Gomita denuncia robo de espejo en su coche nuevo: así quedó el vehículo

Una mujer muestra en la vía pública la falta del espejo lateral de su automóvil tras haber sido sustraído mientras estaba estacionado. Posteriormente, desde el interior del vehículo en marcha durante la noche, relata lo sucedido ante la cámara y expone las complicaciones para circular sin dicha autoparte.

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Gomita compartió que delincuentes le robaron el espejo lateral de su coche nuevo mientras estaba estacionado en la ciudad. La influencer se dijo triste por el daño a su vehículo, aunque agradeció que ella y su acompañante no resultaran lesionados.

En un video publicado en Instagram, Gomita mostró el costado del auto tras darse cuenta del robo. En las imágenes se observó que el vehículo quedó sin uno de los espejos laterales, el cual habría sido arrancado.

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La creadora de contenido también expresó su preocupación por tener que manejar sin esa pieza, pues aseguró que tendría que tomar mayores precauciones al circular. “¿Como para dónde volteo, cómo le hago? Qué horror”, comentó mientras mostraba el automóvil.

Gomita mostró que su coche nuevo se quedó sin uno de los espejos laterales

Durante la grabación, una persona que acompañaba a Gomita le preguntó qué le habían robado. La influencer dudó sobre el nombre de la pieza, hasta que le aclararon que se trataba de un espejo.

(Instagram)

“Mi espejo me lo robaron”, dijo Gomita. Su acompañante reaccionó al notar que la pieza no solo faltaba, sino que habría sido desprendida del vehículo: “No manches, lo arrancaron”.

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Gomita señaló que el robo ocurrió pese a que habían pagado el parquímetro. “Cámara, pues si para eso pagamos el parquímetro”, dijo la persona que iba con ella.

La influencer lamentó que el daño hubiera ocurrido poco después de adquirir el auto. Su acompañante le recordó que el coche era nuevo, mientras Gomita hizo una broma con sus seguidores al pedirles ayuda para recuperar el gasto.

“Gente, pues ayúdenme a monetizar para comprar uno, ¿no?”, expresó. La persona que la acompañaba respondió que ella “está súper buena onda” y pidió a los usuarios echarle la mano.

“Yo trabajo demasiado”, dijo Gomita tras el robo de su espejo

Más tarde, Gomita habló a cámara sobre la tristeza que le provocó el incidente. Dijo que se sentía agradecida de no haber sufrido una agresión, aunque lamentó que personas ajenas se llevaran una parte de un bien por el que trabaja.

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(IG: @gomitaoficial123)

“Yo trabajo demasiado, gente amante de lo ajeno”, comentó. También reconoció que los robos a vehículos forman parte de la experiencia de muchas personas en México.

“Sé que es el pan de cada día de muchos mexicanos”, señaló. Aun así, aseguró que el hecho la dejó afectada y que incluso pensó en cancelar algunos de sus planes del día siguiente.

Gomita mencionó que tenía pertenencias en la parte trasera del vehículo y dijo que le preocupó la posibilidad de que alguien hubiera intentado entrar al coche. “Qué bueno que no me dieron un brinco”, expresó.

La influencer sostuvo que interpretaba el momento como una prueba espiritual por los cambios que ha hecho en su vida. En ese sentido, dijo que no quería permitir que el enojo o la tristeza modificaran sus actividades.

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“Estoy feliz de que a mí no me pasó nada”, afirmó. También pidió recomendaciones a sus seguidores sobre cómo enfrentar el malestar que le provocó el robo.

Los comentarios pidieron a Gomita tener cuidado al manejar

En la publicación, varios usuarios enviaron mensajes de apoyo a Gomita. Algunos le recordaron que los bienes materiales pueden recuperarse y otros le pidieron priorizar su seguridad después de lo ocurrido.

La fe y la búsqueda de plenitud espiritual se convierten en pilares fundamentales en la vida de Gomita tras su bautizo (IG)

“Lo importante es que ustedes estén bien”, escribió una persona. Otro comentario señaló: “Las cosas materiales se recuperan”. Entre las respuestas también aparecieron mensajes religiosos y deseos para que pudiera resolver pronto el daño en su coche.

Algunos seguidores destacaron que, pese al robo, Gomita no sufrió lesiones. “Dios proveerá, hermosa, aquí lo importante es que tú estás bien”, escribieron en la caja de comentarios.

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La influencer cerró el video al reiterar que debía manejar con cautela porque el auto ya no tenía el espejo lateral. “Vengo bien quietita”, dijo mientras continuaba su trayecto.