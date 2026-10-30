Charles Leclerc se lleva el mejor tiempo en la Práctica 1 del Gran Premio de Mexico 2026

Esta prueba sirve para que los pilotos se vayan adaptando a las condiciones de la pista y familiarizando con el trazado del circuito. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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La Práctica 1 del Gran Premio de México contó con la participación de 10 pilotos novatos, quienes tuvieron la oportunidad de manejar un monoplaza de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El ganador de esta primera prueba dentro del México GP fue Charles Leclerc, quien abordo de su Ferrari logró la mejor marca con un tiempo de 1:18.128 , por delante de Kimi Antonelli.

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La presencia de los jóvenes pilotos formó parte de la normativa de la categoría, que obliga a los equipos a darles actividad durante la temporada, pero para la segunda práctica que será a las 16:00 horas, el resto de pilotos se integrará a la parrilla de salida.

Cómo le fue a los novatos en la práctica 1

Vesti fue el mejor novato al terminar con el tercer mejor tiempo de la Práctica 1. ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

Frederik Vesti fue el novato con mejor desempeño en la Práctica 1 del Gran Premio de México. El piloto danés llevó el Mercedes de George Russell hasta el tercer lugar general, con una vuelta de 1:18.861, a 0.733 segundos del tiempo de Charles Leclerc, líder de la sesión.

Ayumu Iwasa también tuvo una participación destacada al finalizar quinto con el auto que habitualmente maneja Max Verstappen

El japonés registró 1:19.113 y quedó por delante de pilotos titulares como Pierre Gasly, Fernando Alonso y Oscar Piastri durante la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

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En la parte media y baja de la clasificación, Ryo Hirakawa terminó 15°, Leonardo Fornaroli fue 17°, Jak Crawford cerró 19°, Luke Browning quedó 20° y Colton Herta finalizó 22°.

La sesión también representó el debut en una práctica oficial de Fórmula 1 para Gabriele Minì, Nikola Tsolov y Freddie Slater. La clasificación completa consultada no desglosa sus resultados en el extracto disponible.