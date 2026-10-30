El Guano no se retira: así conserva el poder a los 81 años el hermano de El Chapo Guzmán

Una balanza con combatientes armados sostiene la figura de Aureliano Guzmán Loera sobre una sierra con campamentos y helicópteros en vuelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A sus 81 años, Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán, continúa siendo un actor relevante dentro de las estructuras criminales que operan en el noroeste de México, pese a que durante décadas ha permanecido prácticamente fuera de los reflectores.

En entrevista exclusiva con Infobae México, el periodista especializado en narcotráfico Óscar Balderas explicó las razones que han permitido al capo mantenerse en la clandestinidad durante aproximadamente cinco o seis décadas, así como los riesgos que representa su eventual captura, muerte o desaparición de la escena criminal.

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Balderas advierte que la edad de El Guano no debe llevar a las autoridades a subestimarlo. Por el contrario, sostiene que el hermano de El Chapo continúa teniendo estructuras armadas, capacidad para generar recursos y una posición que podría resultar determinante en la actual disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa.

La corrupción que habría protegido a El Guano

De acuerdo con el periodista, una de las principales explicaciones para la longevidad criminal de Guzmán Loera es la corrupción y los acuerdos que habría construido con autoridades locales.

“No existe ningún capo que permanezca prófugo durante mucho tiempo sin que tenga apoyo institucional”, afirmó Balderas durante la entrevista.

El Gobierno de Estados Unidos ofrece hasta 5 millones de dólares a cambio de información que permita la captura de 'El Guano'. (Departamento de Estado de Estados Unidos)

El periodista señaló que, durante años, El Guano habría tejido pactos principalmente con autoridades municipales y estatales de Chihuahua, Durango y Sinaloa, entidades que forman parte del entorno del llamado Triángulo Dorado.

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A ello se suma otro factor: la enorme sombra de su hermano menor.

Balderas explicó que El Chapo fue durante décadas una de las figuras más visibles y perseguidas del narcotráfico mexicano, al grado de que su fama habría opacado a otros integrantes de su entorno.

“El Chapo es una estrella tan brillante, como fue tan brillante en el mapa criminal, que opacó a muchos otros”, señaló.

Mientras las autoridades concentraban buena parte de sus esfuerzos en perseguir a El Chapo, El Guano habría conseguido permanecer en un segundo plano.

Aureliano Guzmán Loera, El Guano, es hermano de Joaquín “El Chapo” Guzmán y uno de los operadores criminales más longevos del Cártel de Sinaloa. REUTERS/Edgard Garrido/File Photo To match Special Report USA-MEXICO/CIA

Un capo que siguió el modelo de El Mayo

Otra característica que habría permitido a El Guano mantenerse oculto es su extrema discreción.

Balderas lo compara con Ismael “El Mayo” Zambada, otro de los históricos líderes del Cártel de Sinaloa, quien durante años evitó exponerse públicamente y limitó la existencia de fotografías o registros sobre su vida.

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“El Guano ha sido muy discreto”, explicó el periodista, quien destacó que existen pocas imágenes recientes que permitan conocer con certeza su aspecto actual.

Esa situación representa, además, un obstáculo para las autoridades, pues identificar físicamente a un objetivo es fundamental para establecer sus rutinas, movimientos y posteriormente diseñar un operativo para detenerlo.

Balderas considera que esa condición de “fantasma” ha contribuido a la supervivencia criminal de Guzmán Loera.

El Guano: el hermano de El Chapo que sigue libre a los 81 años Análisis del periodista Óscar Balderas para Infobae México SUS TRES BRAZOS ARMADOS

Según los últimos reportes de inteligencia citados por el periodista, la Defensa ubica a El Guano con diabetes avanzada y otros padecimientos asociados con su edad. Sin embargo, eso no significa que haya abandonado sus actividades.

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Actualmente, de acuerdo con Balderas, se le atribuyen tres brazos armados: la gente del Guano o Cártel del Guano, Los Calabazas y Los Salgueiro.

Entre estos últimos destaca José Salgueiro, conocido como “El Che” o “El Noventa”, quien podría tener relevancia en una eventual continuidad de parte de la estructura criminal.

Su muerte podría generar una disputa

Uno de los principales riesgos que identifica Balderas es que El Guano no tendría un heredero claramente identificado.

“Hay una estructura criminal y cuando El Guano no esté, ya sea por viejo, que fallezca de manera natural, porque sea detenido o porque muera de manera violenta, esa estructura hoy no tiene un heredero claro”, explicó.

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El Guano no tiene el poder que tienen otros capos, como Los Chapitos.

El periodista considera que esa incertidumbre podría provocar una disputa por sus grupos y aumentar la violencia en la región.

Sin embargo, El Guano tampoco debe confundirse con los principales dirigentes de la actual guerra en Sinaloa. Balderas ubica por encima de él a figuras vinculadas con La Chapiza y La Mayiza, además de otros actores como Chapo Isidro.

Su importancia, explica, está en otro punto: puede convertirse en un factor de equilibrio.

“El Guano es un tercero o cuarto lugar”, señaló Balderas. No tiene la capacidad de fuego de figuras como Iván Archivaldo Guzmán o el Mayito Flaco, pero sus grupos pueden ser decisivos al momento de elegir a qué facción apoyar.

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“En momentos en que la guerra en Sinaloa se encuentra tan trabada, tan pareja, el apoyo que le pueda brindar a una u otra facción sí puede destrabar un conflicto”, sostuvo.

Óscar Balderas es un periodista especializado en narcotráfico y seguridad.| Captura de Pantalla

Además, El Guano habría desarrollado otra fuente de poder: los narcolaboratorios.

En lugar de depender exclusivamente de grandes estructuras armadas para conservar territorio, el capo permitiría que personas de su confianza operen instalaciones criminales a cambio de obtener una parte de las ganancias.

Así, explica Balderas, su relevancia no depende únicamente de sus hombres armados, sino también de los laboratorios, las drogas sintéticas y el dinero generado por estas actividades con destino al mercado estadounidense.

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Por ello, el periodista considera que una eventual captura de El Guano sería relevante no sólo por tratarse de uno de los capos más longevos del país, sino porque permitiría poner fin a décadas de impunidad.

“No es buena idea subestimar a alguien por su edad”, advirtió Balderas. “Es un actor muy relevante en la violencia en Sinaloa”, concluye el especialista.