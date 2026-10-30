México

La Glorieta de Insurgentes tendrá gran baile de Día de Muertos hoy 30 de Octubre: Dj set y disfraces temáticos

El evento se realiza este viernes 30 de octubre con Ismael Palafox, Minino y Rubén Cerezo en las mezclas; el acceso desde Metro y Metrobús Insurgentes es directo

Plaza pública de noche con personas reunidas, altares tradicionales, flores de cempasúchil y un escenario con pantallas y luces.
Una multitud se reúne en una plaza urbana decorada con altares tradicionales frente a una estructura circular con un escenario musical. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Glorieta de Insurgentes será escenario hoy de un baile masivo por el Día de Muertos, con tres DJs en vivo y la invitación a los asistentes a presentarse disfrazados para la ocasión.

Este viernes 30 de octubre se realiza ahí un baile gratuito de Día de Muertos, de 5:00 a 8:00 p.m., con música a cargo de tres DJs y locución en vivo. El punto cuenta con acceso directo desde el Metro CDMX y el Metrobús de la línea Insurgentes, lo que facilita la llegada de público desde distintas zonas de la capital.

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro y Procine anuncian un maratón cinematográfico de cine de terror en la Glorieta de Insurgentes, programado del 31 de octubre al 2 de noviembre. (Instagram)

Horario, ubicación y acceso en transporte público

El evento, promocionado bajo la frase “tarde de high energy”, se desarrollará en la Glorieta de Insurgentes, uno de los cruces más transitados de la avenida homónima en la Ciudad de México.

El horario confirmado es de 5:00 a 8:00 p.m. La convocatoria señala que el sitio tiene conexión directa con las estaciones de Metro CDMX y Metrobús Insurgentes, lo que lo posiciona como un punto de fácil acceso para quienes se trasladen en transporte público.

La organización del baile invitó de forma expresa a los asistentes a acudir disfrazados, en sintonía con la temática de la jornada.

Cartel con texto alusivo al Día de Muertos, figuras con disfraces, flores de cempasúchil, calaveras y logotipos del transporte público
Un cartel promociona una jornada de baile y música con motivo del Día de Muertos en la Glorieta de Insurgentes de la Ciudad de México. (Baile Día de Muertos/ Cultura Metro (Instagram))

DJs y locución del evento

La música estará a cargo de tres DJs: Ismael Palafox, Minino y Rubén Cerezo, quienes se turnarán en la tarde de mezclas.

La locución y conducción del baile quedó a cargo de Karlos Rincón, según detalla el cartel oficial de difusión del evento.

Personas disfrazadas de robots y alienígenas bailan bajo luces láser frente a un escenario con pantallas y un DJ.
Personas con atuendos futuristas bailan en el patio interior del Museo Franz Mayer durante la celebración de la Gala Galáctica del Franz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horarios y servicio del Metro durante la temporada

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro mantiene sus horarios habituales durante este fin de semana de festejos: de lunes a viernes el servicio opera de 5:00 a 24:00 horas, los sábados de 6:00 a 24:00 horas, y los domingos y días festivos de 7:00 a 24:00 horas.

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La estación Insurgentes, de la Línea 1, forma parte de las referencias que las propias autoridades recomendaron para quienes buscan llegar a los puntos de interés de Paseo de la Reforma, incluido el tramo donde se concentran actividades de la temporada.

Vista nocturna del Zócalo con una bandera mexicana, una Catrina monumental vestida de morado, la catedral iluminada y personas en la plaza
Una figura monumental de la Catrina se erige frente a la Catedral Metropolitana en el Zócalo de la Ciudad de México durante las celebraciones del Día de Muertos. (Gobierno de la Ciudad de México)

Cambios en el Metrobús por el Día de Muertos

La movilidad en la capital también se verá modificada mañana sábado 31 de octubre por las celebraciones del Día de Muertos. De acuerdo con el aviso oficial de Metrobús CDMX, las líneas 1, 3 y 4 tendrán modificaciones de las 13:00 a las 20:00 horas, debido al Gran Desfile de Día de Muertos.

La línea 1 quedará sin servicio en las estaciones Buenavista II, Reforma y Hamburgo, y operará de Indios Verdes a Plaza de la República y de Insurgentes a El Caminero. La línea 3 cerrará Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas, con servicio de Tenayuca a Buenavista y de Cuauhtémoc a Pueblo Santa Cruz Atoyac.

En la línea 4, la Ruta Sur quedará sin servicio en el tramo Buenavista-Amajac, mientras que la Ruta Norte no operará de Buenavista a Bellas Artes. La línea 7 tendrá modificaciones más amplias, desde las 4:30 hasta las 22:00 horas, con el tramo Hidalgo-Campo Marte sin servicio.

