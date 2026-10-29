México

Asesinan a elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Sonora durante ataque armado a las instalaciones

Alberto Guzmán Aguiar estaba adscrito a la Base Operativa; resultó lesionado en la agresión pero luego falleció

(Foto: Twitter/SonoraSeguridad)
(Foto: Twitter/SonoraSeguridad)
Guardar

Alberto Guzmán Aguiar, elemento de la Agencia de Investigación Criminal (AMIC), de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), fue asesinado durante un ataque armado en las instalaciones de la corporación durante la noche de este miércoles en Magdalena de Kino.

Las autoridades informaron que la agresión ocurrió alrededor de las 19:44 horas, cuando se realizaron disparos de arma de fuego desde el exterior del edificio de la AMIC, ubicado en la colonia Centro.

PUBLICIDAD

Alberto Guzmán Aguiar, quien se encontraba adscrito a la Base Operativa, resultó lesionado, pero más tarde falleció al interior de las instalaciones.

Tras el hecho, fueron desplegados elementos de la AMIC, así como de la 45/a Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Policía Municipal y personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes e identificar a los responsables.

AMIC Sonora
(Foto: AMIC Sonora)

La Fiscalía de Sonora condenó la agresión contra el agente y detalló que mantiene las investigaciones abiertas para dar con los responsables del ataque armado. Además, expresó sus condolencias y solidaridad con la familia del agente, así como a sus compañeros y seres queridos.

PUBLICIDAD

Segundo ataque contra una corporación en Sonora en 48 horas

El ataque contra la AMIC se registró un día después de otro incidente violento en el norte del estado. La madrugada del martes, un hombre ingresó a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sáric y provocó un incendio que dañó las dos patrullas con las que cuenta la corporación.

De acuerdo con reportes, el fuego comenzó alrededor de las 05:00 horas en el área donde se encontraban estacionadas las unidades oficiales, únicos vehículos operativos con los que contaba la dependencia.

Personal de Protección Civil y de Servicios Públicos municipales acudió al lugar y logró sofocar las llamas antes de que se extendieran al resto del inmueble.

Procesan a "El Chito", objetivo criminal implicado en ataque contra agentes de seguridad en Sonora
Imagen ilustrativa/ Elementos de la AMIC fueron agredidos (FGJES)

El episodio no dejó personas lesionadas y los daños se limitaron al material de las dos patrullas, de acuerdo con los reportes. Sáric es un municipio de aproximadamente 2 mil habitantes ubicado en la región fronteriza de Sonora con Estados Unidos, cuya corporación policial quedó sin unidades operativas tras el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el presunto responsable del incendio fue detenido ni han dado a conocer una estimación de los daños ocasionados a los vehículos.

El corredor de Magdalena, zona de disputa para el crimen organizado

El municipio de Magdalena de Kino se ubica dentro de un corredor que conecta a Santa Ana, Magdalena y Caborca, un tramo que, según el vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, Marco Paz Pellat, ha sido históricamente una zona estratégica para el crimen organizado por su conexión con rutas hacia la frontera con Estados Unidos.

Paz Pellat señaló que en esa región se han recuperado ranchos y espacios que estaban bajo control criminal, como parte de operativos de fuerzas estatales y federales, aunque advirtió que los grupos delictivos siguen intentando recuperar el control territorial.

06/07/2025 Imagen de archivo de un vehículo policial. SOCIEDAD CENTROAMÉRICA MÉXICO SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE SONORA, MÉXICO
06/07/2025 Imagen de archivo de un vehículo policial. SOCIEDAD CENTROAMÉRICA MÉXICO SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE SONORA, MÉXICO

El vocero se pronunció en junio pasado tras el asesinato del comandante de la AMIC, Juan Manuel Quintana Valenzuela, ocurrido en una zona cercana a Ímuris, un ataque que calificó como una agresión “cobarde”, según reportó Expreso.

En esa ocasión, Paz Pellat afirmó: “son eventos que nos tienen que llevar a la reflexión como sociedad”, y remarcó que los elementos de seguridad enfrentan riesgos constantes frente al crimen organizado, que en algunos casos aprovecha los cambios de turno o los periodos de descanso de los policías para atacarlos.

El Comité Ciudadano reportó que de 2020 hasta junio de 2026 fueron asesinados 123 elementos de distintas corporaciones en Sonora, incluyendo integrantes de la Guardia Nacional (GN). La cifra anual muestra una tendencia descendente desde 2020, cuando se registraron 21 casos, hasta 2025, con 6 asesinatos, aunque el organismo advirtió que la tendencia sigue siendo motivo de preocupación.

