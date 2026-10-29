México

Taddei traicionó la confianza del pueblo y sus irregularidades no se pueden defender: Sheinbaum explota por opacidades en el INE

La revisión, según la titular del Ejecutivo, debe incluir licitaciones anteriores a la gestión de la consejera y a los organismos estatales

La revisión, según la titular del Ejecutivo, debe incluir licitaciones anteriores a la gestión de la consejera y a los organismos estatales, ante señalamientos de que proveedores habrían concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas
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La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, “traicionó la confianza del pueblo de México”. Sostuvo que las presuntas irregularidades en el instituto no pueden defenderse. En su conferencia matutina exigió una auditoría profunda de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que abarque también el periodo anterior. Además propuso crear una empresa del Estado que produzca la papelería electoral.

“Hay que decirlo así”: el señalamiento contra Taddei

La revisión, según la titular del Ejecutivo, debe incluir licitaciones anteriores a la gestión de la consejera y a los organismos estatales, ante señalamientos de que proveedores habrían concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas
La revisión, según la titular del Ejecutivo, debe incluir licitaciones anteriores a la gestión de la consejera y a los organismos estatales, ante señalamientos de que proveedores habrían concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas

Sheinbaum recordó que Taddei no fue elegida por el Ejecutivo, sino por el Congreso de la Unión, mediante una tómbola. Con ese argumento planteó la pregunta de fondo: ¿qué responsabilidad tiene ella en lo que ha salido a la luz?

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La mandataria aclaró que no le corresponde a ella investigar el caso. Dijo que debe haber un deslinde de responsabilidades por parte de la autoridad competente. “Así es la Constitución en nuestro país”, señaló.

La ASF, primera instancia para investigar

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Según la presidenta, la primera instancia es la ASF, cuyo titular también es nombrado por el Congreso. Pidió que realice:

  • Una auditoría del periodo en que Taddei presidió el instituto.
  • Un estudio del periodo anterior.
  • Una revisión de cómo participaron las empresas contratistas, no solo en el INE, sino en los organismos electorales estatales.

“Ya que salió esto, pues tiene que investigarse”, afirmó. Reconoció que no tiene en sus manos todo el proceso, porque son los organismos autónomos los que realizan las auditorías.

Una burocracia electoral de 20 años y “empresas coyotes”

La revisión, según la titular del Ejecutivo, debe incluir licitaciones anteriores a la gestión de la consejera y a los organismos estatales, ante señalamientos de que proveedores habrían concentrado adjudicaciones durante más de dos décadas

Sheinbaum señaló que Taddei proviene de los organismos electorales, una burocracia formada durante más de dos décadas. En ese tiempo, dijo, las mismas empresas ganaron las licitaciones.

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Las llamó “empresas coyotes” e intermediarios. Afirmó que las licitaciones, tanto en el INE como en los institutos estatales, tienen candados diseñados para que solo ellas puedan ganar. Ubicó el primer escándalo público en 1999.

La presidenta no mencionó nombres de empresas ni montos de contratos. Su primera exigencia fue “transparencia total”, y además planteó una reforma para terminar con ese esquema.

La propuesta: una empresa estatal de talleres gráficos

“Lo mejor es que tengamos una verdadera empresa del Estado dedicada a los talleres gráficos”, dijo Sheinbaum. Según su planteamiento, esa empresa produciría la gran mayoría de la papelería electoral, con:

  • Precios justos.
  • Procedimientos totalmente transparentes.
  • Un consejo de administración.

La mandataria presentó esa propuesta como “la solución” y como una forma de que se deslinden responsabilidades.

Privilegios “legales”: fideicomisos, torres y liquidaciones

Sheinbaum sostuvo que el problema no se limita a Taddei y que “viene de hace muchos años”. Mencionó los fideicomisos del INE, las torres que se pretendía construir y que no se concretaron, los salarios elevados y una liquidación que, dijo, se otorgó a quien siguió recibiendo ingresos.

Un reportero mencionó la cifra de 10 millones de pesos. La presidenta respondió: “Diez millones de pesos. Ah, pero era legal”. Agregó: “Ahora que no nos vengan a decir que ellos eran los impolutos, ¿verdad?”.

“No mentir, no robar y no traicionar”

Sheinbaum vinculó el tema con la defensa del proyecto de transformación. Recordó que el viernes anterior ya había dicho que “no puede haber sombra de corrupción en el INE”. Insistió en que todo debe transparentarse, “también hacia atrás”.

“Nosotros venimos de luchar contra la corrupción y los privilegios”, declaró. Añadió que, si se detecta una irregularidad, no se puede negar. Cerró con la máxima que, dijo, definieron desde el inicio: “no mentir, no robar y no traicionar”.

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