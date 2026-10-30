Narcobloqueos por detenciones de criminales no son una constante, dice Sheinbaum tras quema de autos en Tamaulipas

Sheinbaum dijo que los hechos violentos registrados ayer no ocurren de manera constante. Imagen de archivo. EFE/ Mario Guzmán

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Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, que lo ocurrido el pasado jueves en Matamoros, Tamaulipas, donde se registraron narcobloqueos y hechos de violencia por la detención de un criminal, no pasaba constantemente, pues a diario se detenía a presuntos delincuentes, y no ocurrían cosas así.

“No es la constante, porque todos los días se detienen presuntos delincuentes y no ocurre, en particular, en este caso ocurrió, y hay un plan de acción de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional en caso de que se cierren carreteras, tienen grúas, tienen un operativo especial en caso de que esto ocurra”, dijo la mandataria nacional.

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Además, confirmó que estos hechos ocurrieron por la detención de un generador de violencia y el Gabinete de Seguridad sacaría un boletín para dar a conocer más detalles de lo ocurrido.

Detienen a El Titán en Matamoros

El pasado jueves se registraron una serie de hechos violentos en Matamoros, Tamaulipas, que incluyeron narcobloqueos en diversas partes de la ciudad y el fallecimiento de una menor de edad que, luego se supo, era ciudadana estadouinidense.

Esto, tras la detención de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias El Titán, quien fue interceptado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional sobre la avenida Pedro Cárdenas a la altura de la Cruz Verde, cuando conducía una camioneta Lamborghini Urus de color azul.

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El detenido localizado a la derecha es "El Titán", segundo al mando de Los Ciclones del Cártel del Golfo. Crédito: Vocería de Seguridad de Tamaulipas

Tras los hechos violentos que comenzaron luego de la detención de Cártenas Rodriguez, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó 450 elementos, así como dos helicópteros Black Hawk en Matamoros y la región. Esto, como parte del reforzamiento de la seguridad y las acciones de vigilancia.

Se informó que el despliegue fortalecería la presencia operativa y la coordinación intesinstitucional para preservar la tranquilidad y seguridad de las familias tamaulipecas.

El Titán ya había sido detenido hace tres años, y hace dos un juez federal lo dejó en libertad, a pesar de que se le vinculaba con homicidios, secuestros y tráfico de fentanilo. Se encontraba recluido en el Altiplano.

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Omar García Harfuch, secretario se Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la operación a través de sus redes sociales, donde señaló que la acción fue resultado de trabajos de inteligencia militar de la Defensa. En el operativo se detuvo a una segunda persona de la que no se revelaron datos. También se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y el vehículo.

Los dos detenidos fueron trasladados por la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La Defensa desplegó 450 elementos tras los hechos registrados en Tamaulipas. (X @VoceriaSegTamps)

“El Titán” es hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, identificado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén y líder de Los Ciclones y Los Escorpiones, facciones que emergieron tras la fragmentación del Cártel del Golfo.

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Perfiles elaborados por el portal especializado Borderland Beat consignan que Axel Alfredo también operó bajo los alias “Titán 7” y “El Hijo Mayor”, y que encabezó el llamado “Grupo Titanes” tras la detención de su padre en febrero de 2022.

García Harfuch lo señaló como segundo al mando de Los Ciclones y lo vinculó con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, contrabando de armas desde ese país hacia México y robo de hidrocarburos, según consignó la Sedena en su comunicado.

También lo responsabilizó directamente de la agresión del 17 de mayo de 2026 contra elementos de la SSPC en el bulevar Manuel Cavazos Lerma, en la colonia La Encantada de Matamoros, en la que murió el agente del Servicio de Protección Federal, Marcelo Vázquez Vázquez, y resultaron heridos otros dos elementos. “No permitiremos que esta agresión quede impune”, escribió el funcionario tras confirmar la detención.

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