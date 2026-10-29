Disfraces de Halloween en 5 minutos: ideas fáciles con lo que ya tienes en casa

La ropa negra es la base más versátil: sirve para bruja, vampiro, esqueleto y personajes góticos por igual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Armar un disfraz de Halloween no requiere comprar nada si hay ropa vieja, cartulina y maquillaje básico en casa.

Con tijeras, cinta adhesiva y prendas oscuras se resuelven personajes clásicos en cinco minutos, sin salir de casa ni gastar dinero.

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La clave está en elegir un concepto claro —fantasma, bruja, zombi o personaje animado— y resolver el resto con lo disponible. Las combinaciones más repetidas en las guías de último minuto usan ropa negra, sábanas viejas y cartón como base.

El disfraz de fantasma se arma con una sábana blanca y un par de tijeras

Es el disfraz más rápido de todos. Se coloca una sábana blanca vieja sobre el cuerpo, se marca la altura de los ojos y se recortan dos orificios para ver con claridad. Conviene comprobar que la tela no arrastre por el suelo ni dificulte caminar.

Antes de recortar los orificios, conviene marcar la altura de los ojos con la sábana puesta para evitar errores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para añadir un toque distinto, se puede dibujar una expresión en la tela con plumón negro. No se necesita maquillaje ni accesorios adicionales.

El zombi se logra aprovechando la ropa vieja que ya iba a desecharse

Una camisa vieja, un pantalón que ya no se usa y maquillaje básico transforman cualquier prenda en un disfraz de zombi.

Se recomienda hacer cortes y rasgaduras en los bordes, además de ensuciar la tela con tierra o polvo de talco para dar aspecto deteriorado.

Hacer cortes y rasgaduras en ropa vieja, sin importar el desgaste, es la base del disfraz de zombi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el rostro, una base gris o blanca simula la palidez y las ojeras negras marcadas completan el efecto. No se necesita comprar sangre falsa: con maquillaje lavable se logran manchas sin arruinar la ropa.

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El dizfraz de Merlina se arma con un vestido negro y dos trenzas

Este personaje se resuelve con prendas que muchas personas ya tienen en el clóset.

Las trenzas apretadas y medias oscuras completan el disfraz sin necesidad de maquillaje adicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un vestido negro con cuello blanco, o una camisa blanca debajo de un vestido oscuro, junto con medias negras y dos trenzas apretadas, completan el look sin necesidad de comprar nada.

El espantapájaros combina una camisa de cuadros con un pantalón viejo de mezclilla

Una camisa de cuadros tipo leñadora, un pantalón de mezclilla y un sombrero de paja forman la base. Para un efecto más rústico se pueden hacer cortes en los bordes y agregar parches de tela de otro color.

Una camisa de cuadros y un pantalón u overol de mezclilla viejo forman la base del disfraz de espantapájaros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la cara, basta con dibujar líneas en las comisuras de los labios que simulen costuras y pecas grandes con delineador café.

El esqueleto con cinta adhesiva blanca funciona mejor bajo luz negra

Este disfraz se arma con una playera y pantalón negro de manga larga, sobre los que se pegan tiras de cinta adhesiva blanca para formar las costillas, la columna y los huesos de brazos y piernas.

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Tiras de cinta adhesiva blanca sobre ropa negra forman las costillas, la columna y los huesos del cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la fiesta tiene luz ultravioleta, el efecto resulta más llamativo porque la cinta brilla en la oscuridad. No requiere maquillaje, aunque puede agregarse una carita de calavera pintada en blanco.

La momia exprés queda lista en minutos con una sábana vieja cortada en tiras

Se corta una sábana blanca vieja en tiras de entre 5 y 10 centímetros de ancho y se envuelven sobre la ropa, dejando espacios para que se vea algo de la vestimenta debajo.

La sábana blanca se corta en tiras de entre 5 y 10 centímetros de ancho para envolver el cuerpo, disfraz ideal para chicos y grandes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para un efecto más realista, las tiras pueden remojarse en agua con café molido y secarse antes de usarlas, lo que les da un tono amarillento que simula el paso del tiempo. Se aseguran con nudos o cinta adhesiva en la parte posterior.

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La bruja se resuelve con ropa negra entera y un sombrero hecho de cartulina

Un vestido negro, falda y playera del mismo color o pantalones oscuros con suéter amplio sirven de base. El protagonismo lo tiene el sombrero puntiagudo, que se forma con un cono de cartulina negra pegado sobre un círculo que funciona como ala.

El sombrero de bruja se arma con un cono de cartulina negra pegado sobre un círculo que funciona como ala. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una escoba completa el personaje. En el maquillaje alcanza con sombra oscura en los ojos, labial en tono bordo o violeta y cejas marcadas con delineador.

El vampiro se consigue con una camisa blanca, un chaleco y una capa negra

Una camisa blanca, un chaleco oscuro y pantalón de vestir forman la base del vampiro clásico. Para la versión femenina, un vestido oscuro o una blusa con falda larga cumplen la misma función. Una tela negra sobre los hombros sirve de capa.

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Una camisa blanca, chaleco oscuro y pantalón de vestir forman la base del vampiro en su versión masculina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El maquillaje pálido, con sombra morada alrededor de los ojos y labios rojos, crea el contraste necesario. Con el mismo labial se puede dibujar un pequeño rastro de sangre desde una comisura de la boca para rematar el efecto.

El pirata se completa con un sombrero de tres picos hecho de cartulina

Una camisa holgada, chaleco y cinturón ancho forman la base del disfraz.

Una camisa holgada, chaleco y cinturón ancho arman la base del disfraz de pirata sin accesorios de tienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sombrero de tres picos se fabrica con cartulina, y un mapa envejecido con café sirve como complemento adicional sin necesidad de comprar accesorios.