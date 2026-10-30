Montaña rusa de Six Flags México presenta otra detención inesperada: pasajeros quedan suspendidos a varios metros del suelo

El juego mecánico ya había presentado una situación similar durante el Día del Niño de aquel año, cuando varios usuarios tuvieron que ser evacuados por escaleras de emergencia.

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Una visita a Six Flags México estuvo cerca de convertirse en una experiencia de angustia para varios asistentes, luego de que la montaña rusa Superman: El Último Escape presentara una detención inesperada cuando se encontraba a varios metros de altura. Los pasajeros quedaron varados sobre la estructura de la atracción, mientras esperaban una solución por parte del personal del parque.

El incidente fue captado en un video que comenzó a circular en redes sociales y provocó distintas reacciones entre los internautas. Aunque permanecer suspendido en una montaña rusa puede representar un momento de preocupación para cualquier visitante, las imágenes mostraron una respuesta inesperada de algunos de los usuarios: en lugar de entrar en pánico, conservaron la calma e incluso recurrieron al humor para sobrellevar la espera.

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La grabación mostró la calma de algunos pasajeros durante la espera, mientras siguen sin conocerse detalles sobre el tiempo que duró la interrupción y el procedimiento de evacuación.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue protagonizado por una mujer que, mientras permanecía a bordo del juego mecánico, comenzó a cantar. La escena contrastó con la altura a la que se encontraban los pasajeros y con la posibilidad de que la interrupción provocara temor entre quienes viajaban en la atracción.

En la grabación no se aprecian gritos generalizados ni muestras evidentes de desesperación. Por el contrario, algunos visitantes parecen tomarse el episodio con serenidad, como si intentaran convertir una situación incómoda en una anécdota para recordar.

El video mostró a los visitantes suspendidos sobre la estructura de la montaña rusa; hasta el momento no se conocen las causas de la detención.

La reacción de los pasajeros fue uno de los aspectos que más comentarios generó en plataformas digitales. Para algunos usuarios, la tranquilidad mostrada por los visitantes resultó sorprendente, especialmente porque el juego se encontraba detenido en una zona elevada de su recorrido.

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¿Por qué se detuvo Superman: El Último Escape?

Los pasajeros experimentan la emoción de Superman: Escape from Krypton en Six Flags Magic Mountain, donde un lanzamiento en reversa a 160 km/h precede una caída libre desde su punto más alto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que provocaron la interrupción de Superman: El Último Escape. Tampoco existe información confirmada sobre cuánto tiempo permanecieron los pasajeros suspendidos ni sobre el procedimiento que se siguió para retirarlos de la atracción.

Por esa razón, todavía no es posible establecer si la detención estuvo relacionada con una falla técnica, un protocolo de seguridad o alguna otra circunstancia operativa. La información disponible tampoco permite confirmar si hubo personas afectadas o si fue necesario brindar atención médica a alguno de los visitantes.

El episodio despertó interés entre los usuarios debido a que ocurrió en un contexto de preocupación por accidentes registrados en juegos mecánicos de diferentes partes del mundo. Sin embargo, es importante distinguir una detención de seguridad de un accidente: con los datos disponibles no se puede afirmar que la atracción haya sufrido un percance de mayor gravedad.

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La montaña rusa es una de las atracciones más reconocidas del parque ubicado al sur de la Ciudad de México. Su recorrido y sus elevaciones forman parte de la experiencia que buscan quienes visitan el centro de entretenimiento, aunque una interrupción en plena altura puede transformar la diversión en un momento de incertidumbre.

No es la primera vez que Superman queda detenida

(Captura de pantalla)

La situación recordó un episodio ocurrido el 30 de abril de 2023, durante las celebraciones del Día del Niño, cuando Superman: El Último Escape también presentó una interrupción que dejó a varios pasajeros detenidos en las alturas.

En aquella ocasión, los visitantes permanecieron aproximadamente entre 30 y 40 minutos a bordo de la estructura, mientras aguardaban las instrucciones para poder descender. La evacuación se realizó de manera individual, con apoyo de trabajadores del parque, quienes guiaron a los pasajeros por las escaleras de emergencia instaladas en la montaña rusa.

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La alcaldía Tlalpan informó entonces que no se habían registrado personas lesionadas y que la situación se encontraba bajo control. A pesar de ello, las imágenes de los usuarios suspendidos a varios metros del suelo generaron inquietud y se difundieron ampliamente en redes sociales.

La nueva grabación volvió a poner bajo la mirada pública a una de las atracciones emblemáticas de Six Flags México. Mientras se esperan detalles oficiales sobre lo ocurrido en esta ocasión, el video quedó marcado por la reacción de los pasajeros y, particularmente, por la mujer que decidió cantar mientras permanecía detenida en las alturas.