México busca abatir a jefes del narco para que no haya “fuga de información” a Estados Unidos, afirma Jesús Lemus

Claudia Sheinbaum baja una persiana metálica sobre figuras amordazadas frente a un mapa militar con despliegue de fuerzas de seguridad en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, ha cambiado su estrategia de seguridad y en vez de buscar detener a los líderes de los cárteles del narcotráfico, buscará abatirlos.

Así lo aseguraron los periodistas y especialistas en temas de seguridad, José Luis Montenegro y Jesús Lemus en un capítulo de su podcast Narcomundo.

PUBLICIDAD

En él, los especialistas señalaron que el gobierno de México ya no busca capturar a los capos, sino que le ha sido más conveniente abatirlos, en una estrategia para que no hablen sobre lo que ocurre en el país, cuando son llevados a Estados Unidos, en caso de que ese país solicite su extradición.

José Luis Montenegro dijo que “parecería que ahora el gobierno de México quiere, ya no capturar a los capos, parecería que les está siendo más conveniente abatirlos, no sé si en una especie de simplemente repeler la agresión, sino en una estrategia por que ellos no canten del otro lado de la frontera si es que Estados Unidos los reclama”.

PUBLICIDAD

Recordó que el pasado miércoles Omar García Harfuch había dado a conocer que un personaje ubicado como Jesús González Peñuelas, alias El Chuy Peñuelas, un operador del Cártel de Guasave, había sido abatido en Sinaloa por Fuerzas federales.

¿Captura o abatimiento? Los capos señalados en el análisis Según el señalamiento de los periodistas José Luis Montenegro y Jesús Lemus, no información oficial confirmada Estados señalados: Michoacán y Sinaloa Michoacán Sinaloa LO QUE DICEN LOS ANALISTAS ⚠️ Este contenido refleja un análisis periodístico presentado en el podcast Narcomundo, no una confirmación oficial del gobierno de México sobre un cambio de estrategia.

Por su parte, Jesús Lemus dijo que es cierto lo que dijo Montenegro, de que pareciera que el gobierno mexicano ya no busca la captura de los capos del narcotráfico para presentarlos judicialmente y procesarles, pues parece que ahora la dinámica es el aniquilamiento para evitar problemas.

“Esto tiene una razón, un fundamento, la presidenta de México acaba de anunciar que se va a redefinir la estrategia de seguridad tanto en Michoacán como en Sinaloa, y esto tiene algo más profundo, hay algo que no nos está diciendo la presidenta, la presidenta de México está aceptando justamente la participación del gobierno norteamericano en acciones conjuntas, de Fuerzas Especiales norteamericanas con Fuerzas Especiales federales mexicanas, para el combate al narcotráfico, y están yendo por los jefes de los cárteles más importantes que considera el gobierno norteamericano como narcoterroristas”, dijo Lemus.

PUBLICIDAD

Señaló que el gobierno de México está pensando en la aniquilación de los líderes del cártel de Los Viagras, que es Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo; de los Cárteles Unidos, que es Juan José Farías Álvarez, El Abuelo Farías y La Nueva Familia Michoacana, que son los hermanos Jonny y Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Pez y El Fresa, respectivamente, en Michoacán. También menciona que van por los líderes de La Mayiza, que es Ismael Zambada Sicairos, alias El Mayito Flaco y de Los Chapitos, Jesús Alfredo e Iván Archivaldo Guzmán.

“Hay operaciones ya permitidas por parte del gobierno mexicano, en coordinación con el gobierno norteamericano, donde hay operaciones de agentes de la DEA, FBI, CIA y ATF trabajando en suelo mexicano, y están entrando en Sinaloa y en Michoacán, por eso vamos a ver a partir de ahora esa dinámica: abatir, ya no presentar a lo judicial, abatir, porque eso es también lo que ha dispuesto el gobierno norteamericano”, dijo Lemus.

PUBLICIDAD

Estados Unidos, contra los grupos narcoterroristas, no pretende gastar en manutensión, procesos, juicios, jurados, sentencias, reclusión prolongada, etc, pues, de acuerdo con lo dicho por Lemus, al país vecino del norte le sale más barato un criminal abatido que un criminal procesado.

Jesús González Peñuelas, alias "El Chuy", fue abatido el 26 de octubre durante un enfrentamiento con elementos de la Marina en Guasave, Sinaloa. (DEA)

“Le representa un desgaste político al gobierno norteamericano, y al gobierno mexicano eso le cae de perlas, esa disposición, porque significa que ya no va a haber fuga de información”, dijo.