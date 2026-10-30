“El corazón destrozado”: Los Yaguarú despiden a Fernando Castillo Castro, vocalista de la banda, tras su muerte

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La cumbia mexicana está de luto: Fernando Castillo Castro, conocido como Don Fer, murió a los 72 años, según confirmó Los Yaguarú de Ángel Venegas. La agrupación despidió al cantante, cuya voz formó parte de su trayectoria, con un mensaje de condolencias dirigido a su familia, amigos y seguidores.

La imagen compartida por el grupo indica que Fernando Castillo Castro nació el 5 de julio de 1954 y murió el 29 de octubre de 2026. La publicación no precisó la causa del fallecimiento ni detalles sobre los servicios funerarios.

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La noticia generó mensajes de despedida entre los seguidores de la agrupación. La publicación superó los 21 mil “me gusta” durante sus primeras horas en Instagram, donde la banda compartió una fotografía de Don Fer con la frase: “Tu voz seguirá viviendo por siempre en nuestros corazones”.

Los Yaguarú despidieron a Fernando Castillo Castro con un mensaje en Instagram

A través de su cuenta oficial, Los Yaguarú comunicaron la muerte de quien identificaron como parte de su historia y de su familia musical. El grupo expresó

“Hoy nos duele el corazón. Nos cuesta encontrar las palabras para despedir a alguien que fue parte de nuestra historia, de nuestro camino y de esta gran familia Los Yaguarú de Ángel Venegas”.

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(Instagram)

La agrupación se refirió a Castillo Castro como una voz vinculada a la cumbia y a sus años de trabajo sobre los escenarios.

“Querido Don Fer Castillo, hoy no despedimos solamente a una gran voz de la cumbia; despedimos a un compañero, a un ser humano que dejó una huella en nuestras vidas”, señalaron.

El comunicado destacó el lugar que el intérprete ocupó dentro del conjunto. Los Yaguarú afirmaron que Don Fer tuvo la oportunidad de compartir “una parte de este hermoso camino musical” con la banda, fundada por Ángel Venegas Frías en el Estado de México.

“Tu voz fue mucho más que talento. Fue mucho sentimiento, fue alegría, fue identidad”, escribió el grupo. El mensaje sostiene que sus interpretaciones acompañaron historias de amor, reuniones familiares y momentos de baile para miles de personas.

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La banda también evocó los recuerdos construidos junto al cantante. “Nos quedamos con tu voz, con los recuerdos, con los escenarios compartidos y con cada momento que hoy adquiere un valor aún más grande”, publicaron.

En otra parte de la despedida, Los Yaguarú señalaron:

“Hay personas cuya ausencia deja un silencio que ninguna canción puede llenar”. La agrupación añadió que cada vez que se escuchen las canciones interpretadas por Don Fer, una parte de él volverá a estar presente entre sus compañeros y el público.

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El mensaje concluyó con un reconocimiento a su trayectoria dentro de la agrupación: “Gracias por haber sido parte de nuestra familia, Don Fer. Gracias por tu voz, por tu entrega y por tanto que nos dejas”.

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Los Yaguarú de Ángel Venegas mantienen una trayectoria de casi tres décadas

Los Yaguarú son una agrupación mexicana de cumbia fundada en 1997 en La Presa, Ecatepec de Morelos, Estado de México, por el músico Ángel Venegas Frías. Su propuesta combinó arreglos de cumbia orquestal con instrumentos como trompetas, clarinete, trombón y tumbadoras.

El grupo alcanzó presencia en el circuito de la música tropical con canciones como “Cómo decirte adiós”, “Amor sin primavera”, “Te sigo esperando”, “Vida no te vayas”, “Conga y timbal” y “Pero tu mirada”.

Tras la muerte de Ángel Venegas en 2014, sus sobrinos Salvador y David Venegas asumieron la dirección del proyecto. La agrupación continuó con presentaciones, lanzamientos y una agenda de conciertos dentro y fuera de México.

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La muerte de Fernando Castillo Castro abre un nuevo capítulo de luto para el conjunto, cuya historia ya estuvo marcada por la pérdida de su fundador. En su despedida, la banda aseguró que Don Fer conservará un lugar permanente en la memoria de Los Yaguarú.