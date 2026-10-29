Megabazar de merch de bandas llega a Chapultepec con más de 120 proyectos, música en vivo y entrada libre

El megabazar Ruido Joven llegará a Chapultepec con más de 120 proyectos independientes, música en vivo y entrada libre. La cuarta edición se realizará el sábado 31 de octubre desde las 10:00 en el Parque de Cultura Urbana, conocido como PARCUR, dentro de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.
El encuentro reunirá a personas interesadas en comprar mercancía de bandas, descubrir propuestas musicales y participar en actividades relacionadas con Halloween y el Día de Muertos. No será necesario contar con boleto previo y podrán asistir personas de todas las edades.
PUBLICIDAD
La programación incluirá conciertos de Renee, Jota Moore, Silver Rose y Exael Salcedo. Las presentaciones se desarrollarán de forma alternada en los dos entarimados instalados en el recinto.
Más de 120 proyectos ofrecerán mercancía y propuestas de diseño
Ruido Joven reunirá a bandas de la escena nacional, colectivos gráficos y proyectos gastronómicos. El bazar concentrará mercancía oficial, artículos de diseño y piezas creadas por iniciativas autogestivas.
Las carpas y mesas contarán con playeras, sudaderas, gorras, parches, pines, pósters, cassettes, vinilos y stickers. La variedad de productos permitirá que el público encuentre objetos vinculados con diferentes proyectos musicales y visuales.
La propuesta está dirigida a quienes buscan renovar su colección de ropa de bandas, adquirir ediciones físicas de música o encontrar artículos que no suelen estar disponibles en comercios convencionales.
PUBLICIDAD
El encuentro también busca generar un espacio de venta directa entre artistas, agrupaciones y asistentes. Cada compra se plantea como una forma de respaldo a la producción independiente de música, gráfica y cultura urbana.
La cuarta entrega coincidirá con el primer aniversario de Ruido Joven. La fecha reunirá tres celebraciones: Halloween, Día de Muertos y el aniversario de esta iniciativa colectiva.
El programa contempla un concurso de disfraces abierto a los asistentes. Las personas podrán acudir caracterizadas para sumarse a la temática de la jornada.
Las bandas participantes y los horarios de los dos escenarios
El megabazar reunirá más de 120 proyectos, entre bandas, solistas, colectivos gráficos, propuestas gastronómicas e iniciativas de la escena independiente.
Proyectos y bandas participantes
- A.C
- Aby de Gyves
- Adhara
- Alma Triste
- Alta Tensión
- Andie Gago
- Átomo
- Ausion
- Avextrana.wav
- Axologumi
- Beto Maclovin
- Bohemios del Metro
- Broccoli’s Headsound
- Bruja Jewelry
- Capitalino
- Caracolillo Café
- Carmely Lakerry
- Carolina Club
- Charro Calavera
- Chicocheísmo
- Chisme Local & Ary Uvas
- Chitu
- Contra Reloj
- Cornalina
- Craneante Ponte al Tiro
- Criztal Hearts
- D al Cubo
- Dave Crimson
- D’Bowman
- Diehlia
- Disco Eterno
- Distortion Army
- Don Beto Gourmet
- Don Vato
- El Caldito Samurai
- El Coreditopodcast
- Emostxlgix
- Ember
- Eulogia Club
- Exael Salcedo
- Fero Garza
- Firstep
- Flautas Coco
- Flores Secas
- Frvrs
- Full Friends
- Glass
- Granada
- H2 Print MX
- Héroe
- Hip Hip
- Holder
- Hollywood No Existe
- Holy Rose
- Ineffable
- Jadeh
- Jimbo Ska Punk
- Jota Moore
- Julio Constrinchense
- Keep It Simple
- Khimera!
- Knights of Steel
- Kundabufferz
- La Estación
- La Muralla
- Las Mujeres También Hacemos Ruido
- Las Otras Bandas
- Lips
- Lizards
- Lune de Sang
- Malas Decisiones
- Mauro Conforti
- MDFKZ
- Mike y el Vaquero Cósmico
- Miky Huidobro
- Moneda al Aire
- Moorelo
- Mr Cosmos
- Mullen MX
- My Rocket Music
- Niñoz Perdidoz
- Nozivo
- Nubes de Papel
- Otera
- Pgmxiart
- Piel Desnuda
- Pinche Gallo
- Potro
- Puentes Sembrados
- Rani
- Red Garbo
- Renee
- Rey Arturo MX
- Rock en Rosa
- Rockoboy
- Rola 1
- Rovin
- Ruido Club
- Sabinna
- Sentimental
- Silver Rose
- Skull Savage
- Sleepwalking
- Snake Blade
- Sow Alanís
- Spoys
- Sueños Húmedos
- También Soy Leonarda
- The Supuestos
- The Ultra Beaver Lounge Band
- Tito Fuentes
- Tristan Trueno
- TT-Monch
- Twizterbass
- Tygre
- Vanquish
- Vawakanda
- Vaxti
- Víctor Meza
- White Noise
- White Owl
- Zoe
- Zoul
- Zoteolo
Horarios de los conciertos
Escenario DC Shoes
- 10:30 a 10:55 horas: White Noise
- 11:15 a 11:40 horas: D’Bowman
- 12:00 a 12:25 horas: Tristan Trueno
- 12:45 a 13:10 horas: Jota Moore
- 13:30 a 13:55 horas: Moorelo
- 14:15 a 14:40 horas: Exael Salcedo
- 15:00 a 15:25 horas: Silver Rose
- 15:45 a 16:10 horas: Renee
- 16:30 a 16:55 horas: Andie Gago
- 15:15 a 17:40 horas: Miky Huidobro
- 18:00 horas: Concurso de disfraces
Escenario Raven Picks
- 10:55 a 11:15 horas: Alma Triste
- 11:40 a 12:00 horas: D al Cubo
- 12:25 a 12:45 horas: Keep It Simple
- 13:10 a 13:30 horas: White Owl
- 13:55 a 14:15 horas: The Supuestos
- 14:40 a 15:00 horas: Casei
- 15:25 a 15:45 horas: Chitu
- 16:10 a 16:30 horas: Hollywood No Existe
- 16:55 a 17:15 horas: Tito Fuentes
- 17:40 a 18:00 horas: Snake Blade
PARCUR concentrará el bazar y los espectáculos de cultura urbana
El Parque de Cultura Urbana se encuentra en el terreno que antes ocupaba el parque acuático Atlantis. Su ubicación es avenida Constituyentes s/n, en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.
PUBLICIDAD
El recinto dispone de dos foros para espectáculos, zonas de skate conocidas como bowls y un cine al aire libre. Esa infraestructura permitirá que la venta de mercancía conviva con la programación de música en vivo.
La forma más directa de llegar en transporte público es usar la estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro. Desde ese punto, los asistentes pueden caminar a la terminal Los Pinos / Constituyentes de la Línea 3 del Cablebús y descender en la estación PARCUR / Colegio de Arquitectos.
La estación del Cablebús deja a los visitantes directamente en las instalaciones del parque. No hay una estación de Metrobús con acceso directo al recinto, por lo que ese sistema requiere combinar el trayecto con otro medio de transporte.
PUBLICIDAD
La jornada combinará conciertos, prendas, objetos coleccionables, propuestas gastronómicas y disfraces. El acceso libre permitirá que los asistentes recorran el bazar, conozcan a artistas emergentes y se sumen a las actividades sin comprar una entrada.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD