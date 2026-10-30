Detienen a “El Chorejas”, líder de Los Aparicio, banda dedicada a la extorsión, asesinato y tráfico de drogas en Morelos

Agentes de seguridad custodian y trasladan a un hombre esposado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Morelos. El detenido ha sido identificado como Axel Arturo 'N', alias 'El Chorejas', presunto integrante de una célula delictiva en la entidad y señalado por homicidio en Huazulco. Durante el operativo institucional, elementos armados de la Agencia de Investigación Criminal escoltan al sospechoso hasta el área de registro.

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La AIC detuvo a Axel Arturo “N”, alias “El Chorejas”, señalado como presunto líder de “Los Aparicio”, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa en Temoac, Morelos. La captura se realizó con apoyo de la FGR en el poblado de Atlacholoaya, municipio de Xochitepec.

La investigación relacionó al detenido con un ataque ocurrido el 25 de julio de 2025 en el Barrio San Juan, del poblado de Huazulco. En ese lugar, una pareja viajaba en su vehículo cuando fue interceptada por un automóvil del que descendió Axel Arturo “N”, quien les disparó con un arma de fuego.

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El expediente estableció que el caso involucró el homicidio de un hombre y el intento de homicidio contra una pareja. La Unidad Especializada de Homicidios reunió los resultados de las indagatorias y los peritajes realizados por la AIC, con los que el Ministerio Público sostuvo que el detenido habría participado en los hechos.

Con esa información, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión. Un juez autorizó el mandato y posteriormente agentes de la AIC ubicaron a Axel Arturo “N” en Atlacholoaya, donde lo aseguraron para ponerlo a disposición de la autoridad judicial que lo requería.

Axel Arturo es acusado del asesinato de un hombre y del intento de una pareja en Morelos Foto: Fiscalía de Morelos

El detenido era hijo de fundadores de “Los Aparicio”

Axel Arturo “N” era hijo de Arturo Romero Aparicio, identificado como fundador de “Los Aparicio” o “Los Huazulco”, y de Andrea Angelina Zamora Castillo, alias “La Patrona”, quien fue tesorera del Ayuntamiento de Temoac.

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Ambos padres estaban detenidos. Arturo Romero Aparicio se encontraba internado en el penal de Tepexi de Rodríguez, Puebla, mientras que Andrea Angelina Zamora Castillo estaba recluida en el Cereso Femenil de Atlacholoaya, en Xochitepec.

El presunto responsable quedó a disposición del juez, quien determinaría su situación jurídica por el homicidio calificado y el homicidio calificado en grado de tentativa.

Su mamá, “La Patrona” fue tesorera municipal y fue detenida con metanfetamina y armas

Crédito: Fiscalía General del Estado de Morelos

En noviembre de 2024 Andrea Angelina “N”, alias “La Patrona”, tesorera municipal de Temoac, Morelos, fue vinculada a proceso junto con tres hombres por delitos relacionados con el narcomenudeo y la portación de armas de fuego, según informó la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).

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La detención se produjo tras un operativo en el Barrio de San Juan, en el poblado de Huazulco, el 12 de noviembre de 2024.

Durante el operativo, llevado a cabo por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC-UECS) con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, se incautaron diversas armas y drogas. Entre los objetos asegurados se encuentran tres armas largas calibre 223mm, un arma de fuego tipo escopeta, cuatro armas cortas calibre 9mm, un arma corta calibre 38 súper, además de 76 dosis de metanfetamina, 44 dosis de cocaína y 10 dosis de marihuana.

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Los detenidos, identificados como Adrián “N”, Édgar “N”, Moisés “N” y Andrea Angelina “N”, forman parte de la célula delictiva conocida como “Los Aparicio” o “Los Huazulcos”, implicada en actividades delictivas como extorsión, homicidio y secuestro en varios municipios de Morelos, incluyendo Jantetelco, Jonacatepec, Ocuituco, Temoac, Tetela del Volcán y Zacualpan de Amilpas.

Crédito: Fiscalía General del Estado de Morelos

En la audiencia de continuación de proceso, el juez de control consideró suficientes las pruebas presentadas por la FIDAI y dictó auto de vinculación a proceso para los cuatro acusados. Se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y se otorgó un plazo de tres meses para concluir la investigación procesal.

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Su hermana también fue detenida en julio de 2026

La Fiscalía de Morelos detuvo es lunes 27 de julio a Marisol “N”, esposa del alcalde asesinado de Temoac, Valentín Lavín Romero, y a Geovany Emmanuel “N”, director de Seguridad Pública municipal, por el delito de extorsión. Los arrestos ocurrieron cinco días después de que dos hombres armados ejecutaran al edil dentro de su propia oficina en la Presidencia Municipal, y se producen en medio de una investigación que expone los presuntos vínculos de toda la estructura municipal con el crimen organizado en la zona oriente de Morelos.

El fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, confirmó que las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas por la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI). Ambos detenidos serán presentados ante un juez especializado para que determine su situación jurídica.

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Esposa del alcalde de Temoac es detenida junto con otro funcionario por extorsión en Morelos. Crédito: Fiscalía de Morelos

Quién es Marisol Romero Zamora y su vínculo con el crimen organizado

Marisol Romero Zamora no es un nombre desconocido para las autoridades morelenses. Es hija de Andrea Angelina Zamora Castilla, alias “La Patrona”, quien fungía como tesorera del ayuntamiento de Temoac y fue identificada por la Fiscalía como operadora financiera y logística de estructuras criminales locales.

“La Patrona” fue detenida por segunda ocasión en septiembre de 2025, junto con otras 10 personas señaladas como integrantes de la célula “Los Aparicio” y/o “Los Huazulco”. Actualmente enfrenta cargos por secuestro exprés agravado, delitos contra la salud, resistencia de particulares, secuestro equiparado y portación de arma de fuego.

La detención de Marisol amplía así una red familiar que las autoridades llevan meses desarticulando. Agentes federales y la Policía Estatal mantienen aseguradas las instalaciones del ayuntamiento de Temoac para el levantamiento de evidencias y la revisión de archivos gubernamentales.

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