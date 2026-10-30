Tragedia en CDMX: vehículo se impacta en local de Tortas Gigantes Sur 12 en Coyoacán, hay un muerto y cuatro heridos

(X @JefeVulcanoCova)

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Un choque contra un establecimiento comercial en la alcaldía Coyoacán dejó una mujer muerta y cuatro personas lesionadas durante la mañana de este viernes 30 de octubre. El impacto también provocó la ruptura de una línea de gas ubicada en el exterior del negocio, por lo que cuerpos de emergencia acudieron al sitio para controlar la fuga.

El accidente ocurrió en el cruce de Calzada de las Bombas y la calle Huixtla, en la colonia Cafetales, donde un vehículo de color negro terminó impactado contra un local comercial. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, el conductor, un hombre de 25 años, fue detenido por su probable responsabilidad en los hechos.

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Los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur alertaron a los policías sobre el percance. Al llegar, los uniformados encontraron a cuatro personas lesionadas, una más inconsciente y, metros adelante, al conductor del automóvil involucrado.

Una mujer murió tras el impacto

Paramédicos que acudieron al lugar atendieron a las víctimas. La SSC detalló que dos mujeres, de 42 y 56 años, presentaban diversos golpes; una mujer de 27 años sufrió una fractura expuesta y un hombre de 29 años fue diagnosticado con dorsolumbalgia.

Las dos últimas víctimas fueron trasladadas a un hospital para recibir atención médica especializada.

(X @JefeVulcanoCova)

En tanto, una mujer de aproximadamente 50 años fue localizada inconsciente y posteriormente diagnosticada sin signos vitales. Los policías acordonaron la zona y solicitaron la presencia de los servicios periciales para realizar las diligencias correspondientes.

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El conductor fue detenido en el lugar. La SSC informó que, después de ser informado de sus derechos de ley, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público junto con el vehículo asegurado, autoridad que determinará su situación jurídica.

El impacto rompió una línea de gas

El choque generó además una emergencia adicional debido a que el vehículo dañó una línea de gas localizada afuera del establecimiento. El director operativo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que los elementos acudieron para atender la fuga y realizar las maniobras necesarias para controlarla.

El reporte inicial difundido por Bomberos indicó que dos personas habían resultado lesionadas y que una persona había muerto; posteriormente, el comunicado de la SSC precisó el saldo de cuatro personas lesionadas y una fallecida.

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Las imágenes difundidas desde el lugar muestran daños considerables en la fachada y en el mobiliario del negocio, además del vehículo con afectaciones severas en la parte frontal. La zona fue acordonada mientras los cuerpos de emergencia trabajaban para evitar mayores riesgos.

(X @JefeVulcanoCova)

Aunque algunos reportes iniciales hablaron de una explosión en el establecimiento y de hasta siete personas lesionadas, la información oficial disponible señala que el impacto provocó la ruptura de una línea de gas y una fuga, la cual fue controlada por los bomberos. No se confirmó una explosión como causa del accidente.

Coyoacán registra cientos de incidentes relacionados con gas

El accidente ocurre en una alcaldía que se encuentra entre las que más emergencias relacionadas con gas han registrado en la Ciudad de México.

Entre 2023 y 2025, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil contabilizó mil 884 incidentes asociados con el uso y manejo de gas en la capital. Coyoacán concentró 164 casos durante ese periodo, colocándose como la cuarta alcaldía con más reportes, sólo detrás de Cuauhtémoc, Iztapalapa y Azcapotzalco.

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Los registros incluyeron principalmente flamazos, fugas en tomas domiciliarias y fugas en tanques estacionarios. En el conjunto de la Ciudad de México, esos incidentes dejaron 670 personas lesionadas y 30 fallecidas entre 2023 y 2025.

Además, el 9 de enero de 2026 se registró una explosión por acumulación de gas en la colonia Paseos de Taxqueña, también en Coyoacán, que dejó cinco personas heridas y daños en siete inmuebles.

Los accidentes relacionados con vehículos y establecimientos comerciales también han ocurrido recientemente en la zona. Apenas el 29 de octubre, un día antes del choque mortal, una unidad de transporte público se impactó contra un puesto semifijo de verduras en la colonia Pedregal de Santa Úrsula, Coyoacán. En ese caso, una posible falla en los frenos habría provocado que la combi subiera a la banqueta y chocara contra el comercio; dos personas fueron atendidas por paramédicos y no requirieron hospitalización.

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Otro antecedente ocurrió en enero, cuando una pipa de gas chocó contra un puesto semifijo de un restaurante en la colonia Doctores. En aquel caso no hubo lesionados y, según testigos citados por La Jornada, el conductor habría perdido los frenos y decidió impactarse contra la estructura para evitar un accidente mayor.

El caso de Calzada de las Bombas quedó bajo investigación de la Fiscalía capitalina, mientras el conductor permanece a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar las responsabilidades correspondientes por la muerte de la mujer y las lesiones ocasionadas a las otras cuatro personas.