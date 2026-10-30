Desfile de Día de Muertos, Corredor Lumínico y Mega Ofrenda del Zócalo: las actividades esenciales durante los festejos en CDMX

Estas tres propuestas comparten un mismo corredor urbano: la avenida Reforma y el primer cuadro del Centro Histórico, donde también se registrarán cierres viales durante los días de mayor actividad. (Composición: Selene Miranda/Gob CDMX)

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La Ciudad de México celebra el Día de Muertos con un calendario de actividades que se extiende del 17 de octubre al 8 de noviembre, aunque la mayor concentración de eventos ocurre entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre. El Gran Desfile, el corredor lumínico de Paseo de la Reforma y la ofrenda monumental del Zócalo son los tres ejes centrales de la temporada, todos de entrada gratuita.

Estas tres propuestas comparten un mismo corredor urbano: la avenida Reforma y el primer cuadro del Centro Histórico, donde también se registrarán cierres viales durante los días de mayor actividad. La programación fue difundida por la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Cultura de la capital.

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Catrina Monumental Zócalo/ Selene Miranda Infobae México

Gran Desfile de Día de Muertos: fecha, ruta y homenajes

Una de las novedades de este año es el cambio en el punto de partida. En ediciones anteriores el recorrido comenzaba en la Puerta de los Leones, en el acceso al Bosque de Chapultepec (Selene Miranda)

El Gran Desfile de Día de Muertos se realizará este sábado 31 de octubre a las 14:00 horas, con salida en la Glorieta de la Diana Cazadora y llegada a la Plaza de la Constitución. Es la décima edición del evento y tiene entrada gratuita.

Una de las novedades de este año es el cambio en el punto de partida. En ediciones anteriores el recorrido comenzaba en la Puerta de los Leones, en el acceso al Bosque de Chapultepec; en 2026, en cambio, los contingentes saldrán desde la Glorieta de la Diana Cazadora, sobre el propio Paseo de la Reforma.

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Desde ese punto, el desfile avanza por Paseo de la Reforma en el tramo que va de la Estela de Luz y la Diana Cazadora hasta el cruce con avenida Juárez. Continúa después por avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas, que funcionan como trayecto de incorporación hacia el Centro Histórico, para después acometer la calle 5 de Mayo con las comparsas y las instalaciones móviles. El recorrido concluye en la Plaza de la Constitución, donde se concentran los carros alegóricos.

El contingente incluirá 12 carros alegóricos y dos globos monumentales, acompañados de bandas musicales, danzantes y mojigangas que representarán distintas expresiones de la cultura mexicana y del viaje de las almas al Mictlán. La participación musical estará a cargo del Instituto Mexicano del Sonido (IMS).

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Esta edición del desfile rinde homenaje a cuatro figuras de la cultura nacional: la escritora Nelly Campobello, el novelista Juan Rulfo, el cantante Juan Gabriel y el cineasta Emilio “El Indio” Fernández, cuyas aportaciones a la literatura, la música y el cine forman parte del contenido simbólico de los carros y las representaciones del recorrido.

Quienes no puedan asistir de forma presencial podrán seguir la transmisión en vivo por Canal 11, Capital 21, Canal 14 y Canal 22, televisoras públicas que llevarán el desfile a distintas audiencias. El inicio de las emisiones está previsto entre las 13:30 y las 14:00 horas, aunque los horarios pueden variar según cada plataforma.

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Quienes no puedan asistir de forma presencial podrán seguir la transmisión en vivo por Canal 11, Capital 21, Canal 14 y Canal 22, televisoras públicas que llevarán el desfile a distintas audiencias (Selene Miranda)

Paseo de Luz: el corredor nocturno en Reforma

Un grupo de personas posa bajo un túnel de luces moradas decorado con figuras florales luminosas durante una actividad de Día de Muertos. (Gobierno CDMX)

Reforma Lumínica: El Camino a la Luz es el corredor nocturno instalado sobre Paseo de la Reforma para el Día de Muertos 2026. Permanecerá encendido del 23 de octubre al 8 de noviembre, en un horario de 19:00 a 23:00 horas, a lo largo del tramo que va desde El Caballito, cerca de la estación Hidalgo del Metro, hasta la Puerta de los Leones, en el acceso al Bosque de Chapultepec.

La instalación fue inaugurada el 26 de octubre por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien encabezó el encendido junto con el mural interactivo Un Corazón Grande Nunca Se Olvida. Durante el recorrido, la mandataria dejó un mensaje en ese mural, donde los visitantes pueden escribir recuerdos dedicados a sus seres queridos.

