en la convocatoria para este fin de semana llega después de una pausa deliberada a mitad de semana. El delantero mexicano no fue considerado en la lista de convocados para el duelo de la Copa de Grecia que el Olympiacos disputó el pasado miércoles frente al GS Marko. Lejos de responder a una baja por lesión o una merma física, la determinación de Alguacil obedeció estrictamente a una dosificación de cargas de trabajo y rotaciones dentro de la plantilla.

PUBLICIDAD

El conjunto rojiblanco enfrenta un calendario saturado debido a su doble frente entre la Superliga griega y la fase de grupos de la UEFA Europa League. Tras haber acumulado desgaste físico y constantes viajes, el cuerpo técnico optó por darle descanso a varios de sus elementos de ataque para tenerlos en plenitud de condiciones de cara a la visita liguera.

Con el regreso al torneo regular, González cuenta con altas probabilidades de sumar minutos, ya sea como titular o como revulsivo desde el banquillo, considerando que en las jornadas más recientes ha gozado de la confianza del estratega para ingresar en los momentos clave de los cotejos.

PUBLICIDAD

El mexicano fue el futbolista más destacado del Olympiacos FC en la pasada fecha de la UEFA Europa League.

La racha goleadora de la ‘Hormiga’

El balance de Armando González con la camiseta del Olympiacos registra una curiosa estadística. Pese a que todavía no ha podido inaugurar su cuenta personal en la Superliga de Grecia, el delantero ya presume un total de cinco anotaciones oficiales en lo que va del semestre con el club helénico, dejando claro su instinto frente al marco rival.

Las cinco dianas del artillero mexicano se distribuyen de la siguiente manera:

UEFA Europa League: 2 anotaciones en el certamen continental de clubes, consolidándose como una opción letal en noches europeas.

Copa de Grecia: 3 goles conseguidos en las fases eliminatorias del torneo copero.

Esta efectividad en torneos eliminatorios e internacionales contrasta con su andar en la liga local, donde aún no logra romper el cero en su casillero individual. El choque ante el modesto AE Kifisia se vislumbra como la oportunidad idónea para descorchar su cuenta en la competición liguera y afianzar su rol como uno de los atacantes más rentables del club en territorio heleno.

PUBLICIDAD

El equipo rojiblanco aterriza en la novena fecha instalado en la segunda posición de la tabla general con 19 unidades, colocándose a solo dos puntos de distancia del líder Panathinaikos, que comanda la clasificación con 21 puntos.

Conseguir la séptima victoria de la campaña resulta imperativo para los dirigidos por Alguacil. Cualquier tropiezo o empate ante el AE Kifisia complicaría sus aspiraciones de asaltar la cima del campeonato antes del siguiente parón por compromisos internacionales. El cuadro rival, que suele apostar por bloques defensivos cerrados y repliegues intensos, obligará a los de El Pireo a mostrar paciencia, desborde por los costados y contundencia dentro del área, cualidades donde la movilidad de la ‘Hormiga’ González suele marcar diferencia.

PUBLICIDAD

Se espera que este fin de semana pueda tener minutos en la cancha. (REUTERS/Louiza Vradi)

Fecha, horario y transmisión: dónde ver en vivo el AE Kifisia vs Olympiacos

Los seguidores del fútbol internacional y del desempeño de los embajadores mexicanos en Europa podrán seguir el compromiso a través de señal de paga:

Torneo: Superliga de Grecia (Jornada 9)

Fecha: Sábado 31 de octubre de 2026

Horario: 11:00 horas (Tiempo del Centro de México)

Sede: Apostolos Nikolaidis Stadium (Atenas, Grecia)

Transmisión de TV / Streaming en México: En vivo y de manera exclusiva a través de Claro Sports Premium

El delantero azteca saltará a la grama del Apostolos Nikolaidis con la consigna de ayudar a su escuadra a sumar tres puntos vitales en la lucha por el título y, al mismo tiempo, consumar el ansiado grito de gol en la máxima categoría del fútbol griego.