Sonido la Changa cancela presentación en Ecatepec y piden oraciones por la salud de su líder Ramón Rojo Villa

El equipo de Ramón Rojo Villa informó que la decisión responde a “causas de fuerza mayor” por motivos de salud de su titular. (Archivo)

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Sonido La Changa canceló su presentación en el 2º Festival Cultural Ecatepec 2026 “El Viento Nos Une” por motivos de salud de su fundador, Ramón Rojo Villa. La agrupación confirmó en un comunicado oficial que devolverá “peso por peso” el dinero pagado por el evento.

La presentación estaba programada para el miércoles 28 de octubre a las 18.00 horas, dentro de la Noche Sonidera que cerraba el desfile inaugural del festival, organizado por el gobierno municipal de Ecatepec. El cartel de esa jornada también incluía a Mexikan Sound System.

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El equipo de Ramón Rojo Villa informó que la decisión responde a “causas de fuerza mayor” por motivos de salud de su titular. El comunicado remarca que la prioridad es la salud del fundador y pide comprensión al público que acompaña a la agrupación desde hace 58 años.

Sonido la Changa Internacional (Facebook)

Reembolso y disculpas a los organizadores

Un comunicado oficial de Sonido La Changa pide oraciones y pronta recuperación para su fundador, Ramón Rojo Villa. (Sonido la Changa Internacional)

El comunicado se dirige de manera directa al Sr. Benjamín González, identificado en la cobertura del festival como el organizador del evento, a quien se le garantiza el reembolso íntegro del dinero depositado para la presentación no cumplida. El texto señala que el proceso de devolución ya está en curso y que se le hará llegar el comprobante correspondiente.

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Sonido La Changa afirma no tener intención de “quedarnos con un solo peso que no haya sido ganado con el trabajo honesto y profesional” del fundador y su equipo. El comunicado sostiene que este tipo de prácticas “jamás han caracterizado ni caracterizarán” a la agrupación.

El mensaje reconoce “la comprensible inquietud mostrada” por González y apela a su empatía ante una situación de salud que, según el texto, está “fuera de nuestras manos”. La agrupación también ofreció disculpas al H. Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos y a los organizadores del festival por el inconveniente causado.

Una segunda pieza difundida por Sonido La Changa pide a su público oraciones y comprensión por la pronta recuperación de Ramón Rojo Villa. El mensaje cierra con la consigna: “La familia changuera está contigo”.

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Un comunicado oficial anuncia la cancelación de la presentación de Ramón Rojo Villa en Ecatepec por motivos de salud del artista e informa sobre el reembolso total de los fondos recibidos. (Sonido la Changa Internacional)

No es la primera cancelación por salud en 2026

La situación de salud de Ramón Rojo Villa ya había interrumpido su actividad meses antes. En agosto, el sonidero fue sometido a una cirugía y su equipo confirmó mediante comunicado una restricción médica de reposo del 6 al 20 de agosto.

Esa indicación médica obligó a posponer su presentación en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dentro del encuentro Tradición y Actualidad en los Cuerpos Danzantes (TRAC) 2026, organizado por Danza UNAM. En ese comunicado se contempló que su hijo, Oscar Rojo, pudiera ocupar su lugar en el escenario.

Antes de ese episodio, en abril de 2026, Sonido La Changa ya había cancelado su participación en el festival “Baile Sonidero” del Zócalo capitalino, por el Día Internacional de la Danza. En esa ocasión, el comunicado firmado por Rojo Villa atribuyó la ausencia a “motivos ajenos a su servidor y staff”, sin detallar causas médicas ni técnicas.

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Casi 58 años de trayectoria desde Tepito

Hoy es el gran concierto de aniversario de Sonido La Changa. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Ramón Rojo Villa nació en 1948 en el barrio de Tepito, en la Ciudad de México, y fundó Sonido La Changa en 1968. En entrevista con Milenio, relató que su primera tocada se la pagaron con cinco pesos la hora, tras recibir el apoyo de Guadalupe Reyes Salazar, “La Socia”, una de las pioneras del movimiento sonidero en México.

El apodo “La Changa” proviene de un personaje de la radionovela Chucho El Roto, que Rojo Villa escuchaba de niño en la estación XEW. Con el tiempo, el sonidero se consolidó como referente del movimiento, al punto de ser reconocido como “El Padre del Sonido” y “El Rey de Reyes”.

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En esa misma entrevista a medios, Rojo Villa habló de un episodio de pérdida económica en su carrera: “Me quedé un día en la calle, fracasé con una señora, me quitó todo, casa, sonido, camiones, toda la fuente de trabajo y los ahorros del banco”. Sobre su recuperación, agregó: “Gracias a Dios encontré a otra persona en mi camino, me ayudó, me levantó, la señora Elizabeth Navarro, y aquí estoy echándole nuevamente”.

Sobre su vocación, el sonidero declaró a ese medio: “Hasta las últimas horas de mi vida, hasta el último aliento de mi ser, seguiré siendo sonidero”. Y añadió: “Solamente papá Dios es el único que me va a retirar, pero yo, aunque sea con muletas o silla de ruedas, voy a trabajar, hasta el fin de mi vida”.

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Próximas presentaciones que tenía programadas

De acuerdo con información de venta de boletos, Sonido La Changa mantenía comprometidas dos fechas en Los Ángeles, Estados Unidos, programadas para la segunda semana de noviembre. La agrupación aparece listada para el 13 de noviembre en Leonardos de Huntington Park y el 14 de noviembre en Roccapulco Supper Club, ambas compartiendo cartel con el artista Liran Roll.

En ambos eventos, la participación de Sonido La Changa figura anunciada bajo la modalidad “La Changa virtualmente en pantallas”, según el listado de boletos disponible en Ticketon. No se encontró información adicional sobre otras fechas confirmadas para la agrupación en los próximos meses.

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