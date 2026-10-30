Canelo Álvarez y Christian Mbilli superan la báscula y quedan listos para disputar el título mundial del CMB en Arabia Saudita

Boxing - Canelo Alvarez & Christian M'billi Weigh-In - Boulevard Riyadh City Square 2, Riyadh, Saudi Arabia - October 30, 2026 Canelo Alvarez and Christian M'billi pose during the weigh in REUTERS/Stringer

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La espera terminó y el enfrentamiento entre Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli quedó oficialmente encaminado. Los dos pugilistas cumplieron con el primer desafío antes de subir al cuadrilátero: superar el pesaje oficial para disputar el campeonato supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en una de las funciones más esperadas del calendario boxístico.

El mexicano y su rival protagonizaron este viernes su última aparición pública antes de intercambiar golpes en Riad, Arabia Saudita. Frente a los reflectores y con la atención de los aficionados puesta en cada movimiento, ambos demostraron que se encuentran dentro del límite establecido para la contienda por el cinturón mundial.

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Canelo registró 167.7 libras, mientras que Mbilli detuvo la báscula en 167.8 libras. Con estos resultados, los dos peleadores cumplieron con el requisito de peso y dejaron atrás uno de los pasos indispensables para concretar el combate.

Boxing - Canelo Alvarez & Christian M'billi Weigh-In - Boulevard Riyadh City Square 2, Riyadh, Saudi Arabia - October 30, 2026 Canelo Alvarez and Christian M'billi face off during the weigh in REUTERS/Stringer

La pelea encabezará la cartelera denominada “México vs The World”, una función que reunirá a representantes nacionales e internacionales y que tendrá como protagonistas a otras figuras mexicanas, entre ellas Jaime Munguía y Rafael Espinoza. De esta manera, Riad se convertirá en el punto de encuentro para una jornada que buscará captar la atención del boxeo internacional.

Canelo recuerda sus inicios y busca otro campeonato mundial

Boxing - Canelo Alvarez & Christian M'billi Weigh-In - Boulevard Riyadh City Square 2, Riyadh, Saudi Arabia - October 30, 2026 Canelo Alvarez during the weigh in REUTERS/Stringer

Durante su intervención después de cumplir con el pesaje, Álvarez habló sobre el significado que tiene esta presentación en su trayectoria profesional. El tapatío recordó el tiempo que ha pasado desde su debut y la importancia de volver a disputar un campeonato mundial.

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“Es muy importante. Hace 21 años que debuté profesional. El sába-- eh, hace 16 años, más o menos, que gané el primer campeonato mundial y el sábado va a ser otra vez. Así que muy contento. Eh, significa muchísimo para mí esta pelea, ganar otro título mundial y contento y listo para el sábado”, comentó Canelo previo subir a la báscula.

El pugilista mexicano también aprovechó el momento para enviar un mensaje sobre las condiciones con las que llegará al enfrentamiento. Aunque reconoció la relevancia de su oponente, dejó claro que confía en su recorrido dentro del boxeo y en las herramientas que ha desarrollado durante su carrera.

“Obviamente, la experiencia, el talento que tengo es muy diferente. Creo que no ha enfrentado a alguien como yo y, y el sábado se va a enfrentar algo muy diferente”, agregó.

Sus declaraciones elevaron la expectativa alrededor de un combate en el que tendrá la oportunidad de sumar otro campeonato a su historial. Para el mexicano, la pelea representa mucho más que una presentación internacional: es una nueva ocasión para demostrar su vigencia en la división de los supermedianos.

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Mbilli, frente al desafío más importante de su carrera

Boxing - Canelo Alvarez & Christian M'billi Weigh-In - Boulevard Riyadh City Square 2, Riyadh, Saudi Arabia - October 30, 2026 Christian M'billi poses during the weigh in REUTERS/Stringer

Del otro lado estará Christian Mbilli, quien buscará aprovechar la oportunidad de enfrentar a uno de los nombres más reconocidos del boxeo contemporáneo. El peleador cumplió con el peso establecido y llegará al compromiso sin contratiempos relacionados con la báscula.

El camerunés-francés tendrá enfrente a un rival con amplia experiencia en combates de campeonato y una trayectoria que lo ha colocado entre las principales figuras del pugilismo mexicano. Su objetivo será imponerse en el escenario internacional y conquistar el cinturón del CMB.

La función tendrá lugar este sábado 31 de octubre de 2026. La cartelera comenzará aproximadamente a las 11:00 horas, mientras que el combate estelar entre Canelo y Mbilli está previsto alrededor de las 15:00 horas, tiempo del centro de México.

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Los aficionados podrán seguir la transmisión en televisión abierta mediante Azteca 7, así como a través de la aplicación de TV Azteca Deportes. La señal televisiva podría presentar algunos minutos de diferencia respecto al desarrollo en directo.

Con ambos boxeadores dentro del límite de peso, la última prueba quedó superada. Ahora, la atención se trasladará al cuadrilátero de Riad, donde Canelo intentará conquistar otro campeonato mundial y Mbilli buscará dar el golpe más importante de su carrera.