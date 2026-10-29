Fede Vigevani desesperado ante reventa de sus dulces y quejas de padres: descarta intervención de Profeco

Dulces de Fede Vigevani siguen siendo revendidos: descarta intervención de Profeco pero quejas de papás aumentan (Instagram: Fede Vigevani)

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Fede Vigevani descartó una intervención de la Profeco y aseguró que había intentado frenar la reventa de las gomitas Friks mediante comunicaciones con las tiendas donde se venden, luego de que padres de familia reportaron desabasto y precios elevados en redes sociales.

El creador uruguayo habló antes de ingresar a una fiesta temática de Halloween de Belinda, donde atribuyó parte del problema a trabajadores que presuntamente habrían apartado cajas para venderlas fuera de las tiendas.

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Las gomitas Friks, creadas por Vigevani en colaboración con Warheads, se habrían agotado tras su llegada exclusiva a una cadena el 15 de octubre de 2026. El producto tuvo un precio de 45 pesos por bolsa en tiendas, pero revendedores lo habrían ofrecido entre 100 y 200 pesos.

El encarecimiento también alcanzó las cajas completas. Algunos vendedores en redes sociales habrían publicado paquetes de 15 sobres en precios que fueron de 3,500 a 6,000 pesos, de acuerdo con las quejas difundidas por madres y padres de familia.

Fede Vigevani dijo que la tienda recibió comunicaciones por las cajas apartadas

Durante el encuentro con medios, Fede Vigevani aseguró que se enteró de reportes sobre personas que habrían retenido las cajas de Friks al momento de recibirlas en sucursales.

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“Ya me enteré también que hay muchos vendedores de los OXXOs que se quedan las cajas cuando las reciben y las revenden, que me parece muy mal porque hay mucha gente que se queda sin dulces”, declaró el youtuber.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de contactar a la Profeco, Vigevani negó que esa hubiera sido la vía utilizada. El creador señaló que las comunicaciones se enviaron a la empresa dueña de las tiendas, no a la autoridad encargada de proteger a los consumidores.

“No, con la gente de OXXO”, respondió cuando una persona presente mencionó a la Profeco. El influencer explicó que el número de establecimientos hizo difícil vigilar el destino de cada caja.

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Fede Vigevani dijo que la tienda recibió comunicaciones por las cajas apartadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vigevani sostuvo que existían cerca de 24,000 OXXOs en México, por lo que no habría sido posible controlar de forma individual la actuación de cada trabajador. También dijo que, pese a los avisos emitidos, algunas personas habrían mantenido el producto apartado para venderlo a un costo mayor.

“Hay gente que por más que le llegue la noticia de que no se guarden las cajas, se las guardan igual porque las venden más caras”, afirmó.

Las gomitas Friks se agotaron después de su lanzamiento del 15 de octubre

La venta de Friks se concentró inicialmente en tiendas OXXO. El lanzamiento ocurrió el 15 de octubre de 2026 y, según la información compartida por padres en redes sociales, las bolsas se agotaron en diversas sucursales en menos de 24 horas.

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La escasez llevó a madres y padres a recorrer varias tiendas sin encontrar el producto. En grupos vecinales de Facebook y publicaciones de TikTok, algunos usuarios describieron recorridos por diferentes OXXO para responder a la petición de sus hijos.

Parte de las quejas también se centró en el desconocimiento sobre el origen de la demanda. Algunos adultos preguntaron qué tenían de distinto las bolsas rosas y azules, así como las razones por las que niños y adolescentes buscaban las gomitas con insistencia.

El producto se relacionó con la comunidad de seguidores de Fede Vigevani, conocidos como “Fedelovers”. La presencia del influencer en plataformas digitales convirtió a las gomitas en uno de los artículos buscados entre su audiencia.

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El desabasto no afectó por igual a todas las zonas. Las publicaciones en redes sociales mostraron casos de familias que hallaron una o dos bolsas, mientras otras reportaron que las sucursales visitadas ya no tenían existencia desde el día del lanzamiento.

Revendedores ofrecieron bolsas de Friks hasta en 200 pesos

La falta de producto en los anaqueles abrió espacio para ofertas de reventa en internet. Los precios publicados superaron el costo original de 45 pesos y llegaron a montos de 100, 150 y hasta 200 pesos por bolsa.

Ese aumento representó una diferencia de más de 340% respecto al precio de venta en OXXO. Las ofertas aparecieron principalmente en redes sociales, grupos de compra y venta y perfiles que promocionaron entregas personales o envíos.

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Las cajas completas también fueron ofrecidas a precios superiores. Algunos anuncios habrían puesto a la venta 15 sobres por 3,500 pesos, mientras otros habrían pedido hasta 6,000 pesos.

Las familias expresaron molestia porque el producto fue dirigido a un público infantil y juvenil. En varias publicaciones, los usuarios señalaron que la reventa complicó la búsqueda de las gomitas para quienes solo pretendían comprar una bolsa al precio establecido.

Vigevani también había pedido a sus seguidores evitar compras con intermediarios. El creador calificó a los revendedores como “gente rata” y pidió no pagar cantidades excesivas por un producto que tendría nuevos envíos a tiendas.

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El creador de contenido Fede Vigevani comunica a través de un video en redes sociales que los productos de la línea de dulces Friks se encuentran agotados

Tienda recibiría miles de cajas nuevas de las gomitas Friks

El youtuber señaló que se habrían enviado miles de cajas adicionales a sucursales de OXXO en México. El objetivo fue reponer las existencias y reducir los incentivos para que las bolsas fueran vendidas fuera del canal oficial.

Vigevani dijo que había hecho lo posible para contener el problema, aunque reconoció que la distribución en miles de tiendas limitó la supervisión. “Ya hicimos todo lo posible para que se pueda controlar, pero no hay forma de hacerlo”, expresó.

La reposición buscó que las gomitas Friks regresaran a los anaqueles con el costo original de 45 pesos. Mientras los nuevos cargamentos llegaron a las sucursales, padres de familia continuaron con reportes de falta de producto y publicaciones sobre bolsas ofrecidas a precios superiores en redes sociales.

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