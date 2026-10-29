México

Huevos al horno con aguacate y queso de cabra: una cena rica en proteínas y grasas saludables

Esta combinación reúne ingredientes frescos, una textura cremosa y una preparación sencilla para quienes buscan una alternativa diferente al terminar el día

Cazuela con tres huevos al horno, rebanadas de aguacate y trozos de queso blanco, junto a medio aguacate fresco sobre una mesa de madera.
Una cazuela de huevos horneados con rebanadas de aguacate y queso de cabra constituye una preparación culinaria rica en proteínas y grasas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Resolver la cena con pocos ingredientes no significa renunciar al sabor ni a una comida equilibrada. Los huevos al horno sobre aguacate con queso de cabra son una opción que combina distintas texturas y sabores en un plato sencillo, ideal para quienes desean variar su menú sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

La receta aprovecha la cremosidad del aguacate, la consistencia del huevo cocido al horno y el gusto ligeramente ácido del queso de cabra. Juntos, estos ingredientes crean una preparación que puede servirse recién salida del horno y acompañarse con una ensalada fresca o una porción de verduras.

PUBLICIDAD

Además de su atractivo culinario, esta combinación aporta nutrientes de interés. El huevo contiene proteínas de buena calidad, mientras que el aguacate proporciona grasas insaturadas. Por su parte, el queso de cabra suma proteínas, grasa y calcio, aunque su composición nutricional depende del producto utilizado.

¿Por qué combinar huevo, aguacate y queso de cabra?

Huevos al horno con rodajas de aguacate, queso blanco desmenuzado y hierbas en una fuente ovalada, junto a medio aguacate fresco.
Una preparación de huevos al horno reúne rebanadas de aguacate y queso de cabra desmenuzado en una fuente de cerámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal atractivo de este plato está en la complementariedad de sus ingredientes. El huevo aporta proteínas que contribuyen al mantenimiento de los tejidos, mientras que el aguacate contiene grasas monoinsaturadas y fibra. Esta mezcla permite preparar una cena con ingredientes variados y una textura agradable.

El queso de cabra añade un contraste de sabor que distingue la receta de otras preparaciones con huevo. Su perfil ligeramente ácido combina con la suavidad del aguacate y la consistencia del huevo horneado, por lo que no es necesario utilizar una gran cantidad para darle personalidad al plato.

PUBLICIDAD

La combinación también permite ajustar las porciones de acuerdo con el apetito y las necesidades individuales. Para completar la cena, se puede incorporar una ensalada de hojas verdes, jitomate o pepino, que aporta frescura y variedad al conjunto.

Cómo preparar huevos al horno sobre aguacate

Fuente redonda con dos huevos al horno, rebanadas de aguacate, queso de cabra desmenuzado y pimienta molida sobre una mesa.
Una fuente de cerámica contiene dos huevos al horno acompañados por rebanadas de aguacate, queso de cabra y hierbas aromáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación comienza con aguacates maduros, pero lo suficientemente firmes para conservar su forma durante la cocción. También se necesitan huevos, queso de cabra desmoronado, sal y pimienta al gusto. De manera opcional, pueden añadirse hierbas aromáticas como cebollín o perejil.

Primero, precalienta el horno a unos 180 °C. Corta los aguacates por la mitad y retira los huesos. Si el espacio central es demasiado pequeño, extrae un poco de pulpa con una cuchara para formar un hueco donde quepa el huevo. Coloca las mitades en una fuente apta para horno, procurando que permanezcan estables.

Después, rompe un huevo en cada mitad, añade sal y pimienta y hornea hasta que la clara esté cuajada y la yema alcance el punto deseado. El tiempo dependerá del tamaño de los huevos y de los aguacates. Incorpora el queso de cabra durante los últimos minutos de cocción o al servir. Para mayor seguridad alimentaria, procura que el huevo alcance una cocción adecuada, especialmente si lo consumirán personas vulnerables a las infecciones alimentarias.

Una cena versátil para cambiar el menú cotidiano

Fuente de cerámica con tres huevos al horno, rebanadas de aguacate, cubos de queso blanco, tomates cherry y hierbas picadas.
Un plato de huevos al horno con aguacate, queso de cabra y tomates cherry reúne ingredientes con aportes de proteínas y grasas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las ventajas de esta receta es que admite pequeñas modificaciones sin perder su esencia. Quienes prefieran sabores más intensos pueden añadir una pizca de chile seco, mientras que las hierbas frescas ofrecen un toque aromático. También es posible ajustar la cantidad de queso para equilibrar el sabor y la textura.

