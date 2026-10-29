Alerta por huracanes puede fallar en comunidades: Sheinbaum pide deslindar responsabilidades por muertes en Baja California tras ciclón Rachel

La presidenta Claudia Sheinbaum interviene en su conferencia de prensa matutina desde el podio oficial del Gobierno de México.

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La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que deberá realizarse un deslinde de responsabilidades por las muertes registradas en Baja California tras el ciclón Rachel, luego de ser cuestionada sobre posibles omisiones en la prevención, el desalojo de viviendas y el mantenimiento de los cauces en zonas de riesgo.

Durante la conferencia matutina de este jueves, la mandataria sostuvo que existieron avisos sobre los fenómenos meteorológicos que afectaron al Pacífico mexicano. Sin embargo, reconoció que la información puede tener un alcance limitado en comunidades aisladas, lo que representa una dificultad para advertir a todas las personas expuestas.

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La respuesta ocurrió después de que una reportera planteó el caso de 10 personas fallecidas en Ensenada y mencionó señalamientos sobre la actuación de Protección Civil municipal y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sheinbaum no atribuyó responsabilidades específicas a alguna dependencia y reiteró que estas deberán esclarecerse.

Sheinbaum reconoce dificultades para alertar a comunidades aisladas

La presidenta ubicó la zona de la tragedia entre Ensenada y San Quintín, cerca del límite entre ambos municipios, donde había viviendas asentadas en un área de mayor riesgo.

Al explicar las condiciones del alertamiento, afirmó que se difundió información preventiva para la costa del Pacífico y Baja California, aunque admitió que esta no siempre llega con la misma intensidad a las localidades apartadas.

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“A veces las poblaciones aisladas no les llega tanto esta información, aunque hubo un trabajo muy importante de alertamiento”, expresó.

Sheinbaum recordó que en ese periodo había dos huracanes bajo vigilancia y que se esperaba un impacto mayor en Colima, Nayarit y Jalisco. Explicó que las afectaciones en esa región fueron menores a las previstas, mientras que en Baja California se registraron lluvias muy intensas.

También planteó la posibilidad de invitar al Servicio Meteorológico Nacional a una próxima conferencia para explicar las condiciones de los fenómenos y los avisos emitidos durante la emergencia.

Un funcionario expone datos sobre la trayectoria del huracán Simon frente a un mapa satelital de México.

La pregunta presentada a la mandataria incluyó señalamientos sobre la actuación de las autoridades municipales antes de la tragedia.

De acuerdo con lo expuesto por la reportera, durante una comparecencia ante el Cabildo de Ensenada, el exdirector de Protección Civil municipal reconoció que la dependencia no contaba con notificaciones formales de desalojo dirigidas a familias que habitaban en zonas de riesgo, particularmente cerca de un arroyo.

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La periodista también refirió que el exfuncionario señaló a Conagua por las condiciones de los cauces y por la falta de limpieza y desazolve. Esos planteamientos formaron parte de la pregunta; la presidenta no confirmó una omisión concreta ni determinó qué autoridad habría incumplido sus obligaciones.

“Hubo alertamiento, claro que, pues tendrá que hacerse el deslinde de responsabilidades”, respondió Sheinbaum.

La mandataria sostuvo que en la ciudad de Ensenada se habilitaron refugios y que hubo avisos del Gobierno de Baja California, de Conagua y de la Coordinación de Protección Civil. No detalló durante su respuesta qué procedimiento se seguirá para esclarecer responsabilidades, qué instituciones lo conducirán o cuándo se conocerán sus resultados.

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Alertamiento telefónico estará listo en noviembre, anuncia la presidenta

Como parte de las medidas para ampliar el alcance de las advertencias, Claudia Sheinbaum anunció que el alertamiento telefónico estará listo en noviembre.

Explicó que este mecanismo busca hacer llegar avisos a personas en riesgo cuando las autoridades no puedan acceder directamente a comunidades apartadas.

“Por eso estamos haciendo ahora el alertamiento telefónico, que en noviembre ya va a estar listo”, indicó.

En su respuesta no precisó una fecha de inicio, la cobertura territorial ni los requisitos técnicos del sistema. El anuncio estuvo vinculado con la necesidad de mejorar la comunicación preventiva en localidades donde la dispersión de la población o las dificultades de acceso pueden limitar la difusión de información.

La presidenta también informó que continúa el apoyo a las familias afectadas. Mencionó que Rocío Bárcena, de la Secretaría de Gobernación, y Leticia Ramírez recorrieron la zona, además de la atención brindada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

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Cuestionada sobre la revisión de daños anunciada previamente, Sheinbaum aclaró que no tenía a la mano los datos completos. No obstante, estimó que fueron menos de 50 viviendas afectadas, particularmente en la zona entre Ensenada y San Quintín. La cifra fue presentada como una estimación y no como un balance definitivo.

Rachel y Simón: el recuento de fallecimientos

Los primeros balances presentados durante la conferencia matutina del 12 de octubre distinguieron las afectaciones de Rachel en Baja California y del huracán Simón en Guerrero.

En el caso de Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila informó entonces que una menor había sido localizada sin vida y 10 personas permanecían no localizadas: ocho en Ensenada y dos en San Felipe.

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FOTO DE ARCHIVO: Varias personas transitan por una calle inundada mientras el huracán Simón se acerca a la costa del Pacífico mexicano, trayendo consigo fuertes lluvias y vientos intensos a Manzanillo, México, el 11 de octubre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril/Archivo

Un miembro del Ejército mexicano se encuentra en el paseo marítimo del Malecón durante la puesta en marcha del Plan DN-III-E, un plan de ayuda en caso de catástrofes, ante la llegada del huracán Simón a la costa del Pacífico de México, en Puerto Vallarta, México. 10 de octubre de 2026. REUTERS/Christian Ruano

Ese reporte inicial también incluyó operativos de búsqueda y rescate, dificultades para acceder por tierra a comunidades afectadas y apoyo con helicópteros. Las mayores afectaciones se concentraban en Ensenada.

Durante la pregunta de este 29 de octubre, la reportera situó el saldo posterior en 10 personas fallecidas en Ensenada. Sheinbaum se refirió a los decesos y a la necesidad de esclarecer responsabilidades, aunque no presentó un nuevo desglose de víctimas. Por ello, el balance inicial de personas no localizadas y la cifra de fallecimientos mencionada posteriormente corresponden a cortes informativos distintos y no deben sumarse.

En Guerrero, la gobernadora Evelyn Salgado confirmó el 12 de octubre que una persona de 71 años murió por el colapso de una barda en Chilpancingo, durante las afectaciones asociadas con Simón.

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La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, incluyó ese fallecimiento en el balance federal y reportó saldo blanco en Michoacán, Colima y Jalisco hasta ese momento. En Colima, la gobernadora Indira Vizcaíno Silva precisó que había 71 viviendas y 35 comercios afectados, sin personas fallecidas, lesionadas o desaparecidas en el corte presentado.