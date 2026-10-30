Riesgos para mascotas en Halloween y Día de Muertos: por qué ocurren y cómo protegerlas

Octubre y noviembre concentran un repunte de denuncias por sustracción y maltrato de mascotas en la Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las autoridades de la Ciudad de México alertan sobre un aumento de riesgos para perros y gatos durante octubre y noviembre, periodo que coincide con Halloween y el Día de Muertos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia piden extremar precauciones con los animales de pelaje negro o blanco, expuestos a sustracción, maltrato o uso en prácticas esotéricas.

PUBLICIDAD

El Consejo Ciudadano documenta 203 reportes de maltrato animal vinculados con prácticas esotéricas desde 2023. Los casos incluyen rituales, sacrificios, ofrendas y ceremonias que ponen en peligro la integridad de los animales, de acuerdo con el organismo.

La SSC y el Consejo Ciudadano coinciden en que ninguna creencia o tradición justifica el maltrato animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perros, gatos, cabras y gallos figuran entre las especies en riesgo

La alerta no se limita a los felinos. Perros y gatos de pelaje negro o blanco, cabras, gallos y cuervos pueden ser capturados para utilizarlos en rituales, sacrificios u ofrendas, según el Consejo Ciudadano.

El llamado es a mantenerlos seguros y reportar cualquier situación sospechosa durante los días previos al 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre.

PUBLICIDAD

Los rituales, sacrificios y ofrendas documentados afectan principalmente a animales de pelaje oscuro o claro y cabras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Organizaciones de protección animal en distintos estados del país reportan un comportamiento similar.

Colectivos independientes congelan temporalmente las adopciones de felinos y caninos de pelaje negro o blanco ante el riesgo de mutilaciones y agresiones vinculadas con creencias de magia negra.

El origen de las supersticiones sobre gatos negros se remonta a la Edad Media

Las creencias que vinculan a los gatos negros con la brujería tienen raíces históricas distintas según la cultura. En el antiguo Egipto estos felinos eran símbolos de protección y buena suerte.

La asociación con la herejía y el diablo surgió en interpretaciones religiosas de la Edad Media, entre los siglos XII y XIII, y con el tiempo se trasladó a las celebraciones de Halloween.

PUBLICIDAD

En el antiguo Egipto, los gatos negros eran símbolos de protección y buena suerte. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Las lecturas varían incluso hoy: en algunos países se considera que los gatos negros traen mala suerte, mientras en otros, como Escocia, se les atribuye buena fortuna.

Los gatos blancos, por su parte, son codiciados en ciertos rituales bajo la premisa de representar pureza, lo que también los expone a situaciones de riesgo.

Reconocer señales de alerta puede evitar un caso de maltrato

Entre las conductas que deben generar sospecha está observar a una persona que intenta atraer a un animal con comida o juguetes para encerrarlo en un espacio reducido como una maleta.

También requieren atención los golpes, las amenazas con objetos contundentes y las vocalizaciones intensas que sugieran una agresión en curso.

Intentar atraer a un animal con comida para encerrarlo en un espacio reducido es una señal de alerta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El abandono y la negligencia representan otro riesgo constante para el bienestar de los animales.

La falta de alimentación adecuada, de un espacio seguro o de atención veterinaria puede afectar su calidad de vida más allá de la temporada de octubre y noviembre.

PUBLICIDAD

Las persecuciones y manipulaciones invasivas también generan estrés medible.

Estas experiencias pueden elevar los niveles de cortisol en los animales, hormona asociada a la respuesta del organismo frente al estrés, y afectar su salud general además de reducir sus posibilidades de ser adoptados cuando están bajo cuidado de refugios.

La SSC recomienda evitar que los animales permanezcan sin supervisión en calles o parques durante octubre y noviembre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantenerlos dentro de casa y asegurar accesos reduce el riesgo de sustracción

La SSC recomienda evitar que los animales permanezcan sin supervisión en la calle, parques u otros espacios públicos durante octubre y noviembre.

La dependencia sugiere resguardarlos en casa, revisar puertas, ventanas y cocheras, y evitar que personas desconocidas se acerquen a las mascotas sin autorización.

La dependencia recomienda verificar identidad y referencias antes de entregar un animal en adopción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo Ciudadano coincide en ese punto y añade otras medidas concretas: vigilar balcones y espacios abiertos durante reuniones familiares, evitar que los animales queden expuestos en patios sin supervisión y contar con fotografías recientes del animal en caso de extravío.

PUBLICIDAD

Facilitar la identificación es otra recomendación compartida entre autoridades y organizaciones de protección animal.

Una placa con datos de contacto o un microchip puede ayudar a localizar al animal si se pierde o es sustraído durante la temporada de celebraciones.

El número 55-5208-9898 corresponde a la Unidad de Contacto del Secretario de la SSC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes tienen gatos, se sugiere además evitar disfraces y manipulaciones forzadas, ya que las prendas y los ruidos fuertes pueden generarles estrés adicional durante las fiestas de Halloween.

La SSC pide suspender temporalmente adopciones de animales de pelaje oscuro

Para quienes buscan dar una mascota en adopción, la SSC pide conocer bien a la persona que la recibirá, verificar su identidad y referencias, y preguntar dónde y con quién vivirá el animal.

PUBLICIDAD

La corporación recomienda no entregar ningún animal a personas desconocidas o de las que no se tenga información suficiente.

Las denuncias recibidas por ambas instancias se canalizan a las autoridades correspondientes para su seguimiento. (X/@SSC_CDMX)

La dependencia sugiere pausar temporalmente las adopciones de ejemplares de pelaje oscuro durante esta temporada y dar seguimiento a los procesos ya iniciados con otros colores.

El Consejo Ciudadano recomienda la misma medida y pide reforzar los filtros de selección cuando los interesados buscan exclusivamente animales de un color determinado o pretenden retirarlos de forma inmediata.

Los reportes de maltrato animal crecen 28% en el primer semestre de 2026

El Consejo Ciudadano recibió 6,616 reportes de maltrato animal entre enero y junio de 2026, un incremento del 28% frente al mismo periodo de 2025. Desde 2019, la dependencia acumula 59,588 reportes a través del programa CompAnimal.

PUBLICIDAD

Pausar adopciones de ejemplares de pelaje oscuro durante esta temporada es una medida preventiva, no permanente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los perros concentran el 86% de las denuncias y los gatos el 9%. Las agresiones físicas aparecen en el 11% de los expedientes, mientras que mantener a los animales amarrados representa el 9% de los casos registrados.

La CDMX habilita dos líneas telefónicas para denunciar maltrato

La SSC puso a disposición el número 55-5208-9898, de la Unidad de Contacto del Secretario, para reportar maltrato animal, venta ilegal o extracción y traslado sospechoso de perros y gatos. “Ninguna creencia justifica el maltrato”, afirman las autoridades capitalinas en su comunicado.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia opera por su parte la Línea de Seguridad y Chat de Confianza en el número 55-5533-5533, un servicio gratuito y confidencial disponible las 24 horas del día durante todo el año.

PUBLICIDAD

La alerta de las autoridades aplica para los días previos al 1 y 2 de noviembre, periodo de mayor riesgo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El organismo ofrece orientación jurídica y psicológica, además de canalizar los reportes a las autoridades correspondientes.

Las recomendaciones de ambas instancias coinciden en que cuidar a un animal de compañía durante esta temporada implica mantenerlo dentro de casa, verificar sus datos de identificación y vigilar que el entorno donde se encuentre sea seguro, sin que esto implique estigmatizar las tradiciones del Día de Muertos ni las celebraciones de Halloween.