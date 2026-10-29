México

Megabazar de merch de bandas llega a Chapultepec con más de 120 proyectos, música en vivo y entrada libre

El PARCUR de Chapultepec recibirá una jornada de música en vivo, ropa de bandas, vinilos, pines y propuestas de cultura urbana

Puestos al aire libre con camisetas, cajas de discos de vinilo y pines, rodeados de personas y árboles con el letrero Megabazar de merch.
El megabazar Ruido Joven regresará a Chapultepec con una edición que combinará música, mercancía y cultura urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El megabazar Ruido Joven llegará a Chapultepec con más de 120 proyectos independientes, música en vivo y entrada libre. La cuarta edición se realizará el sábado 31 de octubre desde las 10:00 en el Parque de Cultura Urbana, conocido como PARCUR, dentro de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

El encuentro reunirá a personas interesadas en comprar mercancía de bandas, descubrir propuestas musicales y participar en actividades relacionadas con Halloween y el Día de Muertos. No será necesario contar con boleto previo y podrán asistir personas de todas las edades.

PUBLICIDAD

La programación incluirá conciertos de Renee, Jota Moore, Silver Rose y Exael Salcedo. Las presentaciones se desarrollarán de forma alternada en los dos entarimados instalados en el recinto.

Más de 120 proyectos ofrecerán mercancía y propuestas de diseño

Ruido Joven reunirá a bandas de la escena nacional, colectivos gráficos y proyectos gastronómicos. El bazar concentrará mercancía oficial, artículos de diseño y piezas creadas por iniciativas autogestivas.

Las carpas y mesas contarán con playeras, sudaderas, gorras, parches, pines, pósters, cassettes, vinilos y stickers. La variedad de productos permitirá que el público encuentre objetos vinculados con diferentes proyectos musicales y visuales.

La propuesta está dirigida a quienes buscan renovar su colección de ropa de bandas, adquirir ediciones físicas de música o encontrar artículos que no suelen estar disponibles en comercios convencionales.

PUBLICIDAD

El encuentro también busca generar un espacio de venta directa entre artistas, agrupaciones y asistentes. Cada compra se plantea como una forma de respaldo a la producción independiente de música, gráfica y cultura urbana.

La cuarta entrega coincidirá con el primer aniversario de Ruido Joven. La fecha reunirá tres celebraciones: Halloween, Día de Muertos y el aniversario de esta iniciativa colectiva.

El programa contempla un concurso de disfraces abierto a los asistentes. Las personas podrán acudir caracterizadas para sumarse a la temática de la jornada.

Cartel ilustrado con tres músicos al frente, un escenario de concierto, el título Ruido Joven y adornos alusivos a Halloween.
Ruido Joven reunirá a bandas de la escena nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bandas participantes y los horarios de los dos escenarios

El megabazar reunirá más de 120 proyectos, entre bandas, solistas, colectivos gráficos, propuestas gastronómicas e iniciativas de la escena independiente.