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El corredor reúne 22 estaciones y tres túneles de luz, además de adornos colocados en los postes de la avenida y remates florales de cempasúchil distribuidos a lo largo del trayecto. Se trata de una actividad completamente al aire libre y con entrada libre, pensada para recorrerse en familia, con amigos o en pareja.

Entre las piezas que integran el recorrido destacan arcos luminosos que representan el puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos, una referencia directa a las creencias que rodean la celebración. También se incluyen figuras de xoloitzcuintles, los perros asociados en la tradición mexica con el acompañamiento de las almas durante su tránsito hacia el Mictlán.

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Para quienes deseen apreciar la totalidad de las piezas, conviene recorrer ambos sentidos de la avenida, ya que las figuras se distribuyen en los dos costados del corredor. Al tratarse de una instalación nocturna, se recomienda llegar cuando comienza a oscurecer, y considerar ropa abrigadora debido al descenso de temperatura propio de esta época del año en la capital.

De manera paralela a este corredor, también se desarrolla en Reforma el Festival Flores de Cempasúchil, programado del 18 de octubre al 1 de noviembre, que suma un componente floral adicional a la decoración de la avenida durante toda la temporada.

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Para quienes deseen apreciar la totalidad de las piezas, conviene recorrer ambos sentidos de la avenida, ya que las figuras se distribuyen en los dos costados del corredor (Gobierno CDMX)

Megaofrenda del Zócalo: Catrina de 32 metros y ofrendas comunitarias

Autoridades de la CDMX y participantes caracterizados presentan un reconocimiento frente a una catrina monumental durante la inauguración de la ofrenda en el Zócalo de la Ciudad de México. (Gobierno CDMX)

La Megaofrenda del Zócalo abrió al público el jueves 29 de octubre a las 19:00 horas y permanecerá instalada en la Plaza de la Constitución hasta el lunes 2 de noviembre, con acceso gratuito durante las 24 horas del día.

La instalación de este año está dedicada a José Guadalupe Posada, creador de la Calavera Garbancera, personaje que con el tiempo se transformó en uno de los símbolos más reconocidos de la tradición: La Catrina. Su pieza central es una escultura de cartonería de 32 metros de altura, construida en homenaje a esa figura.

La ofrenda se complementa con tapetes de aserrín, un jardín de cempasúchil producido en la propia ciudad y figuras de ajolotes, especie emblemática de los canales capitalinos que suele integrarse en las representaciones del Día de Muertos en la plaza.

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De forma paralela, del 29 de octubre al 2 de noviembre se instalan ofrendas comunitarias en otras doce sedes de la capital, entre ellas la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco y distintas Utopías ubicadas en las alcaldías Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, Venustiano Carranza, Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero e Iztacalco.

El Zócalo y el perímetro del Centro Histórico también contarán con un alumbrado temático en las fachadas de los edificios de gobierno, programado del 29 de octubre al 4 de noviembre, con figuras alusivas a la calavera garbancera, colibríes esqueléticos, xoloitzcuintles y otros elementos de la iconografía tradicional de la fecha.

A estas actividades se suma, a principios de noviembre, la Megaofrenda de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que regresará a Ciudad Universitaria, aunque sus fechas y detalles específicos para esta edición quedan sujetos al programa definitivo que publique la institución.

Una escultura monumental de la Catrina y bancales de cempasúchil ocupan la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México durante las celebraciones del Día de Muertos. (Selene Miranda/Infobae México)

Cierres viales en el Centro Histórico

Entre las vías alternas sugeridas para evitar el tramo cerrado figuran el Circuito Interior, el Eje 1 Norte, avenida Chapultepec, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier. La concentración de actividades en el Centro Histórico convierte a esa zona en uno de los puntos de mayor afluencia peatonal durante todo el fin de semana (Selene Miranda)

Para la jornada del 31 de octubre, las autoridades prevén cierres temporales y restricciones a la circulación en Paseo de la Reforma, avenida Juárez, calle 5 de Mayo y las vialidades cercanas tanto a la Diana Cazadora como al Zócalo. Se recomienda a los automovilistas que necesiten cruzar estas zonas anticipar sus traslados y consultar los avisos oficiales de tránsito para conocer los horarios específicos de los cortes.

Entre las vías alternas sugeridas para evitar el tramo cerrado figuran el Circuito Interior, el Eje 1 Norte, avenida Chapultepec, José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier. La concentración de actividades en el Centro Histórico convierte a esa zona en uno de los puntos de mayor afluencia peatonal durante todo el fin de semana del 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre, cuando coinciden el desfile, la Megaofrenda y las celebraciones principales de la fecha.