Maratón de cine de terror en el metro de la CDMX: lugar, fechas y programa completo de las actividades temáticas

De acuerdo con la información difundida por MetroCDMX, las funciones se desarrollarán en un horario de 18:30 a 22:30 horas durante los tres días (Composición fotográfica/Metro CDMX)

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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro anunció, a través de su cuenta oficial en la red social X, la realización de un Maratón de Cine de Terror en la Glorieta de Insurgentes. El evento se llevará a cabo del 31 de octubre al 2 de noviembre, con entrada libre y una programación que combina clásicos del género de terror con actividades temáticas adicionales.

De acuerdo con la información difundida por MetroCDMX, las funciones se desarrollarán en un horario de 18:30 a 22:30 horas durante los tres días. El cartel oficial del evento confirma el respaldo del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Cultura capitalina, PROCINE CDMX y EGEDA México, además del propio Metro.

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro y Procine anuncian un maratón cinematográfico de cine de terror en la Glorieta de Insurgentes, programado del 31 de octubre al 2 de noviembre. (Instagram)

Programa del Maratón de Cine de Terror por jornada

(Chuky/Captura de pantalla/Universal Pictures)

31 de octubre (inauguración del maratón): 18:30 horas: Chucky, el muñeco diabólico 20:30 horas: Pesadilla en la calle del infierno

1 de noviembre (Noche de criptas y leyendas): 18:30 horas: Del crepúsculo al amanecer 20:30 horas: El aro

2 de noviembre (gran cierre del maratón): 18:30 horas: El conjuro 20:30 horas: Resident Evil



Todas las funciones se realizarán en la Glorieta de Insurgentes, con entrada libre y un cupo de 500 asientos disponibles por función.

Programa de la sede estación Zapata, Línea 12

Nombre del evento: Cine del Metro presenta su primer Maratón de Cine de Terror

Ubicación: Estación Zapata, Línea 12 del Metro (Avenida Universidad, colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez)

Horario: de 11:00 a 19:00 horas

Entrada: gratuita

Organización: Gobierno de la Ciudad de México y Procine

Cartelera confirmada:

Mal de Ojo

La Leyenda de la Llorona

Monster House

Chucky, el Muñeco Diabólico

Coraline y la Puerta Secreta

Pesadilla en la Calle del Infierno

Fechas, horario y sede del maratón

Un cartel anuncia las fechas y los horarios de las funciones del Maratón de Cine de Terror en la Glorieta de Insurgentes de la Ciudad de México. (Metro CDMX/X )

El Maratón de Cine de Terror en la Glorieta de Insurgentes se extenderá durante tres jornadas consecutivas: el sábado 31 de octubre, el domingo 1 de noviembre y el lunes 2 de noviembre de 2026. Cada día contará con dos proyecciones, programadas a las 18:30 y a las 20:30 horas, con acceso gratuito y un cupo de 500 asientos disponibles por función, según precisa el cartel oficial del evento.

La sede elegida, la Glorieta de Insurgentes, es uno de los puntos de mayor tránsito peatonal y de transporte público en la Ciudad de México, lo que facilita el acceso tanto a usuarios del Metro como de otros medios de transporte cercanos a la zona.

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El cartel identifica cada jornada con un nombre particular. El 31 de octubre corresponde a la “inauguración del maratón”; el 1 de noviembre se presenta como “Noche de criptas y leyendas”, y el 2 de noviembre cierra el ciclo bajo el título de “gran cierre del maratón”.

Cartelera día por día

En una publicación anterior, la cuenta de MetroCDMX había adelantado que la agenda incluiría una selección de películas de terror y suspenso “para todos los gustos”, mencionando también los títulos Coraline y La leyenda de la Llorona (Metro CDMX/X )

La programación confirmada en el cartel oficial detalla seis títulos distribuidos en las tres jornadas, con dos funciones por día.

Para el 31 de octubre, la función de las 18:30 horas corresponde a Chucky, el muñeco diabólico, descrita en el material oficial como la “proyección principal con imagen emblemática” de la jornada inaugural. A las 20:30 horas se proyectará Pesadilla en la calle del infierno, definida como un “clásico del cine de terror sobrenatural” y protagonizada por el personaje de Freddy Krueger.