Proyectos y bandas participantes

  • A.C
  • Aby de Gyves
  • Adhara
  • Alma Triste
  • Alta Tensión
  • Andie Gago
  • Átomo
  • Ausion
  • Avextrana.wav
  • Axologumi
  • Beto Maclovin
  • Bohemios del Metro
  • Broccoli’s Headsound
  • Bruja Jewelry
  • Capitalino
  • Caracolillo Café
  • Carmely Lakerry
  • Carolina Club
  • Charro Calavera
  • Chicocheísmo
  • Chisme Local & Ary Uvas
  • Chitu
  • Contra Reloj
  • Cornalina
  • Craneante Ponte al Tiro
  • Criztal Hearts
  • D al Cubo
  • Dave Crimson
  • D’Bowman
  • Diehlia
  • Disco Eterno
  • Distortion Army
  • Don Beto Gourmet
  • Don Vato
  • El Caldito Samurai
  • El Coreditopodcast
  • Emostxlgix
  • Ember
  • Eulogia Club
  • Exael Salcedo
  • Fero Garza
  • Firstep
  • Flautas Coco
  • Flores Secas
  • Frvrs
  • Full Friends
  • Glass
  • Granada
  • H2 Print MX
  • Héroe
  • Hip Hip
  • Holder
  • Hollywood No Existe
  • Holy Rose
  • Ineffable
  • Jadeh
  • Jimbo Ska Punk
  • Jota Moore
  • Julio Constrinchense
  • Keep It Simple
  • Khimera!
  • Knights of Steel
  • Kundabufferz
  • La Estación
  • La Muralla
  • Las Mujeres También Hacemos Ruido
  • Las Otras Bandas
  • Lips
  • Lizards
  • Lune de Sang
  • Malas Decisiones
  • Mauro Conforti
  • MDFKZ
  • Mike y el Vaquero Cósmico
  • Miky Huidobro
  • Moneda al Aire
  • Moorelo
  • Mr Cosmos
  • Mullen MX
  • My Rocket Music
  • Niñoz Perdidoz
  • Nozivo
  • Nubes de Papel
  • Otera
  • Pgmxiart
  • Piel Desnuda
  • Pinche Gallo
  • Potro
  • Puentes Sembrados
  • Rani
  • Red Garbo
  • Renee
  • Rey Arturo MX
  • Rock en Rosa
  • Rockoboy
  • Rola 1
  • Rovin
  • Ruido Club
  • Sabinna
  • Sentimental
  • Silver Rose
  • Skull Savage
  • Sleepwalking
  • Snake Blade
  • Sow Alanís
  • Spoys
  • Sueños Húmedos
  • También Soy Leonarda
  • The Supuestos
  • The Ultra Beaver Lounge Band
  • Tito Fuentes
  • Tristan Trueno
  • TT-Monch
  • Twizterbass
  • Tygre
  • Vanquish
  • Vawakanda
  • Vaxti
  • Víctor Meza
  • White Noise
  • White Owl
  • Zoe
  • Zoul
  • Zoteolo
Cartel con ilustraciones de personajes de terror y calabazas, el título Ruido Joven y una lista con nombres de grupos musicales
El cartel del evento musical Ruido Joven Vol. 4 anuncia la presentación de más de 120 proyectos el 31 de octubre en PARCUR Chapultepec. (Ruido Joven vol. 4/redes sociales)

Horarios de los conciertos

Escenario DC Shoes

  • 10:30 a 10:55 horas: White Noise
  • 11:15 a 11:40 horas: D’Bowman
  • 12:00 a 12:25 horas: Tristan Trueno
  • 12:45 a 13:10 horas: Jota Moore
  • 13:30 a 13:55 horas: Moorelo
  • 14:15 a 14:40 horas: Exael Salcedo
  • 15:00 a 15:25 horas: Silver Rose
  • 15:45 a 16:10 horas: Renee
  • 16:30 a 16:55 horas: Andie Gago
  • 15:15 a 17:40 horas: Miky Huidobro
  • 18:00 horas: Concurso de disfraces

Escenario Raven Picks

  • 10:55 a 11:15 horas: Alma Triste
  • 11:40 a 12:00 horas: D al Cubo
  • 12:25 a 12:45 horas: Keep It Simple
  • 13:10 a 13:30 horas: White Owl
  • 13:55 a 14:15 horas: The Supuestos
  • 14:40 a 15:00 horas: Casei
  • 15:25 a 15:45 horas: Chitu
  • 16:10 a 16:30 horas: Hollywood No Existe
  • 16:55 a 17:15 horas: Tito Fuentes
  • 17:40 a 18:00 horas: Snake Blade

PARCUR concentrará el bazar y los espectáculos de cultura urbana

El Parque de Cultura Urbana se encuentra en el terreno que antes ocupaba el parque acuático Atlantis. Su ubicación es avenida Constituyentes s/n, en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

El recinto dispone de dos foros para espectáculos, zonas de skate conocidas como bowls y un cine al aire libre. Esa infraestructura permitirá que la venta de mercancía conviva con la programación de música en vivo.

La forma más directa de llegar en transporte público es usar la estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro. Desde ese punto, los asistentes pueden caminar a la terminal Los Pinos / Constituyentes de la Línea 3 del Cablebús y descender en la estación PARCUR / Colegio de Arquitectos.

La estación del Cablebús deja a los visitantes directamente en las instalaciones del parque. No hay una estación de Metrobús con acceso directo al recinto, por lo que ese sistema requiere combinar el trayecto con otro medio de transporte.

