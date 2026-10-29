Gobierno informará sobre avances del Plan Michoacán a un año del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

La presidenta Claudia Sheinbaum durante 'La Mañanera' de este jueves. (Crédito: Gobierno Federal | Captura de pantalla)

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La secretaria de Bienestar de Uruapan, Rosa Alejandra Vargas Rauda, fue detenida este jueves 29 de octubre por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, dentro de la investigación por el asesinato de Carlos Manzo. La funcionaria es madre de un escolta del exalcalde y tía de dos hombres señalados por presuntamente filtrar información sobre sus movimientos a integrantes de una organización criminal.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que la captura se realizó mediante un cateo autorizado judicialmente en el fraccionamiento Infonavit Balcones, en Uruapan. Vargas Rauda quedó a disposición de una jueza de Control, que deberá determinar su situación jurídica.

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La detención ocurrió tres días antes del primer aniversario del homicidio de Manzo, perpetrado el 1 de noviembre de 2025 durante las celebraciones del Festival de las Velas, en el Centro Histórico de Uruapan. La nueva actuación ministerial se suma a las diligencias con las que las autoridades buscan establecer quiénes organizaron el ataque y qué personas facilitaron información para ejecutarlo.

La funcionaria había sido requerida por el Ministerio Público para comparecer en la investigación. Un día antes de su detención, la Fiscalía informó que había ignorado tres citatorios y una multa para presentarse a declarar.

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Vargas Rauda es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, quien formaba parte del equipo de escoltas de Manzo, y tía de Christian “N”, “El Vikingo”, y Alexis “N”, “El Brilloso”, detenidos por su presunta relación con el homicidio.

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Sheinbaum presentará el balance del Plan Michoacán

Durante ‘La Mañanera’ de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará en su conferencia matutina un informe sobre los resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la estrategia federal desplegada tras el asesinato del alcalde.

“Vamos a dar una conferencia, recuerden que hace un año informamos del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, si nos permiten, la próxima semana vamos a dar un informe tanto de seguridad, como de todos los programas que impulsamos en Michoacán”, declaró.

El anuncio se produjo mientras el Gobierno federal prepara una evaluación de las acciones de seguridad y los programas sociales implementados en la entidad.

El Plan Michoacán fue presentado el 9 de noviembre de 2025, ocho días después del homicidio de Manzo. El Gobierno federal anunció entonces más de 100 acciones agrupadas en 12 ejes, con una inversión superior a 57 mil millones de pesos, incluida inversión mixta.

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El Plan Michoacán fue presentado en la Ciudad de México el 9 de noviembre de 2025, ocho días después del homicidio de Carlos Manzo. (Crédito: Cuartoscuro)

Para 2026 se contemplaron 37 mil 450 millones de pesos en becas y programas para el Bienestar dirigidos a alrededor de 1.5 millones de habitantes de Michoacán. La estrategia también contempla el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad, labores de inteligencia, combate a la extorsión, educación, salud, vivienda, infraestructura y apoyo al campo.

En julio de 2026, el Gabinete de Seguridad reportó una reducción de 46 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en Michoacán, al pasar de 4.32 en enero de 2025 a 2.33 en junio de 2026.

En el mismo balance, las autoridades informaron que entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de junio de 2026 fueron detenidas mil 300 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron mil 400 armas de fuego y más de 35 toneladas de droga, y se desmantelaron 30 laboratorios clandestinos.

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Esas cifras corresponden al informe presentado en julio. El reporte que Sheinbaum anunció para la próxima semana permitirá conocer si el Gobierno federal registra nuevos resultados y qué avances atribuye a la estrategia a casi un año de su implementación.

Así ocurrió el asesinato de Carlos Manzo

Carlos Alberto Manzo Rodríguez fue asesinado la noche del 1 de noviembre de 2025 durante las celebraciones del Festival de las Velas, en el Centro Histórico de Uruapan. El entonces presidente municipal participaba en un acto público por las festividades de Día de Muertos cuando un hombre armado le disparó.

Manzo fue trasladado a un hospital, donde murió por las heridas. Durante la agresión también resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz. El ataque ocurrió en un espacio público ante numerosos asistentes, pese a que el alcalde contaba con un equipo de escoltas.