Una cinta amarilla de prohibición policial en primer plano con patrullas y una casa al fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel estatal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó una reducción del 44 por ciento en homicidios dolosos en Sonora, al pasar de 891 víctimas entre enero y septiembre de 2025 a 495 en el mismo periodo de 2026. No obstante, la entidad continúa como escenario de disputas internas entre grupos del crimen organizado.

Temas Relacionados

Ataque armadoAMICSonoraMagdalena de KinoasesinatoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Huevos al horno con aguacate y queso de cabra: una cena rica en proteínas y grasas saludables

Esta combinación reúne ingredientes frescos, una textura cremosa y una preparación sencilla para quienes buscan una alternativa diferente al terminar el día

Huevos al horno con aguacate y queso de cabra: una cena rica en proteínas y grasas saludables

Mara Escalante de “María de Todos los Ángeles” tendrá presentación en Tlalpan por el Día de Muertos: dónde y a qué hora será

La creadora de Doña Lucha ofrecerá temas propios este 31 de octubre en la Plaza del Bolero como parte de los festejos culturales organizados en el sur capitalino por el Día de Muertos

Mara Escalante de “María de Todos los Ángeles” tendrá presentación en Tlalpan por el Día de Muertos: dónde y a qué hora será

El hijo de Cuauhtémoc Cárdenas despide a su padre: “Un personaje, un líder decisivo para México; es un orgullo que haya sido mi padre”

La muerte del político mexicano fue reportada el pasado miércoles 28 de octubre en la Ciudad de México

El hijo de Cuauhtémoc Cárdenas despide a su padre: “Un personaje, un líder decisivo para México; es un orgullo que haya sido mi padre”

Alerta por huracanes puede fallar en comunidades: Sheinbaum pide deslindar responsabilidades por muertes en Baja California tras ciclón Rachel

La mandataria reconoció dificultades para informar a poblaciones aisladas y adelantó que el alertamiento telefónico para ciclones estará listo para noviembre

Alerta por huracanes puede fallar en comunidades: Sheinbaum pide deslindar responsabilidades por muertes en Baja California tras ciclón Rachel

Fede Vigevani desesperado ante reventa de sus dulces y quejas de padres: descarta intervención de Profeco

El creador uruguayo atribuyó parte del problema a trabajadores que presuntamente habrían apartado cajas para venderlas fuera de las tiendas

Fede Vigevani desesperado ante reventa de sus dulces y quejas de padres: descarta intervención de Profeco
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno informará sobre avances del Plan Michoacán a un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Gobierno informará sobre avances del Plan Michoacán a un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Capturan al “Delta 2”, presunto jefe del CJNG en Apizaco: lo vinculan con secuestros y extorsiones

Arrestan en Michoacán a secretaria del Bienestar de Uruapan por encubrimiento en el asesinato de Carlos Manzo: es familiar de implicados

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: detienen a funcionaria de Uruapan por presunto encubrimiento en el asesinato de Carlos Manzo

Detienen en Tecate a exmilitar ruso buscado por Interpol: portaba granada y documentos falsos

ENTRETENIMIENTO

Mara Escalante de “María de Todos los Ángeles” tendrá presentación en Tlalpan por el Día de Muertos: dónde y a qué hora será

Mara Escalante de “María de Todos los Ángeles” tendrá presentación en Tlalpan por el Día de Muertos: dónde y a qué hora será

Fede Vigevani desesperado ante reventa de sus dulces y quejas de padres: descarta intervención de Profeco

Gomita denuncia robo de espejo en su coche nuevo: así quedó el vehículo

Entre pizza y Bad Bunny: Ari Gameplays, Rivers y otros streamers despiden a El Komanche en emotiva ceremonia

Sonido la Changa cancela presentación en Ecatepec y piden oraciones por la salud de su líder Ramón Rojo Villa

DEPORTES

México queda eliminado del Mundial Femenil Sub-17 al perder 2-1 ante Nigeria

México queda eliminado del Mundial Femenil Sub-17 al perder 2-1 ante Nigeria

JoJo Romero y Joey Ortiz se suman a la lista de mexicanos ganadores de la Serie Mundial tras la victoria de los Milwaukee Brewers

SEP anuncia boletos gratis para el Gran Premio de México 2026: así puedes ganar uno de los 45 pases dobles a la F1

Javier Alarcón asegura que Cruz Azul es el candidato número 1 al título: “Lo estoy diciendo ahora”

Jugador de Xolos causa polémica al hacer gesto de contar billetes tras ser expulsado ante el América