Hot dogs momia: receta fácil para tu Halloween

La botana más divertida de Halloween llega envuelta en hojaldre. Prepara estos hot dogs momia con pocos ingredientes y sorprende a tus invitados con una presentación original. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Estas momias no necesitan salir de una tumba para convertirse en las protagonistas de Halloween. Con salchichas, hojaldre y un poco de mostaza puedes preparar una botana divertida, crujiente y lista en menos de 30 minutos.

Los hot dogs momia son una opción sencilla para fiestas infantiles, reuniones familiares o una cena temática. Su presentación llama la atención, no requiere ingredientes complicados y permite que los niños participen en la decoración, siempre bajo supervisión de una persona adulta.

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Receta de hot dogs momia

Los hot dogs momia se preparan al envolver salchichas con tiras delgadas de hojaldre. Durante el horneado, la masa se infla y adquiere un tono dorado, mientras que la salchicha conserva su textura jugosa.

Para formar el rostro, se deja una pequeña parte de la salchicha sin cubrir. Al final, se colocan 2 puntos de mostaza para simular los ojos. También puedes utilizar cátsup, mayonesa o salsa de queso para acompañar.

La receta es una adaptación editorial redactada con palabras propias a partir de preparaciones publicadas en medios gastronómicos. Las técnicas básicas, como cortar el hojaldre en tiras y hornear las salchichas envueltas, son comunes en este tipo de botana temática.

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Tiempo de preparación

Tiempo activo: 10 minutos .

Tiempo de cocción: 15 a 20 minutos .

Tiempo total: 25 a 30 minutos.

El tiempo puede variar según el grosor de las tiras de hojaldre y la potencia del horno. Para obtener una masa crujiente, precalienta el horno antes de colocar la charola.

Ingredientes

8 salchichas tipo Frankfurt.

1 lámina rectangular de hojaldre refrigerado.

1 cucharada de mostaza.

Cátsup, mayonesa, salsa de queso o aderezo para acompañar.

Los aderezos son opcionales. También puedes añadir aceitunas negras en trozos pequeños para formar ojos más definidos, aunque la versión básica utiliza mostaza.

Los hot dogs momia se preparan al envolver salchichas con tiras delgadas de hojaldre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer hot dogs momia, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ℃ con calor arriba y abajo. Coloca papel para hornear sobre una charola. Si no tienes papel, engrasa ligeramente la superficie para evitar que el hojaldre se pegue. Extiende la lámina de hojaldre sobre una superficie limpia. Si la masa está muy suave, refrigérala durante 5 minutos antes de cortarla. Corta el hojaldre en tiras de aproximadamente 1 centímetro de ancho. Procura que tengan un largo suficiente para envolver cada salchicha. Toma una salchicha y coloca una tira de hojaldre en uno de sus extremos. Enróllala de forma diagonal para cubrir parte de la superficie. Añade más tiras hasta formar el cuerpo de la momia. Deja un espacio libre en la parte superior, porque ahí colocarás los ojos. Cruza algunas tiras ligeramente para imitar las vendas. No es necesario que queden perfectamente alineadas; una apariencia irregular hace que el diseño resulte más divertido. Repite el procedimiento con las 8 salchichas. Si alguna tira se rompe, une los extremos con los dedos y continúa. Acomoda las salchichas envueltas sobre la charola. Deja aproximadamente 3 centímetros entre cada pieza para que el hojaldre tenga espacio para expandirse. Hornea durante 15 a 20 minutos, o hasta que la masa esté inflada, dorada y crujiente. Retira la charola y deja reposar las momias durante 2 minutos. Este descanso ayuda a manipularlas sin que se rompa el hojaldre. Coloca 2 puntos pequeños de mostaza en la zona descubierta de cada salchicha. Puedes usar un palillo, la punta de una cuchara o una bolsa pequeña con una esquina cortada. Sirve los hot dogs momia calientes o tibios, acompañados con los aderezos de tu preferencia.

Los aderezos son opcionales. También puedes añadir aceitunas negras en trozos pequeños para formar ojos más definidos, aunque la versión básica utiliza mostaza. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para una mejor presentación

Mantén el hojaldre frío hasta el momento de utilizarlo. Una masa fría conserva mejor su forma y se corta con mayor facilidad.

No cubras completamente las salchichas. Si dejas un espacio para el rostro, el diseño será más reconocible y podrás colocar los ojos sin dificultad.

También puedes preparar momias de distintos tamaños. Para una mesa infantil, corta las salchichas por la mitad y utiliza tiras más cortas de hojaldre. En ese caso, reduce el tiempo de horneado y revisa la masa desde los primeros 10 minutos.

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Si quieres un acabado más brillante, barniza ligeramente el hojaldre con huevo batido antes de hornear. Este paso es opcional y hará que las vendas tengan un color más dorado.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 4 porciones, con 2 hot dogs momia por persona.

Como botana, calcula entre 1 y 2 piezas por invitado, dependiendo de los demás alimentos que ofrecerás. Para una fiesta de 10 personas, prepara entre 10 y 20 piezas.

Los hot dogs momia son una opción sencilla para fiestas infantiles, reuniones familiares o una cena temática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por porción de 2 piezas:

Calorías: 350 kcal.

Proteínas: 12 g.

Grasas: 23 g.

Carbohidratos: 24 g.

Azúcares: 3 g.

Sodio: 800 mg aproximadamente.

Los valores pueden cambiar según la marca de salchichas, el tipo de hojaldre y la cantidad de mostaza utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se pueden conservar?

Guarda los hot dogs momia en un recipiente hermético dentro del refrigerador durante un máximo de 2 días.

Para recuperar parte de su textura crujiente, caliéntalos en horno o freidora de aire a 180 ℃ durante 5 a 8 minutos. El microondas puede ablandar el hojaldre, por lo que conviene utilizarlo solo si necesitas recalentarlos rápidamente.

No los dejes a temperatura ambiente durante más de 2 horas, especialmente si la celebración se realiza en un lugar caluroso.