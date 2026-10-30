México

“El corazón destrozado”: Los Yaguarú despiden a Fernando Castillo Castro, vocalista de la banda, tras su muerte

El artista falleció a los 72 años, según informó la banda de cumbia en redes sociales

los yaguarú
(Instagram)
Guardar

La cumbia mexicana está de luto: Fernando Castillo Castro, conocido como Don Fer, murió a los 72 años, según confirmó Los Yaguarú de Ángel Venegas. La agrupación despidió al cantante, cuya voz formó parte de su trayectoria, con un mensaje de condolencias dirigido a su familia, amigos y seguidores.

La imagen compartida por el grupo indica que Fernando Castillo Castro nació el 5 de julio de 1954 y murió el 29 de octubre de 2026. La publicación no precisó la causa del fallecimiento ni detalles sobre los servicios funerarios.

PUBLICIDAD

La noticia generó mensajes de despedida entre los seguidores de la agrupación. La publicación superó los 21 mil “me gusta” durante sus primeras horas en Instagram, donde la banda compartió una fotografía de Don Fer con la frase: “Tu voz seguirá viviendo por siempre en nuestros corazones”.

Los Yaguarú despidieron a Fernando Castillo Castro con un mensaje en Instagram

A través de su cuenta oficial, Los Yaguarú comunicaron la muerte de quien identificaron como parte de su historia y de su familia musical. El grupo expresó

“Hoy nos duele el corazón. Nos cuesta encontrar las palabras para despedir a alguien que fue parte de nuestra historia, de nuestro camino y de esta gran familia Los Yaguarú de Ángel Venegas”.

PUBLICIDAD

los yaguarú
(Instagram)

La agrupación se refirió a Castillo Castro como una voz vinculada a la cumbia y a sus años de trabajo sobre los escenarios.

“Querido Don Fer Castillo, hoy no despedimos solamente a una gran voz de la cumbia; despedimos a un compañero, a un ser humano que dejó una huella en nuestras vidas”, señalaron.

El comunicado destacó el lugar que el intérprete ocupó dentro del conjunto. Los Yaguarú afirmaron que Don Fer tuvo la oportunidad de compartir “una parte de este hermoso camino musical” con la banda, fundada por Ángel Venegas Frías en el Estado de México.

“Tu voz fue mucho más que talento. Fue mucho sentimiento, fue alegría, fue identidad”, escribió el grupo. El mensaje sostiene que sus interpretaciones acompañaron historias de amor, reuniones familiares y momentos de baile para miles de personas.

La banda también evocó los recuerdos construidos junto al cantante. “Nos quedamos con tu voz, con los recuerdos, con los escenarios compartidos y con cada momento que hoy adquiere un valor aún más grande”, publicaron.

En otra parte de la despedida, Los Yaguarú señalaron:

“Hay personas cuya ausencia deja un silencio que ninguna canción puede llenar”. La agrupación añadió que cada vez que se escuchen las canciones interpretadas por Don Fer, una parte de él volverá a estar presente entre sus compañeros y el público.

los yaguarú
(Instagram)

El mensaje concluyó con un reconocimiento a su trayectoria dentro de la agrupación: “Gracias por haber sido parte de nuestra familia, Don Fer. Gracias por tu voz, por tu entrega y por tanto que nos dejas”.

Los Yaguarú de Ángel Venegas mantienen una trayectoria de casi tres décadas

Los Yaguarú son una agrupación mexicana de cumbia fundada en 1997 en La Presa, Ecatepec de Morelos, Estado de México, por el músico Ángel Venegas Frías. Su propuesta combinó arreglos de cumbia orquestal con instrumentos como trompetas, clarinete, trombón y tumbadoras.

El grupo alcanzó presencia en el circuito de la música tropical con canciones como “Cómo decirte adiós”, “Amor sin primavera”, “Te sigo esperando”, “Vida no te vayas”, “Conga y timbal” y “Pero tu mirada”.

Tras la muerte de Ángel Venegas en 2014, sus sobrinos Salvador y David Venegas asumieron la dirección del proyecto. La agrupación continuó con presentaciones, lanzamientos y una agenda de conciertos dentro y fuera de México.

La muerte de Fernando Castillo Castro abre un nuevo capítulo de luto para el conjunto, cuya historia ya estuvo marcada por la pérdida de su fundador. En su despedida, la banda aseguró que Don Fer conservará un lugar permanente en la memoria de Los Yaguarú.

