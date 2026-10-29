Asesinan a elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Sonora durante ataque armado a las instalaciones

(Foto: Twitter/SonoraSeguridad)

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Alberto Guzmán Aguiar, elemento de la Agencia de Investigación Criminal (AMIC), de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), fue asesinado durante un ataque armado en las instalaciones de la corporación durante la noche de este miércoles en Magdalena de Kino.

Las autoridades informaron que la agresión ocurrió alrededor de las 19:44 horas, cuando se realizaron disparos de arma de fuego desde el exterior del edificio de la AMIC, ubicado en la colonia Centro.

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Alberto Guzmán Aguiar, quien se encontraba adscrito a la Base Operativa, resultó lesionado, pero más tarde falleció al interior de las instalaciones.

Tras el hecho, fueron desplegados elementos de la AMIC, así como de la 45/a Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Policía Estatal de Seguridad Pública, Policía Municipal y personal de Servicios Periciales para realizar las diligencias correspondientes e identificar a los responsables.

(Foto: AMIC Sonora)

La Fiscalía de Sonora condenó la agresión contra el agente y detalló que mantiene las investigaciones abiertas para dar con los responsables del ataque armado. Además, expresó sus condolencias y solidaridad con la familia del agente, así como a sus compañeros y seres queridos.

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Segundo ataque contra una corporación en Sonora en 48 horas

El ataque contra la AMIC se registró un día después de otro incidente violento en el norte del estado. La madrugada del martes, un hombre ingresó a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Sáric y provocó un incendio que dañó las dos patrullas con las que cuenta la corporación.

De acuerdo con reportes, el fuego comenzó alrededor de las 05:00 horas en el área donde se encontraban estacionadas las unidades oficiales, únicos vehículos operativos con los que contaba la dependencia.

Personal de Protección Civil y de Servicios Públicos municipales acudió al lugar y logró sofocar las llamas antes de que se extendieran al resto del inmueble.

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Imagen ilustrativa/ Elementos de la AMIC fueron agredidos (FGJES)

El episodio no dejó personas lesionadas y los daños se limitaron al material de las dos patrullas, de acuerdo con los reportes. Sáric es un municipio de aproximadamente 2 mil habitantes ubicado en la región fronteriza de Sonora con Estados Unidos, cuya corporación policial quedó sin unidades operativas tras el ataque.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si el presunto responsable del incendio fue detenido ni han dado a conocer una estimación de los daños ocasionados a los vehículos.

El corredor de Magdalena, zona de disputa para el crimen organizado

El municipio de Magdalena de Kino se ubica dentro de un corredor que conecta a Santa Ana, Magdalena y Caborca, un tramo que, según el vocero del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Sonora, Marco Paz Pellat, ha sido históricamente una zona estratégica para el crimen organizado por su conexión con rutas hacia la frontera con Estados Unidos.

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Paz Pellat señaló que en esa región se han recuperado ranchos y espacios que estaban bajo control criminal, como parte de operativos de fuerzas estatales y federales, aunque advirtió que los grupos delictivos siguen intentando recuperar el control territorial.

06/07/2025 Imagen de archivo de un vehículo policial. SOCIEDAD CENTROAMÉRICA MÉXICO SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE SONORA, MÉXICO

El vocero se pronunció en junio pasado tras el asesinato del comandante de la AMIC, Juan Manuel Quintana Valenzuela, ocurrido en una zona cercana a Ímuris, un ataque que calificó como una agresión “cobarde”, según reportó Expreso.

En esa ocasión, Paz Pellat afirmó: “son eventos que nos tienen que llevar a la reflexión como sociedad”, y remarcó que los elementos de seguridad enfrentan riesgos constantes frente al crimen organizado, que en algunos casos aprovecha los cambios de turno o los periodos de descanso de los policías para atacarlos.

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El Comité Ciudadano reportó que de 2020 hasta junio de 2026 fueron asesinados 123 elementos de distintas corporaciones en Sonora, incluyendo integrantes de la Guardia Nacional (GN). La cifra anual muestra una tendencia descendente desde 2020, cuando se registraron 21 casos, hasta 2025, con 6 asesinatos, aunque el organismo advirtió que la tendencia sigue siendo motivo de preocupación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel estatal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reportó una reducción del 44 por ciento en homicidios dolosos en Sonora, al pasar de 891 víctimas entre enero y septiembre de 2025 a 495 en el mismo periodo de 2026. No obstante, la entidad continúa como escenario de disputas internas entre grupos del crimen organizado.

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