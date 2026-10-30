México

México busca abatir a jefes del narco para que no haya “fuga de información” a Estados Unidos, afirma Jesús Lemus

De acuerdo con los periodistas Jesús Lemus y José Luis Montenegro, al gobierno de México le conviene abatir a los líderes de los cárteles para que no haya fuga de información de su parte en Estados Unidos, como ha ocurrido con capos que han sido extraditados

Caricatura de Claudia Sheinbaum bajando una persiana ante figuras sombrías, junto a un mapa militar con figuras tácticas y un helicóptero.
Claudia Sheinbaum baja una persiana metálica sobre figuras amordazadas frente a un mapa militar con despliegue de fuerzas de seguridad en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, ha cambiado su estrategia de seguridad y en vez de buscar detener a los líderes de los cárteles del narcotráfico, buscará abatirlos.

Así lo aseguraron los periodistas y especialistas en temas de seguridad, José Luis Montenegro y Jesús Lemus en un capítulo de su podcast Narcomundo.

PUBLICIDAD

En él, los especialistas señalaron que el gobierno de México ya no busca capturar a los capos, sino que le ha sido más conveniente abatirlos, en una estrategia para que no hablen sobre lo que ocurre en el país, cuando son llevados a Estados Unidos, en caso de que ese país solicite su extradición.

José Luis Montenegro dijo que “parecería que ahora el gobierno de México quiere, ya no capturar a los capos, parecería que les está siendo más conveniente abatirlos, no sé si en una especie de simplemente repeler la agresión, sino en una estrategia por que ellos no canten del otro lado de la frontera si es que Estados Unidos los reclama”.

PUBLICIDAD

Recordó que el pasado miércoles Omar García Harfuch había dado a conocer que un personaje ubicado como Jesús González Peñuelas, alias El Chuy Peñuelas, un operador del Cártel de Guasave, había sido abatido en Sinaloa por Fuerzas federales.

¿Captura o abatimiento? Los capos señalados en el análisis

Según el señalamiento de los periodistas José Luis Montenegro y Jesús Lemus, no información oficial confirmada

Estados señalados: Michoacán y Sinaloa

LO QUE DICEN LOS ANALISTAS

⚠️ Este contenido refleja un análisis periodístico presentado en el podcast Narcomundo, no una confirmación oficial del gobierno de México sobre un cambio de estrategia.

Por su parte, Jesús Lemus dijo que es cierto lo que dijo Montenegro, de que pareciera que el gobierno mexicano ya no busca la captura de los capos del narcotráfico para presentarlos judicialmente y procesarles, pues parece que ahora la dinámica es el aniquilamiento para evitar problemas.

“Esto tiene una razón, un fundamento, la presidenta de México acaba de anunciar que se va a redefinir la estrategia de seguridad tanto en Michoacán como en Sinaloa, y esto tiene algo más profundo, hay algo que no nos está diciendo la presidenta, la presidenta de México está aceptando justamente la participación del gobierno norteamericano en acciones conjuntas, de Fuerzas Especiales norteamericanas con Fuerzas Especiales federales mexicanas, para el combate al narcotráfico, y están yendo por los jefes de los cárteles más importantes que considera el gobierno norteamericano como narcoterroristas”, dijo Lemus.

Señaló que el gobierno de México está pensando en la aniquilación de los líderes del cártel de Los Viagras, que es Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo; de los Cárteles Unidos, que es Juan José Farías Álvarez, El Abuelo Farías y La Nueva Familia Michoacana, que son los hermanos Jonny y Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Pez y El Fresa, respectivamente, en Michoacán. También menciona que van por los líderes de La Mayiza, que es Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco y de Los Chapitos, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán.

“Hay operaciones ya permitidas por parte del gobierno mexicano, en coordinación con el gobierno norteamericano, donde hay operaciones de agentes de la DEA, FBI, CIA y ATF trabajando en suelo mexicano, y están entrando en Sinaloa y en Michoacán, por eso vamos a ver a partir de ahora esa dinámica: abatir, ya no presentar a lo judicial, abatir, porque eso es también lo que ha dispuesto el gobierno norteamericano”, dijo Lemus.

Estados Unidos, contra los grupos narcoterroristas, no pretende gastar en manutensión, procesos, juicios, jurados, sentencias, reclusión prolongada, etc, pues, de acuerdo con lo dicho por Lemus, al país vecino del norte le sale más barato un criminal abatido que un criminal procesado.

Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy", fue abatido el 26 de octubre durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Guasave, Sinaloa. (DEA)
Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy", fue abatido el 26 de octubre durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Guasave, Sinaloa. (DEA)

“Le representa un desgaste político al gobierno norteamericano, y al gobierno mexicano eso le cae de perlas, esa disposición, porque significa que ya no va a haber fuga de información”, dijo.

Temas Relacionados

Claudia Sheinbaumseguridadestrategia de seguridadJosé Luis MontenegroJesús LemusCártel de SinaloaLa MayizaLos ChapitosLos ViagrasCárteles UnidosLa Nueva Familia Michoacananarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

INE colaborará con ASF para la revisión de recursos públicos tras renuncia de Guadalupe Taddei, garantiza elecciones de 2027

La consejera presidenta provisional exhortó a que las revisiones “esclarezcan los hechos” sin anticipar conclusiones

INE colaborará con ASF para la revisión de recursos públicos tras renuncia de Guadalupe Taddei, garantiza elecciones de 2027

EN VIVO | Megamarcha de trabajadores del IMSS hoy viernes 30 de octubre: cierran Donceles a la altura de Allende en el Centro Histórico

Mantente informado en tiempo real sobre las rutas, los horarios y las afectaciones viales que genera la movilización de trabajadores del IMSS en la Ciudad de México y el resto del país

EN VIVO | Megamarcha de trabajadores del IMSS hoy viernes 30 de octubre: cierran Donceles a la altura de Allende en el Centro Histórico

Tragedia en CDMX: vehículo se impacta en local de Tortas Gigantes Sur 12 en Coyoacán, hay un muerto y cuatro heridos

El accidente ocurrió en la colonia Santa Cecilia; Bomberos controló la fuga de gas provocada por el impacto y cuatro personas recibieron atención médica

Tragedia en CDMX: vehículo se impacta en local de Tortas Gigantes Sur 12 en Coyoacán, hay un muerto y cuatro heridos

Órgano Interno del INE se deslinda de autorizar contratos de materiales electorales ante diputados: “Tenemos voz, pero no tenemos voto”

Durante una comparecencia en la Cámara de Diputados, el titular del OIC, Víctor Hugo Cervante, anunció que ya existen 5 empresas sancionadas

Órgano Interno del INE se deslinda de autorizar contratos de materiales electorales ante diputados: “Tenemos voz, pero no tenemos voto”

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de octubre? RTP brinda servicio especial tras suspensión del Tren Ligero

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 30 de octubre? RTP brinda servicio especial tras suspensión del Tren Ligero
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Guano no se retira: así conserva el poder a los 81 años el hermano de El Chapo Guzmán

El Guano no se retira: así conserva el poder a los 81 años el hermano de El Chapo Guzmán

Detienen a “El Chorejas”, líder de Los Aparicio, banda dedicada a la extorsión, asesinato y tráfico de drogas en Morelos

Era estadounidense la niña de siete años que murió en operativo contra sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

Narcobloqueos por detenciones de criminales no son una constante, dice Sheinbaum tras quema de autos en Tamaulipas

Dan 12 años de prisión en EEUU a ciudadano chino que ayudó al CJNG a traficar droga y lavar dinero

ENTRETENIMIENTO

Fenómenos paranormales en el set: Las aterradoras experiencias de Lucía Méndez filmando Más negro que la noche

Fenómenos paranormales en el set: Las aterradoras experiencias de Lucía Méndez filmando Más negro que la noche

Maratón de cine de terror en el metro de la CDMX: lugar, fechas y programa completo de las actividades temáticas

Desfile de Día de Muertos, Corredor Lumínico y Mega Ofrenda del Zócalo: las actividades esenciales durante los festejos en CDMX

¿Habrá colaboración? Sabrina Sabrok reinventa el clásico pop ‘No podrás’ de Cristian Castro entre guitarras y sintetizadores

“El corazón destrozado”: Los Yaguarú despiden a Fernando Castillo Castro, vocalista de la banda, tras su muerte

DEPORTES

GP de México 2026: Lista de precios para las botanas, bebidas y comida en el Autódromo Hermanos Rodríguez

GP de México 2026: Lista de precios para las botanas, bebidas y comida en el Autódromo Hermanos Rodríguez

Canelo Álvarez y Christian Mbilli superan la báscula y quedan listos para disputar el título mundial del CMB en Arabia Saudita

AE Kifisia vs Olympiacos: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de la Hormiga González en la Super Liga de Grecia

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

América vs Toluca: cuándo dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido en el que las Águilas se juegan el liderato