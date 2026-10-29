SEP anuncia boletos gratis para el Gran Premio de México 2026: así puedes ganar uno de los 45 pases dobles a la F1

La SEP regalará entradas dobles para las prácticas, la clasificación y la carrera de Fórmula 1; conoce quiénes pueden participar y a qué hora será la transmisión en TikTok.

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Los aficionados al automovilismo tendrán una oportunidad de asistir gratis al Gran Premio de México 2026. Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció una dinámica para regalar 45 pases dobles destinados a estudiantes de bachillerato público de la Ciudad de México y el Área Metropolitana, cortesía de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La convocatoria contempla accesos para las tres jornadas de actividad de la Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, por lo que los ganadores podrán disfrutar de las prácticas, la clasificación o la carrera principal, dependiendo del boleto que obtengan durante la dinámica.

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El anuncio fue realizado por el funcionario, quien invitó a los jóvenes a conectarse a una transmisión en directo para conocer las instrucciones y participar por uno de los accesos disponibles.

“Nos acaba de llegar esto de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum para las y los estudiantes del bachillerato nacional. Pases dobles para viernes, sábado y domingo. Nos vemos en el live”, comentó el secretario de educación.

¿Cómo participar por boletos gratis para la Fórmula 1 en México?

Cumplirá 300 grandes premios en la Fórmula 1 tras su debut en el 2011 (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oportunidad para conseguir entradas sin costo se llevará a cabo este jueves 29 de octubre de 2026, a partir de las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

Para entrar en la dinámica, los interesados deberán conectarse a la transmisión en vivo que se realizará mediante la cuenta oficial de TikTok de la Secretaría de Educación Pública.

El perfil de la dependencia puede encontrarse en @sep_mx. Durante el directo, Mario Delgado compartirá las indicaciones y las preguntas que deberán seguir los participantes para competir por los accesos.

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Por ello, se recomienda a los estudiantes ingresar a la cuenta oficial antes del comienzo de la actividad y permanecer atentos a las instrucciones que se comuniquen durante la transmisión.

La convocatoria contempla una cantidad limitada de entradas, por lo que participar no garantiza obtener uno de los pases dobles.

¿Quiénes pueden ganar los 45 pases dobles para el GP de México?

Los fanáticos podrán adquirir sus boletos en preventa los días 10 y 11 de noviembre a través de Banamex y Banorte. (México GP)

La dinámica está dirigida exclusivamente a estudiantes activos de planteles públicos pertenecientes al Bachillerato Nacional.

Además de cumplir con el requisito educativo, los interesados deberán vivir en la Ciudad de México o en el Área Metropolitana. Estos criterios delimitan el grupo de jóvenes que podrán participar por los boletos anunciados por la SEP.

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Antes de conectarse a la transmisión, los estudiantes deben comprobar que cumplen con ambas condiciones y tener disponible la aplicación de TikTok para seguir el concurso.

La iniciativa busca acercar a los jóvenes a uno de los acontecimientos deportivos internacionales más importantes que se celebran en territorio mexicano, mediante una oportunidad para asistir sin pagar el costo de las entradas.

¿Qué días incluyen los boletos gratuitos de la Fórmula 1?

Actividades durante el fin de semana del GP de México 2024. (GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)

Los 45 pases dobles se repartirán en tres grupos, correspondientes a las jornadas del Gran Premio de México 2026.

La distribución anunciada contempla 15 pases dobles para cada día del evento:

Viernes: 15 pases dobles para asistir a las prácticas.

Sábado: 15 pases dobles correspondientes a la jornada de clasificación.

Domingo: 15 pases dobles para presenciar la carrera principal.

Al tratarse de accesos dobles, cada pase permitirá que el ganador asista acompañado de otra persona, de acuerdo con las condiciones de la entrada que reciba.

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De esta manera, la dinámica contempla 90 lugares en total, distribuidos entre los tres días de actividad en el circuito capitalino.

¿A qué hora es la transmisión de Mario Delgado?

Ambiente durante el fin de semana del GP de México 2024. (GRAN PREMIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO)

La cita para los estudiantes interesados será este jueves 29 de octubre a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mediante el perfil oficial de TikTok de la SEP.

Los participantes deberán seguir las indicaciones que se proporcionen en directo para conocer cómo se asignarán los accesos. La dependencia no solo anunció los boletos, sino que también invitó a los jóvenes a mantenerse pendientes de la transmisión.

Para quienes desean acudir al Gran Premio de México sin asumir el costo de las entradas, esta dinámica representa una oportunidad que requiere cumplir con los requisitos y participar durante el horario establecido.

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Con 45 pases dobles disponibles, la SEP busca que estudiantes de bachillerato público de la capital mexicana y sus alrededores puedan vivir de cerca la experiencia de la Fórmula 1. La recomendación es conectarse a la cuenta oficial de la dependencia y atender las instrucciones del concurso para intentar conseguir uno de los accesos.