Mara Escalante de “María de Todos los Ángeles” tendrá presentación en Tlalpan por el Día de Muertos: dónde y a qué hora será

La presentación forma parte de la cartelera cultural que la demarcación desarrolla del 30 de octubre al 2 de noviembre en distintos puntos del Centro de Tlalpan (Composición fotográfica)

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La actriz, comediante y cantautora Mara Escalante presentará su espectáculo Corazón de Barro el próximo 31 de octubre, dentro de la Celebración de Vida y Muerte Tlalpan 2026, el programa que la alcaldía organiza por el Día de Muertos.

La presentación forma parte de la cartelera cultural que la demarcación desarrolla del 30 de octubre al 2 de noviembre en distintos puntos del Centro de Tlalpan, entre ellos la Plaza de la Constitución, Casa Frissac, el Museo de Historia de Tlalpan y el Auditorio Javier Barros Sierra.

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Escalante también participó en la presentación oficial del programa de festejos, junto a Rafael Pérez Laurrabaquio, director general de Derechos Culturales, Educativos, Ciencia y Tecnología de la alcaldía, y Sergio Ricaño, director del Taller de Arte Contemporáneo. En ese encuentro se dio a conocer el conjunto de actividades que integran la celebración de este año en Tlalpan.

Cartel promocional del evento cultural titulado «Corazón de Barro», presentado por Mara Escalante en colaboración con la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. (Historias Instagram

La Celebración de Vida y Muerte Tlalpan 2026

Un cartel de la alcaldía Tlalpan anuncia la presentación del espectáculo Corazón de barro de la actriz Mara Escalante en la Plaza del Bolero. (Alcaldía Tlalpan )

La presentación de Escalante se integra a un programa cultural más amplio que la alcaldía de Tlalpan desarrolla del 30 de octubre al 2 de noviembre. La propuesta fue encabezada por la alcaldesa Gaby Osorio, quien buscó consolidar al Centro de Tlalpan como epicentro cultural del sur de la Ciudad de México durante la temporada de Día de Muertos.

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El festival incluye danza, teatro, música, cine, lucha libre y una representación artística de los nueve niveles del Mictlán, el inframundo de la cosmovisión mexica, montada en la explanada de la alcaldía. Esa instalación comienza con una representación del tzompantli y continúa con un recorrido que aborda los simbolismos y relatos de los pueblos originarios sobre el tránsito entre la vida y la muerte.

En la organización de ese recorrido participan colectivos como el Taller de Arte Contemporáneo y Hojarasca. La programación se extiende además a los 11 pueblos originarios de Tlalpan, en coordinación con autoridades tradicionales y organizaciones comunitarias, e incorpora flores de cempasúchil cultivadas por productores de San Miguel Topilejo y La Magdalena Petlacalco.

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La presentación de la actriz y cantautora se llevará a cabo a las 8:00 de la noche el día 31 de octubre.

En la organización de ese recorrido participan colectivos como el Taller de Arte Contemporáneo y Hojarasca. La programación se extiende además a los 11 pueblos originarios de Tlalpan (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los inicios de un personaje que la lanzó a la fama

El nombre de Mara Escalante quedó asociado desde hace más de dos décadas al personaje de Doña Lucha, que le abrió paso al reconocimiento público en 1999. Ese año, en el programa Hoy, la actriz obtuvo dos segmentos semanales para desarrollar tres minutos de comedia cada martes y jueves.

En ese espacio televisivo comenzó a presentar a sus personajes con rutinas propias. Uno de ellos fue precisamente Doña Lucha; el otro, Nancy Aerobics.

Antes de llegar a la televisión, Doña Lucha y María de Todos los Ángeles ya existían como piezas de su repertorio. Escalante los estrenó en el Bar Wow, un espacio de la Ciudad de México con tradición en comedia de crítica social y política, del que surgieron otros comediantes reconocidos en el medio.

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El origen de Doña Lucha se remonta a la infancia de la propia actriz. Según relató, el personaje nació a partir de su vecina, Doña Licho, a quien empezó a imitar desde niña hasta convertirla en una de sus creaciones más celebradas.

María de Todos los Ángeles, de la comedia al programa de televisión

Mara Escalante también interpreta a "María de Todos Los Ángeles" (Foto: Televisa)

El segundo personaje que marcó su carrera tiene un origen distinto. Mara Escalante contó que, cuando cursaba la preparatoria 5, tenía una compañera llamada Nely cuya forma de hablar se asemejaba a la que después adoptaría para dar vida a María de Todos los Ángeles.

Esa rutina de comedia terminó por convertirse en un programa de televisión propio. María de Todos los Ángeles se estrenó en 2009 y tuvo dos temporadas, con un total de 33 episodios, de acuerdo con registros del elenco y la ficha técnica de la serie.

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La producción giraba en torno a una joven que sueña con encontrar al amor verdadero e invoca a los ángeles de la corte celestial para conseguirlo, aunque interpreta de manera equivocada las señales que estos le revelan en sueños. Escalante no solo protagonizó la serie con los papeles de Doña Lucha y María de Todos los Ángeles, sino que además fue su creadora.

La serie no tuvo una tercera temporada debido a un conflicto entre Escalante y el actor Ariel Miramontes, quien compartía elenco en la producción. Pese a ese cierre, el personaje de María de Todos los Ángeles se mantuvo como una de las rutinas centrales de los espectáculos de comedia en vivo que la actriz continuó presentando.

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Dentro de su trayectoria como actriz, Escalante también ha sido vinculada a los proyectos Ahí te encargo a mi mamá (2021) y ¿Qué culpa tiene el niño? (2016), además de su trabajo como productora creativa del programa que ella misma originó.

Actualmente, Escalante mantiene en cartelera un espectáculo de comedia construido alrededor de sus personajes más reconocidos: Doña Lucha, María de Todos los Ángeles, La Mujer Policía y La Tequilera, entre otros. Según describió la propia actriz, se trata de un formato que combina a estos personajes en una misma puesta en escena.

Mara Escalante, cantautora

Además de su trabajo como actriz y comediante, Escalante desarrolló una faceta como cantautora que se tradujo en un álbum propio, ya disponible, con el que comenzó una serie de presentaciones musicales.

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Entre las canciones que integran ese disco se encuentran “Sueño con verte”, dedicada a su hijo André Lucián, y “Madre tejedora”, en memoria de su madre, Margarita, quien falleció cuando la actriz tenía 14 años.

Sobre el tono de este material, Escalante explicó: “Mis canciones más que tristes son nostálgicas, porque termino dándole la vuelta y saco lo bueno, lo positivo”.

Saturnina y la Muerte, su otro proyecto teatral

En paralelo a su espectáculo de comedia y a su faceta musical, Mara Escalante desarrolla un tercer proyecto: la obra teatral Saturnina y la Muerte.

Se trata de una historia que la actriz escribió originalmente para cine, pero que no pudo concluir en ese formato debido al presupuesto elevado que implicaba una producción de época. Ante esa limitación, realizó una adaptación teatral del material.

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El resultado es un espectáculo teatral y musical con música en vivo, en el que Escalante interpreta canciones de su propia autoría. La obra combina realismo mágico, humor y drama, y plantea, según la describe la plataforma donde se presenta, un viaje a través de canciones mexicanas que aborda una historia de amor y nos hará cuestionar la decisión entre aferrarnos a la vida o hermanarnos con la muerte.

La propia actriz definió el proyecto como un reflejo de la cultura mexicana en torno a la muerte, representada de manera colorida, alegre y dicharachera, con la participación de las lloradoras del pueblo como parte de la trama.