Las autoridades indicaron que estos cambios responden al Gran Desfile de Día de Muertos, que comenzará a las 14:00 horas del sábado sobre Paseo de la Reforma hasta el Zócalo capitalino, además de la permanencia de la Ofrenda Monumental y la instalación luminosa “El Camino” sobre esa avenida.

Un antecedente similar ocurrió el pasado sábado 24 de octubre, cuando el Metrobús suspendió el servicio en varias estaciones de las líneas 4 y 7 por el Paseo Nocturno ciclista con temática de Día de Muertos, que recorrió las laterales de Reforma desde las 18:00 horas.

Gran figura de esqueleto sobre un carro alegórico decorado con flores anaranjadas y personas a bordo en una calle con árboles
Un carro alegórico decorado con flores de cempasúchil y una gran figura de esqueleto avanza por la vía pública durante una celebración festiva. (Selene Miranda)

Otros conciertos y festivales musicales de la jornada

Además del baile en la Glorieta de Insurgentes, la capital concentra hoy otras propuestas musicales por el Día de Muertos. En la alcaldía Venustiano Carranza, la banda Los Askis se presentará a las 19:00 horas en la explanada delegacional, dentro del festejo “Hábitat de Almas 2026”, con entrada libre.

En Tláhuac, el Festival Internacional del Día de Muertos (FIDDEM) inicia su programación con Banda Sinaloense La Espectacular a las 19:00 horas y Los Cadetes de Linares entre las 21:00 y las 23:00 horas, ambos en la explanada de la alcaldía.

En Coyoacán, el Museo Nacional de Culturas Populares albergará un concierto del Ensamble Axolotl, de 17:00 a 18:00 horas, dedicado a las raíces y tradiciones musicales mexicanas.

En la alcaldía Cuauhtémoc, el camellón de avenida Álvaro Obregón recibirá a Saint Luna Jazz Band, dentro de la programación del bloque temático “Calaveras” del Festival de Día de Muertos de esa demarcación, que reúne más de 55 actividades gratuitas del 27 de octubre al 2 de noviembre.

En Gustavo A. Madero, el Teatro Tepeyac Carmen Montejo presenta a las 18:00 horas el espectáculo “Thriller, Tributo a Michael Jackson” en su edición especial de Día de Muertos, con el imitador Estefan Jackson.

En Álvaro Obregón, el Teatro de la Juventud ofrece a las 12:00 horas una función con la Orquesta Sinfónica de esa alcaldía, los ballets “Herencia Mestiza” y “Alma Joven”, además de presentaciones de danzón.

En Xochimilco, la zona lacustre ofrece paseos nocturnos en trajineras, con costo, para apreciar los altares y ofrendas montados sobre las chinampas durante la temporada.

Rodadas del Terror en motocicleta

Los organizadores solicitan a los participantes portar casco de manera obligatoria y llevar dulces para compartir durante la actividad. REUTERS/Agustin Marcarian
Los organizadores solicitan a los participantes portar casco de manera obligatoria y llevar dulces para compartir durante la actividad. REUTERS/Agustin Marcarian

Paralelamente a las actividades musicales, distintos colectivos de motociclistas organizan hoy la “Rodada del Terror VIP”, con punto de encuentro en las Astas de Ciudad Universitaria. La convocatoria reúne a los clubes Leones Ajusco, Bikers Addicted CDMX, Callejeros CDMX, La Nueva Chaviza Bikers y OneLifeCrew, con inicio del recorrido a las 21:30 horas.

Los organizadores solicitan a los participantes portar casco de manera obligatoria y llevar dulces para compartir durante la actividad.

El mismo viernes, los colectivos Locos por las Motos CDMX y Barcela Sky Club organizan otra caravana en la zona oriente de la capital, con paradas en la gasolinera junto al Mercado Sonora, el Deportivo Santa Cruz Meyehualco y el estacionamiento de La Comer sobre Eje 6 y Ermita Iztapalapa.

Para mañana sábado 31 de octubre está prevista la “Mega Rodada del Terror CDMX Vol. 1”, con punto de concentración en la Alameda del Sur, entre las 20:00 y las 20:30 horas, organizada por Leones Ajusco, Wulf’s Bikers y Extrem Biker’s.

Casas de terror cerca de Insurgentes

Sobre la propia avenida Insurgentes también operan montajes de terror durante la temporada. En el Centro Comercial Manacar, ubicado en Avenida Insurgentes 1457, colonia Insurgentes Mixcoac, funciona la casa del terror Freakshow, con acceso hasta el 31 de octubre, de 15:00 a 20:00 horas, y un costo de entrada de 200 pesos.

Más al sur, en Patio Tlalpan, sobre Avenida Insurgentes Sur 4177, colonia Santa Úrsula Xitla, se instaló Sótano 3, disponible el 31 de octubre y el 1 de noviembre, de 17:00 a 21:00 horas, con entrada libre mediante registro previo.

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