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El 1 de noviembre, bajo el título de “Noche de criptas y leyendas”, abrirá a las 18:30 horas con Del crepúsculo al amanecer, presentada como una propuesta de “acción y terror en la pantalla gigante”. La función de las 20:30 horas será El aro, cinta que el cartel describe como “suspenso escalofriante al aire libre” y cuya trama gira en torno a una grabación vinculada con sucesos sobrenaturales.

El cierre, programado para el 2 de noviembre, iniciará a las 18:30 horas con El conjuro, calificada en el material oficial como “terror sobrenatural de alta tensión”. La función final, a las 20:30 horas, corresponde a Resident Evil, presentada como “acción zombi para cerrar con broche de oro”.

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En una publicación anterior, la cuenta de MetroCDMX había adelantado que la agenda incluiría una selección de películas de terror y suspenso “para todos los gustos”, mencionando también los títulos Coraline y La leyenda de la Llorona. Estos dos filmes no aparecen con horario asignado en el cartel oficial difundido posteriormente, que concentra la programación confirmada en los seis títulos detallados por jornada.

El Maratón de Cine de Terror en la Glorieta de Insurgentes se realizará del 31 de octubre al 2 de noviembre, con dos funciones diarias y entrada libre. La cartelera confirmada incluye Chucky, el muñeco diabólico, Pesadilla en la calle del infierno, Del crepúsculo al amanecer, El aro, El conjuro y Resident Evil, distribuidas en tres jornadas temáticas organizadas por el Metro capitalino.

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Performance y ambientación temática

Este performance se realizará antes del inicio de la proyección vespertina, de acuerdo con lo informado por el área de Cultura del Metro, por lo que funcionará como preámbulo de la función de las 18:30 horas en cada una de las tres jornadas. (Metro CDMX/X )

Además de las proyecciones, el área de Cultura del Metro incorporó un performance en vivo como parte de la programación. Según detalló la dependencia, la actividad contará con personajes caracterizados como zombis y una ambientación musical descrita como “de ultratumba”.

Este performance se realizará antes del inicio de la proyección vespertina, de acuerdo con lo informado por el área de Cultura del Metro, por lo que funcionará como preámbulo de la función de las 18:30 horas en cada una de las tres jornadas.

La ambientación musical no se limitará al performance inicial. El área de Cultura del Metro señaló que las tardes del maratón estarán amenizadas con música pensada para “practicar pasos prohibidos de ultratumba y todos los aullidos que se requieran”, en referencia al tono festivo y temático que acompañará las funciones a lo largo de los tres días.

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Convocatoria a asistir disfrazado y condiciones de acceso

Una toma aérea presenta la plaza circular de la Glorieta de Insurgentes rodeada de avenidas y edificios comerciales en la Ciudad de México. (Metro CDMX/X )

El área de Cultura del Metro extendió una convocatoria abierta al público en general para asistir disfrazado al evento. La invitación especifica que los atuendos deben estar relacionados con la celebración a los difuntos, en sintonía con las fechas del Día de Muertos en las que se desarrolla el maratón.

En cuanto a las condiciones de acceso, el cartel oficial confirma que la entrada será completamente libre, sin necesidad de boleto ni registro previo, aunque el cupo está limitado a 500 asientos por función. Esta cifra aplica de manera independiente para cada una de las seis proyecciones programadas durante los tres días del evento.

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El respaldo institucional del maratón incluye al Gobierno de la Ciudad de México, que se presenta en el material gráfico bajo el lema “Capital de la Transformación”, así como al propio Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Secretaría de Cultura capitalina, PROCINE CDMX y EGEDA México, organismos cuyos logotipos aparecen en el cartel oficial de difusión.

La iniciativa se suma a la agenda más amplia de actividades que distintas dependencias del Gobierno capitalino y organismos culturales han preparado para la temporada de Halloween y Día de Muertos 2026, que en días recientes ha incluido desfiles, exposiciones temáticas y funciones de cine de terror en otros puntos de la ciudad.

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