Temas Relacionados

Los Yaguarúmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Habrá colaboración? Sabrina Sabrok reinventa el clásico pop ‘No podrás’ de Cristian Castro entre guitarras y sintetizadores

La argentina ya está preparando su siguiente tema musical rindiendo homenaje a una de las voces más queridas en México

¿Habrá colaboración? Sabrina Sabrok reinventa el clásico pop ‘No podrás’ de Cristian Castro entre guitarras y sintetizadores

México busca abatir a jefes del narco para que no haya “fuga de información” a Estados Unidos, afirma Jesús Lemus

De acuerdo con los periodistas Jesús Lemus y José Luis Montenegro, al gobierno de México le conviene abatir a los líderes de los cárteles para que no haya fuga de información de su parte en Estados Unidos, como ha ocurrido con capos que han sido extraditados

México busca abatir a jefes del narco para que no haya “fuga de información” a Estados Unidos, afirma Jesús Lemus

Mujer arrojó una bomba molotov y robó un banco en Guadalajara

Fue descrita con una probable edad de entre 35 y 40 años que no ha sido detenida

Mujer arrojó una bomba molotov y robó un banco en Guadalajara

Detienen a “El Chorejas”, líder de Los Aparicio, banda dedicada a la extorsión, asesinato y tráfico de drogas en Morelos

Su madre, ex tesorera de Temoac, fue detenida en 2024 con metanfetamina y armas, mientras que a su hermana también fue arrestada en julio de este año

Detienen a “El Chorejas”, líder de Los Aparicio, banda dedicada a la extorsión, asesinato y tráfico de drogas en Morelos

Sheinbaum usa ‘lucha’ de Cuauhtémoc Cárdenas para arremeter contra opositores de la 4T: “En el ’88 se definieron bandos”

La presidenta dijo que el fraude electoral de 1988 debe conservarse como un referente para las nuevas generaciones

Sheinbaum usa ‘lucha’ de Cuauhtémoc Cárdenas para arremeter contra opositores de la 4T: “En el ’88 se definieron bandos”
MÁS NOTICIAS

NARCO

México busca abatir a jefes del narco para que no haya “fuga de información” a Estados Unidos, afirma Jesús Lemus

México busca abatir a jefes del narco para que no haya “fuga de información” a Estados Unidos, afirma Jesús Lemus

Detienen a “El Chorejas”, líder de Los Aparicio, banda dedicada a la extorsión, asesinato y tráfico de drogas en Morelos

Era estadounidense la niña de siete años que murió en operativo contra sobrino de Osiel Cárdenas Guillén

Narcobloqueos por detenciones de criminales no son una constante, dice Sheinbaum tras quema de autos en Tamaulipas

Dan 12 años de prisión en EEUU a ciudadano chino que ayudó al CJNG a traficar droga y lavar dinero

ENTRETENIMIENTO

Desfile de Día de Muertos, Corredor Lumínico y Mega Ofrenda del Zócalo: las actividades esenciales durante los festejos en CDMX

Desfile de Día de Muertos, Corredor Lumínico y Mega Ofrenda del Zócalo: las actividades esenciales durante los festejos en CDMX

¿Habrá colaboración? Sabrina Sabrok reinventa el clásico pop ‘No podrás’ de Cristian Castro entre guitarras y sintetizadores

Poncho de Nigris se destapa para buscar la gubernatura de Nuevo León: “Voy a ayudar a toda la gente”

‘Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha’ tendrá función especial con menú temático en México

Estos son los mejores memes que dejó la Catrina Gigante del Zócalo en CDMX

DEPORTES

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

EN FOTOS | GP de México 2026: famosos y pilotos acaparan las miradas en el primer día de actividades

América vs Toluca: cuándo dónde y a qué hora ver EN VIVO el partido en el que las Águilas se juegan el liderato

Checo Pérez enciende las alertas en GP de México 2026: Cadillac informa que el piloto mexicano tiene un malestar físico

David Benavidez pronostica nocaut de Canelo Álvarez sobre Mbilli: “Es un gran boxeador, pero no está al nivel”

Canelo Álvarez confirma dónde quiere retirarse del boxeo y no sería en el Estadio Azteca