Huevos al horno con aguacate y queso de cabra: una cena rica en proteínas y grasas saludables

Una cazuela de huevos horneados con rebanadas de aguacate y queso de cabra constituye una preparación culinaria rica en proteínas y grasas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Resolver la cena con pocos ingredientes no significa renunciar al sabor ni a una comida equilibrada. Los huevos al horno sobre aguacate con queso de cabra son una opción que combina distintas texturas y sabores en un plato sencillo, ideal para quienes desean variar su menú sin pasar demasiado tiempo en la cocina.

La receta aprovecha la cremosidad del aguacate, la consistencia del huevo cocido al horno y el gusto ligeramente ácido del queso de cabra. Juntos, estos ingredientes crean una preparación que puede servirse recién salida del horno y acompañarse con una ensalada fresca o una porción de verduras.

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Además de su atractivo culinario, esta combinación aporta nutrientes de interés. El huevo contiene proteínas de buena calidad, mientras que el aguacate proporciona grasas insaturadas. Por su parte, el queso de cabra suma proteínas, grasa y calcio, aunque su composición nutricional depende del producto utilizado.

¿Por qué combinar huevo, aguacate y queso de cabra?

Una preparación de huevos al horno reúne rebanadas de aguacate y queso de cabra desmenuzado en una fuente de cerámica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal atractivo de este plato está en la complementariedad de sus ingredientes. El huevo aporta proteínas que contribuyen al mantenimiento de los tejidos, mientras que el aguacate contiene grasas monoinsaturadas y fibra. Esta mezcla permite preparar una cena con ingredientes variados y una textura agradable.

El queso de cabra añade un contraste de sabor que distingue la receta de otras preparaciones con huevo. Su perfil ligeramente ácido combina con la suavidad del aguacate y la consistencia del huevo horneado, por lo que no es necesario utilizar una gran cantidad para darle personalidad al plato.

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La combinación también permite ajustar las porciones de acuerdo con el apetito y las necesidades individuales. Para completar la cena, se puede incorporar una ensalada de hojas verdes, jitomate o pepino, que aporta frescura y variedad al conjunto.

Cómo preparar huevos al horno sobre aguacate

Una fuente de cerámica contiene dos huevos al horno acompañados por rebanadas de aguacate, queso de cabra y hierbas aromáticas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación comienza con aguacates maduros, pero lo suficientemente firmes para conservar su forma durante la cocción. También se necesitan huevos, queso de cabra desmoronado, sal y pimienta al gusto. De manera opcional, pueden añadirse hierbas aromáticas como cebollín o perejil.

Primero, precalienta el horno a unos 180 °C. Corta los aguacates por la mitad y retira los huesos. Si el espacio central es demasiado pequeño, extrae un poco de pulpa con una cuchara para formar un hueco donde quepa el huevo. Coloca las mitades en una fuente apta para horno, procurando que permanezcan estables.

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Después, rompe un huevo en cada mitad, añade sal y pimienta y hornea hasta que la clara esté cuajada y la yema alcance el punto deseado. El tiempo dependerá del tamaño de los huevos y de los aguacates. Incorpora el queso de cabra durante los últimos minutos de cocción o al servir. Para mayor seguridad alimentaria, procura que el huevo alcance una cocción adecuada, especialmente si lo consumirán personas vulnerables a las infecciones alimentarias.

Una cena versátil para cambiar el menú cotidiano

Un plato de huevos al horno con aguacate, queso de cabra y tomates cherry reúne ingredientes con aportes de proteínas y grasas saludables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las ventajas de esta receta es que admite pequeñas modificaciones sin perder su esencia. Quienes prefieran sabores más intensos pueden añadir una pizca de chile seco, mientras que las hierbas frescas ofrecen un toque aromático. También es posible ajustar la cantidad de queso para equilibrar el sabor y la textura.

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La presentación permite llevar el plato directamente del horno a la mesa, siempre utilizando una fuente resistente al calor y manipulándola con cuidado. Servir las mitades de aguacate recién preparadas ayuda a conservar su textura y permite disfrutar mejor del contraste entre el huevo caliente y la pulpa cremosa.

Los huevos al horno sobre aguacate con queso de cabra son una alternativa práctica para incorporar ingredientes diferentes a la cena. Su preparación sencilla, la combinación de proteínas y grasas insaturadas y la posibilidad de acompañarlos con vegetales los convierten en una propuesta adaptable a distintos gustos, sin necesidad de recurrir a técnicas complicadas ni a una larga lista de ingredientes.

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