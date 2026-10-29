México

El hijo de Cuauhtémoc Cárdenas despide a su padre: “Un personaje, un líder decisivo para México; es un orgullo que haya sido mi padre”

La muerte del político mexicano fue reportada el pasado miércoles 28 de octubre en la Ciudad de México

Lázaro Cárdenas Batel hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. (Cuartoscuro)
Lázaro Cárdenas Batel hijo de Cuauhtémoc Cárdenas. (Cuartoscuro)
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Lázaro Cárdenas Batel emitió sus primeras declaraciones tras el fallecimiento de su padre Cuauhtémoc Cárdenas a los 92 años, el pasado miércoles 28 de octubre en la Ciudad de México, durante su llegada al Panteón Francés donde se realizarán los servicios fúnebres.

A través de un video difundido por medios de comunicación, informó que la ceremonia para el día de hoy se llevará a cabo de forma privada, por lo que solamente familiares y amigos cercanos podrán acceder al lugar acompañar a la familia en este difícil momento.

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El político mexicano fue una de las figuras principales de la izquierda del país y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD). Su trayectoria estuvo marcada por diversos acontecimientos que volvieron de su participación en la política un legado que se continuará recordando por décadas.

Lázaro Cárdenas Batel dedica un mensaje por el fallecimiento de su padre Cuauhtémoc Cárdenas

Durante su mensaje a periodistas, Cárdenas Batel destacó el papel de su padre dentro de la política mexicana, asegurando que " fue un personaje admirable, decisivo en la historia de México". Siguiendo con su discurso, agregó que: “para mí es un orgullo muy grande que haya sido mi padre”.

Hasta el momento, ni la familia, ni las autoridades han emitido un comunicado oficial sobre la causa del deceso. La única información disponible es que murió en el Hospital Ángeles Metropolitano, ubicado en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México.

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Cuauhtemoc Cardenas -México- 08 octubre
Cuauhtémoc Cárdenas (Captura de pantalla)

Trayectoria de Cárdenas en la política mexicana

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano fue una de las figuras centrales de la transformación política de México durante las últimas décadas del siglo XX. Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano, el ingeniero civil construyó una trayectoria que pasó de las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la oposición de izquierda, con una participación decisiva en la creación de nuevas fuerzas políticas.

Nacido el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su carrera pública comenzó en el priismo, donde se desempeñó como senador por Michoacán y gobernador de esa entidad entre 1980 y 1986.

Su distanciamiento del partido ocurrió en 1986, cuando impulsó la Corriente Democrática junto con otros políticos inconformes con los mecanismos de selección de candidaturas y el rumbo económico del gobierno federal.

De la elección de 1988 a la jefatura de Gobierno capitalina

En 1988, Cárdenas encabezó el Frente Democrático Nacional (FDN) en la contienda presidencial, cuyo resultado favoreció a Carlos Salinas de Gortari. La jornada estuvo marcada por denuncias de irregularidades y la polémica conocida como la “caída del sistema”, uno de los episodios más cuestionados de la historia electoral mexicana.

Al año siguiente, participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que fue el primer presidente nacional hasta 1993. Aunque volvió a competir por la Presidencia en 1994 y 2000, tampoco logró la victoria.

En 1997 hizo historia al convertirse en el primer jefe de Gobierno del Distrito Federal elegido mediante el voto popular, ocupó el cargo hasta 1999, cuando se separó para preparar su tercera candidatura presidencial.

Su relación con el PRD terminó en noviembre de 2014, tras manifestar diferencias.

Cuauhtémoc Cárdenas
Cuauhtémoc Cárdenas junto con Juan Ramón de la Fuente, exrector de la UNAM y AMLO (Foto: Cuartoscuro)

Claudia Sheinbaum expresa palaras para Cuauhtémoc Cárdenas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum rindió homenaje a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano con un video proyectado durante La Mañanera del Pueblo. Asimismo, envió condolencias a la familia del político en este momento complicado:

“Desde aquí mandamos un abrazo cariñoso a Lázaro, Cuauhtémoc y Camila, sus hijos, y a todas las personas que estuvieron cerca del ingeniero”, expresó la mandataria desde Palacio Nacional.

Al homenaje asistieron la secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez; la secretaria de Mujeres, Laura Itzel Castillo, y el presidente ejecutivo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, quienes dedicaron mensajes al exlegislador.

El material audiovisual incluyó fotografías de Cárdenas Solórzano con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien militó en el Partido de la Revolución Democrática, además de imágenes junto a Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz, también fundadores de ese movimiento.

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