La presentación permite llevar el plato directamente del horno a la mesa, siempre utilizando una fuente resistente al calor y manipulándola con cuidado. Servir las mitades de aguacate recién preparadas ayuda a conservar su textura y permite disfrutar mejor del contraste entre el huevo caliente y la pulpa cremosa.

Los huevos al horno sobre aguacate con queso de cabra son una alternativa práctica para incorporar ingredientes diferentes a la cena. Su preparación sencilla, la combinación de proteínas y grasas insaturadas y la posibilidad de acompañarlos con vegetales los convierten en una propuesta adaptable a distintos gustos, sin necesidad de recurrir a técnicas complicadas ni a una larga lista de ingredientes.

Temas Relacionados

HuevosRecetasDesayunosmexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Desde altares con madres buscadoras a ofrendas para las infancias víctimas de la violencia: Xantolo celebra el Día de Muertos con mirada social

Adriana Chow detalló para Infobae México cómo Casa Snowapple reúne anualmente arte, memoria y reflexión en una celebración gratuita que busca acercar la cultura a públicos de todas las edades

Desde altares con madres buscadoras a ofrendas para las infancias víctimas de la violencia: Xantolo celebra el Día de Muertos con mirada social

Gomita denuncia robo de espejo en su coche nuevo: así quedó el vehículo

La influencer se mostró triste con la situación y recibió mensajes de apoyo

Gomita denuncia robo de espejo en su coche nuevo: así quedó el vehículo

Pan de plátano sin harina con remolino de canela: la receta perfecta para Halloween

Una alternativa casera, húmeda y aromática para disfrutar los sabores del otoño con ingredientes sencillos y una presentación ideal para compartir en octubre

Pan de plátano sin harina con remolino de canela: la receta perfecta para Halloween

Así fue el veloz operativo para atrapar a una mujer que drogó a un anciano con chocolate para robarle l VIDEO

Lucía de 62 años se acercó a Luis de 85 para platicar tras ofrecerle el dulce esperó a que hiciera efecto para llevarse sis pertenencias

Así fue el veloz operativo para atrapar a una mujer que drogó a un anciano con chocolate para robarle l VIDEO

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 29 de octubre: cerrada la circulación en Paseo de la Reforma por cuestiones de logística

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 29 de octubre: cerrada la circulación en Paseo de la Reforma por cuestiones de logística
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gobierno informará sobre avances del Plan Michoacán a un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Gobierno informará sobre avances del Plan Michoacán a un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Asesinan a elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en Sonora durante ataque armado a las instalaciones

Capturan al “Delta 2”, presunto jefe del CJNG en Apizaco: lo vinculan con secuestros y extorsiones

Arrestan en Michoacán a secretaria del Bienestar de Uruapan por encubrimiento en el asesinato de Carlos Manzo: es familiar de implicados

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: detienen a funcionaria de Uruapan por presunto encubrimiento en el asesinato de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Fede Vigevani desesperado ante reventa de sus dulces y quejas de padres: descarta intervención de Profeco

Fede Vigevani desesperado ante reventa de sus dulces y quejas de padres: descarta intervención de Profeco

Gomita denuncia robo de espejo en su coche nuevo: así quedó el vehículo

Entre pizza y Bad Bunny: Ari Gameplays, Rivers y otros streamers despiden a El Komanche en emotiva ceremonia

Sonido la Changa cancela presentación en Ecatepec y piden oraciones por la salud de su líder Ramón Rojo Villa

El documental que muestra el ascenso de Cuauhtémoc Cárdenas y su quiebre con el PRI: dónde verlo

DEPORTES

Nigeria vs México en vivo el partido de los Octavos de Final del Mundial Femenino Sub-17: termina la primera mitad

Nigeria vs México en vivo el partido de los Octavos de Final del Mundial Femenino Sub-17: termina la primera mitad

Javier Alarcón asegura que Cruz Azul es el candidato número 1 al título: “Lo estoy diciendo ahora”

Jugador de Xolos causa polémica al hacer gesto de contar billetes tras ser expulsado ante el América

Hugo Sánchez asume su error ante Miguel Mejía Barón en el Mundial de Estados Unidos 94: “Ya le ofrecí disculpas”

A qué equipo de la Liga MX le iba Cuauhtémoc Cárdenas: la pasión futbolera detrás del referente de la izquierda mexicana