La jornada combinará conciertos, prendas, objetos coleccionables, propuestas gastronómicas y disfraces. El acceso libre permitirá que los asistentes recorran el bazar, conozcan a artistas emergentes y se sumen a las actividades sin comprar una entrada.

Temas Relacionados

BazarFestivalesConciertosChapultepecEventos CdmxGratismexico-entretenimientomexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ricardo Monreal despide a Cuauhtémoc Cárdenas en su funeral y afirma que Morena no existiría sin él

Durante el funeral del fundador del PRD, el diputado reconoció su influencia en la historia política del país y afirmó que sin su trayectoria no se entendería el triunfo de Morena en 2018

Ricardo Monreal despide a Cuauhtémoc Cárdenas en su funeral y afirma que Morena no existiría sin él 

EN VIVO | Llega Ariadna Montiel al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas, recuerda acompañamiento político al excandidato presidencial

El funeral de Cuauhtémoc Cárdenas reúne a Morena, PRI, PAN y MC en un último adiós al fundador del PRD y referente de la izquierda mexicana

EN VIVO | Llega Ariadna Montiel al funeral de Cuauhtémoc Cárdenas, recuerda acompañamiento político al excandidato presidencial

Mariana Ochoa no ha recibido el dinero por ganar La Casa de los Famosos: conoce cuál sería la razón

La ganadora del reality de Televisa no ha recibido ni un peso por el triunfo en la cuarta temporada

Mariana Ochoa no ha recibido el dinero por ganar La Casa de los Famosos: conoce cuál sería la razón

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de octubre? Red del Metrobús presenta varias afectaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 29 de octubre? Red del Metrobús presenta varias afectaciones

Línea 9 del Metro CDMX implementa operativo de seguridad por el Gran Premio de México de Fórmula 1

Autoridades del STC Metro informaron sobre las acciones a realizar en el marco de la carrera del GP de México 2026

Línea 9 del Metro CDMX implementa operativo de seguridad por el Gran Premio de México de Fórmula 1
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cae en Matamoros Axel Alfredo, alias “El Titán”: operador del Cártel del Golfo y familiar de Osiel Cárdenas Guillén

Cae en Matamoros Axel Alfredo, alias “El Titán”: operador del Cártel del Golfo y familiar de Osiel Cárdenas Guillén

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de octubre: cae ‘objetivo prioritario’ en Matamoros, provoca narcobloqueos en Tamaulipas

Capturan en el AICM a cuatro traficantes con más de 45 kilos de cocaína y metanfetamina: intentaban volar a España y Corea del Sur

Asesinan a tiros a un regidor del PRI y a su esposa en Michoacán: su hijo resultó lesionado

DEA se atribuye participación en abatimiento del ‘Chuy González’, operador del Cártel de Guasave

ENTRETENIMIENTO

Captan a Sarah Paulson grabando en CDMX: fans teorizan posibles escenas para American Horror Story

Captan a Sarah Paulson grabando en CDMX: fans teorizan posibles escenas para American Horror Story

Mariana Ochoa no ha recibido el dinero por ganar La Casa de los Famosos: conoce cuál sería la razón

João Ferreira se convierte en el cuarto habitante confirmado de La Mansión VIP 2

Cuánto cuestan los boletos para Fuerza Regida en Monterrey: abren nuevas fechas tras agotar las entradas

Hija de Valentín Elizalde estalla tras el anuncio del documental de su padre; demanda falta de permisos

DEPORTES

Harry Kane se conmueve al recordar a México con regalo mundialista tras volver a Múnich con el Balón de Oro

Harry Kane se conmueve al recordar a México con regalo mundialista tras volver a Múnich con el Balón de Oro

Checo Pérez celebrará 300 carreras en el Gran Premio de México: “Será muy especial para mí”

Pierre Gasly ve complicado repetir su actuación de cuarto lugar en México del 2021, pero no descarta sorpresas

Checo Pérez habla de su experiencia en el Showrun de la CDMX: “Lo disfruté muchísimo, una gran experiencia”

Carlos Sainz hornea su casco especial y estrena indumentaria tricolor para el Gran Premio de México de la F1