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Las primeras investigaciones identificaron como presunto autor material a un adolescente de 17 años, quien murió en el lugar. A partir de testimonios, videograbaciones y análisis de dispositivos telefónicos, las autoridades reconstruyeron una posible operación coordinada para vigilar los movimientos del alcalde y ejecutar la agresión.

El 19 de noviembre de 2025, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del crimen.

Minutos antes de ser asesinado, Carlos Manzo cargaba a su hijo mientras convivía con asistentes al Festival de las Velas. (Crédito: redes sociales)

Las autoridades informaron que el análisis de mensajes permitió reconstruir la vigilancia previa al ataque y la coordinación entre personas que habrían compartido información sobre la ubicación, los horarios y los desplazamientos de Manzo.

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Posteriormente, las autoridades detuvieron a Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, identificado como presunto líder de una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y señalado como principal autor intelectual del homicidio.

La Fiscalía estatal ha sostenido que una de las líneas de investigación apunta a una posible represalia de la delincuencia organizada por las acciones de seguridad emprendidas por Manzo en Uruapan y la región.

La investigación suma 34 personas detenidas

Antes de la captura de Vargas Rauda, la Fiscalía de Michoacán reportaba 33 personas detenidas y un avance estimado de 90 por ciento en el esclarecimiento del homicidio. Con la nueva aprehensión, los reportes publicados este jueves 29 de octubre elevaron a 34 el número de personas detenidas relacionadas con el caso.

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En el balance presentado el 16 de octubre, la institución informó que había realizado alrededor de 3 mil 500 actos de investigación y 3 mil actuaciones periciales. También reportó el análisis de unas mil 200 horas de videograbaciones, 15 cateos, el aseguramiento de ocho armas de fuego y 335 cartuchos y municiones, además del cumplimiento de 18 órdenes de aprehensión.

Entre las personas detenidas hay presuntos autores materiales, operadores logísticos, integrantes de la estructura criminal y personas señaladas por su posible participación en la planeación o el encubrimiento del ataque. La situación jurídica de cada una debe establecerse en los procedimientos correspondientes.

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Los pendientes del caso a días del primer aniversario

La detención de la secretaria de Bienestar de Uruapan coloca nuevamente bajo investigación los vínculos familiares y las posibles conexiones de personas cercanas al alcalde con los detenidos. La Fiscalía deberá precisar qué información busca obtener de Vargas Rauda y qué elementos sustentan la imputación por encubrimiento por favorecimiento.

Otro de los pendientes reportados por las autoridades es la orden de aprehensión contra José Manuel Jiménez Miranda, quien se desempeñaba como jefe de escoltas de Manzo. La Fiscalía ha informado que mantiene diligencias para cumplimentarla y que ofrece una recompensa de 100 mil pesos por información que contribuya a su captura.

Tras el asesinato de Carlos Manzo, Grecia Quiroz, su esposa, asumió la presidencia municipal de Uruapan para dar continuidad al Movimiento del Sombrero. (Foto: redes sociales)

También permanecen las diligencias relacionadas con los teléfonos celulares del exalcalde. La Fiscalía ha señalado que continúa agotando los procedimientos legales para obtener esos dispositivos, cuya información podría ser relevante para las indagatorias.

Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan, ha expresado preocupación por el manejo de los equipos y ha pedido que cualquier revisión se realice conforme a la ley.

A la par, Quiroz y personas cercanas al Movimiento del Sombrero han solicitado que la Fiscalía General de la República atraiga el expediente. Hasta el balance presentado por la Fiscalía estatal el 16 de octubre, la investigación permanecía bajo competencia de las autoridades de Michoacán, que dijeron mantener apertura a una eventual intervención federal.

El primer aniversario del asesinato llegará con nuevas detenciones y una investigación que la Fiscalía considera avanzada, pero que aún tiene diligencias pendientes. La presentación del Plan Michoacán permitirá conocer el balance actualizado del Gobierno federal sobre seguridad y programas sociales; el esclarecimiento judicial del homicidio dependerá de las pruebas y de las resoluciones que se dicten en cada proceso.