México

Legado de Cuauhtémoc Cárdenas trasciende fronteras ONU y Unión Europea lamentan su muerte: estas fueron sus aportaciones a la democracia

Organismos internacionales reconocen el papel del ingeniero en la transición democrática mexicana tras su fallecimiento a los 92 años

Cuauhtémoc Cárdenas en primer plano sobre un fondo azul con su retrato, el emblema de las Naciones Unidas y estrellas de la Unión Europea
Una composición gráfica presenta a Cuauhtémoc Cárdenas junto a los emblemas de la Organización de las Naciones Unidas y de la Unión Europea. (Jovani Pérez )
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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, líder político de izquierda, luchador democrático y candidato a la presidencia de México en tres ocasiones, falleció la noche del 28 de octubre a los 92 años. Su muerte conmociona al país y provoca reacciones internacionales de embajadas e instituciones defensoras de derechos humanos.

Cárdenas murió en su residencia de la Ciudad de México rodeado de familiares, de acuerdo con fuentes cercanas citadas por Ámbito. No se reportó una enfermedad intempestiva ni intervenciones de emergencia, sino un deterioro gradual propio de sus 92 años.

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Ingeniero civil por la UNAM, Cárdenas nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano. Fue gobernador de Michoacán entre 1980 y 1986, y en 1997 se convirtió en el primer jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal electo por voto popular.

La ONU y la Unión Europea lamentan la pérdida de una “figura clave”

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea (UE) encabezaron las reacciones internacionales. ONU México lamentó “profundamente” el deceso y señaló que la trayectoria de Cárdenas “y su compromiso con la democracia, la justicia social y el servicio público dejan una huella indeleble”, según el comunicado publicado por el organismo.

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La delegación europea en el país calificó a Cárdenas como “figura clave en la construcción de la vida democrática de México” y dirigió sus condolencias de manera directa a Lázaro Cárdenas Batel, hijo del fallecido, y a toda la familia Cárdenas.

España y Palestina coinciden en destacar su legado democrático

La Embajada de España en México expresó sus “más sinceras condolencias” y envió “un fuerte abrazo a todos sus familiares, amigos y allegados”, con una mención directa a la cuenta de redes sociales de Cuauhtémoc Cárdenas hijo.

Desde la Embajada del Estado de Palestina en México, el mensaje subrayó otra arista de la trayectoria del político: su “firme defensa del derecho de los pueblos a la autodeterminación”. La representación diplomática describió a Cárdenas como un referente de “la lucha por la democracia, la justicia social y la dignidad de los pueblos” y extendió su solidaridad a la causa palestina como un eje compartido con el legado del ingeniero mexicano.

1988, el año en que sacudió al sistema político mexicano

Tras el fallecimiento del tres veces candidato a la presidencia de México, Cárdenas es recordado sobre todo por 1988, cuando sacudió el sistema político del país al enfrentarse al Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido al que pertenecía.

Antes de esa ruptura, Cárdenas había encabezado en los años ochenta la Corriente Democrática dentro del PRI, junto con Ifigenia Martínez y Porfirio Muñoz Ledo. Esa disidencia derivó en la fundación del Frente Democrático Nacional, con el que disputó la presidencia frente a Carlos Salinas de Gortari en los comicios de 1988.

La elección de 1988 marcó, según el texto conmemorativo difundido tras su muerte, una experiencia que trascendió la contienda electoral: mostró a un pueblo dispuesto a participar y a exigir respeto como protagonista de su historia. En 1989 fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que reunió a una parte fundamental de las izquierdas mexicanas y lo llevó por segunda y tercera ocasión a la candidatura presidencial, en 1994 y 2000.

Sheinbaum y López Obrador lo despiden como “precursor” de la transición

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó el fallecimiento en la red social X y describió a Cárdenas como “un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país”. La mandataria añadió que “su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación”, y envió condolencias a sus hijos Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.

El expresidente Andrés Manuel López Obrador también lamentó la muerte y envió un abrazo a familiares y amigos de quien consideró precursor del movimiento democrático en la historia reciente de México.

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