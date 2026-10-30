Fenómenos paranormales en el set: Las aterradoras experiencias de Lucía Méndez filmando Más negro que la noche

La actriz contó que durante las grabaciones ocurrieron situaciones que desconcertaron al elenco y al equipo de producción

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Las experiencias paranormales que supuestamente ocurrieron detrás de cámaras de algunas producciones del cine y la televisión mexicana siguen alimentando las historias de terror entre sus seguidores.

Una de ellas fue Más negro que la noche, película de culto protagonizada por Lucía Méndez, quien recientemente recordó los inquietantes episodios que vivió durante las filmaciones bajo la dirección de Carlos Enrique Taboada.

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En el podcast El grito de la llorona, la actriz contó que el rodaje estuvo acompañado de situaciones que tanto ella como otras integrantes del elenco y miembros del equipo técnico consideraron difíciles de explicar.

Entre los acontecimientos que más la impresionaron estuvieron la aparición de sombras, ruidos extraños y una nube que parecía permanecer sobre la casa donde se desarrollaba la historia.

Aunque Méndez reconoció que no es aficionada a las películas de terror y que incluso evita volver a ver algunas de sus producciones más oscuras, aseguró que no se arrepiente de haber participado en una de las cintas más representativas del género en México.

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Lucía Méndez recuerda las sombras y ruidos durante el rodaje de Más negro que la noche

La actriz explicó que las situaciones extrañas comenzaron a presentarse aproximadamente a la mitad de las grabaciones de Más negro que la noche. Una de las primeras experiencias que recordó estuvo relacionada con una nube que parecía estar suspendida sobre la casona donde filmaban.

Lucía Méndez recordó los fenómenos paranormales que, según su testimonio, presenció durante la filmación de Más negro que la noche, la emblemática película de terror dirigida por Carlos Enrique Taboada

De acuerdo con su testimonio, Claudia Islas llegó a comentarle que solamente había una nube sobre la propiedad y que, posteriormente, comenzó a llover, lo que ocasionaba dificultades durante la producción.

Sin embargo, aquello no fue lo único que llamó su atención. Conforme avanzaron las jornadas de trabajo, comenzaron a observar sombras en diferentes espacios de la casa y a escuchar ruidos que incrementaron la preocupación entre las actrices.

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Méndez recordó que tanto ella como sus compañeras llegaron a presenciar estos acontecimientos y posteriormente comentaban entre ellas lo que habían visto y escuchado.

La situación fue tan inquietante que decidieron hablar con el director, Carlos Enrique Taboada, para expresarle su preocupación. Según relató la actriz, él intentaba tranquilizarlas al explicarles que, cuando se realizaban proyectos relacionados con el terror y la oscuridad, podían presentarse situaciones que no comprendían.

La intérprete recordó que Taboada les pedía mantener la calma y terminar el trabajo, pues todavía tenían escenas pendientes. Incluso mencionó que el ambiente de la producción, con una iluminación especial y espacios oscuros como el sótano, contribuía a que sintieran todavía más miedo.

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Su madre le dio una medalla de San Benito para protegerse

El temor que experimentó Lucía Méndez durante las grabaciones no terminaba cuando abandonaba el set. La actriz confesó que, cuando comenzaron a presentarse las sombras y los ruidos, llegó a su casa muy asustada y buscó consuelo en su madre.

En una ocasión le contó que no solamente ella había visto aquellas sombras, sino que también Elena Rojo y Susana Dosamantes habían escuchado ruidos durante una visita al sótano, del cual salieron corriendo.

Lucía Méndez recordó los fenómenos paranormales que, según su testimonio, presenció durante la filmación de Más negro que la noche, la emblemática película de terror dirigida por Carlos Enrique Taboada

Ante su preocupación, su madre le entregó una medalla de San Benito y le recomendó llevarla consigo todo el tiempo, ya fuera colgada, dentro de una bolsa o entre sus pertenencias.

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Méndez aseguró que siguió ese consejo durante el resto de la filmación. Aunque los ruidos y las sombras continuaron, explicó que portar la medalla le proporcionaba tranquilidad y le ayudaba a enfrentar las jornadas de trabajo con menos temor.

Incluso recordó que sus compañeras notaron un cambio en su comportamiento, pues antes era una de las más asustadas y después comenzó a sentirse más tranquila. Al conocer la razón, otras integrantes del elenco también decidieron conseguir sus propias medallas.

¿Lucía Méndez se arrepiente de haber participado en la película?

Pese a las experiencias que relató, la actriz aseguró que no se arrepiente de haber aceptado el proyecto. Por el contrario, considera que Más negro que la noche es una película maravillosa y una producción fundamental dentro del cine de terror mexicano.

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Recordó que inicialmente aceptó participar sin imaginar que durante el rodaje viviría situaciones tan inquietantes. Su representante le había explicado que trabajar con Taboada representaba una gran oportunidad profesional y que su personaje tenía un papel importante en el desenlace de la historia.

La cinta también significó su primer acercamiento a este género cinematográfico. Sin embargo, después de aquella experiencia, Méndez reconoció que dejó de disfrutar las producciones relacionadas con el terror, los asesinos y las historias oscuras.

Por esa razón, confesó que no ha vuelto a ver la película en muchos años, aunque reconoce el valor artístico de la obra y la importancia que alcanzó con el paso del tiempo.

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Una película de culto que sigue causando miedo

Más negro que la noche, estrenada en 1975 y dirigida por Carlos Enrique Taboada, se convirtió en una de las producciones más reconocidas del terror mexicano.

La historia sigue a Aurora, una joven que hereda una antigua casona de su tía Ofelia con una condición: deberá cuidar de Baker, el gato negro que pertenecía a la fallecida. Sin embargo, cuando una de sus amigas maltrata al animal, comienzan a desencadenarse acontecimientos aterradores.

En la película participaron Lucía Méndez, Claudia Islas, Susana Dosamantes y Helena Rojo, quienes dieron vida a los personajes principales de esta historia.

La actriz destacó que la producción conserva su relevancia entre distintas generaciones y recordó que incluso la estrella de Hollywood Jamie Lee Curtis reconoció la importancia de la cinta dentro del género de terror, al invitarla a acompañarla durante el estreno de una de las películas de Halloween.

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Para Méndez, el trabajo de Taboada difícilmente puede superarse, pues considera que la película tuvo una atmósfera y una energía particulares que contribuyeron a convertirla en una obra de culto.

A casi cinco décadas de su estreno, las experiencias que la actriz compartió sobre el rodaje siguen alimentando el misterio alrededor de una de las películas más emblemáticas del cine de terror nacional.