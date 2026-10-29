Megabazar de merch de bandas llega a Chapultepec con más de 120 proyectos, música en vivo y entrada libre

El megabazar Ruido Joven regresará a Chapultepec con una edición que combinará música, mercancía y cultura urbana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El megabazar Ruido Joven llegará a Chapultepec con más de 120 proyectos independientes, música en vivo y entrada libre. La cuarta edición se realizará el sábado 31 de octubre desde las 10:00 en el Parque de Cultura Urbana, conocido como PARCUR, dentro de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

El encuentro reunirá a personas interesadas en comprar mercancía de bandas, descubrir propuestas musicales y participar en actividades relacionadas con Halloween y el Día de Muertos. No será necesario contar con boleto previo y podrán asistir personas de todas las edades.

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La programación incluirá conciertos de Renee, Jota Moore, Silver Rose y Exael Salcedo. Las presentaciones se desarrollarán de forma alternada en los dos entarimados instalados en el recinto.

Más de 120 proyectos ofrecerán mercancía y propuestas de diseño

Ruido Joven reunirá a bandas de la escena nacional, colectivos gráficos y proyectos gastronómicos. El bazar concentrará mercancía oficial, artículos de diseño y piezas creadas por iniciativas autogestivas.

Las carpas y mesas contarán con playeras, sudaderas, gorras, parches, pines, pósters, cassettes, vinilos y stickers. La variedad de productos permitirá que el público encuentre objetos vinculados con diferentes proyectos musicales y visuales.

La propuesta está dirigida a quienes buscan renovar su colección de ropa de bandas, adquirir ediciones físicas de música o encontrar artículos que no suelen estar disponibles en comercios convencionales.

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El encuentro también busca generar un espacio de venta directa entre artistas, agrupaciones y asistentes. Cada compra se plantea como una forma de respaldo a la producción independiente de música, gráfica y cultura urbana.

La cuarta entrega coincidirá con el primer aniversario de Ruido Joven. La fecha reunirá tres celebraciones: Halloween, Día de Muertos y el aniversario de esta iniciativa colectiva.

El programa contempla un concurso de disfraces abierto a los asistentes. Las personas podrán acudir caracterizadas para sumarse a la temática de la jornada.

Ruido Joven reunirá a bandas de la escena nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las bandas participantes y los horarios de los dos escenarios

El megabazar reunirá más de 120 proyectos, entre bandas, solistas, colectivos gráficos, propuestas gastronómicas e iniciativas de la escena independiente.

Proyectos y bandas participantes

A.C

Aby de Gyves

Adhara

Alma Triste

Alta Tensión

Andie Gago

Átomo

Ausion

Avextrana.wav

Axologumi

Beto Maclovin

Bohemios del Metro

Broccoli’s Headsound

Bruja Jewelry

Capitalino

Caracolillo Café

Carmely Lakerry

Carolina Club

Charro Calavera

Chicocheísmo

Chisme Local & Ary Uvas

Chitu

Contra Reloj

Cornalina

Craneante Ponte al Tiro

Criztal Hearts

D al Cubo

Dave Crimson

D’Bowman

Diehlia

Disco Eterno

Distortion Army

Don Beto Gourmet

Don Vato

El Caldito Samurai

El Coreditopodcast

Emostxlgix

Ember

Eulogia Club

Exael Salcedo

Fero Garza

Firstep

Flautas Coco

Flores Secas

Frvrs

Full Friends

Glass

Granada

H2 Print MX

Héroe

Hip Hip

Holder

Hollywood No Existe

Holy Rose

Ineffable

Jadeh

Jimbo Ska Punk

Jota Moore

Julio Constrinchense

Keep It Simple

Khimera!

Knights of Steel

Kundabufferz

La Estación

La Muralla

Las Mujeres También Hacemos Ruido

Las Otras Bandas

Lips

Lizards

Lune de Sang

Malas Decisiones

Mauro Conforti

MDFKZ

Mike y el Vaquero Cósmico

Miky Huidobro

Moneda al Aire

Moorelo

Mr Cosmos

Mullen MX

My Rocket Music

Niñoz Perdidoz

Nozivo

Nubes de Papel

Otera

Pgmxiart

Piel Desnuda

Pinche Gallo

Potro

Puentes Sembrados

Rani

Red Garbo

Renee

Rey Arturo MX

Rock en Rosa

Rockoboy

Rola 1

Rovin

Ruido Club

Sabinna

Sentimental

Silver Rose

Skull Savage

Sleepwalking

Snake Blade

Sow Alanís

Spoys

Sueños Húmedos

También Soy Leonarda

The Supuestos

The Ultra Beaver Lounge Band

Tito Fuentes

Tristan Trueno

TT-Monch

Twizterbass

Tygre

Vanquish

Vawakanda

Vaxti

Víctor Meza

White Noise

White Owl

Zoe

Zoul

Zoteolo

El cartel del evento musical Ruido Joven Vol. 4 anuncia la presentación de más de 120 proyectos el 31 de octubre en PARCUR Chapultepec. (Ruido Joven vol. 4/redes sociales)

Horarios de los conciertos

Escenario DC Shoes

10:30 a 10:55 horas: White Noise

11:15 a 11:40 horas: D’Bowman

12:00 a 12:25 horas: Tristan Trueno

12:45 a 13:10 horas: Jota Moore

13:30 a 13:55 horas: Moorelo

14:15 a 14:40 horas: Exael Salcedo

15:00 a 15:25 horas: Silver Rose

15:45 a 16:10 horas: Renee

16:30 a 16:55 horas: Andie Gago

15:15 a 17:40 horas: Miky Huidobro

18:00 horas: Concurso de disfraces

Escenario Raven Picks

10:55 a 11:15 horas: Alma Triste

11:40 a 12:00 horas: D al Cubo

12:25 a 12:45 horas: Keep It Simple

13:10 a 13:30 horas: White Owl

13:55 a 14:15 horas: The Supuestos

14:40 a 15:00 horas: Casei

15:25 a 15:45 horas: Chitu

16:10 a 16:30 horas: Hollywood No Existe

16:55 a 17:15 horas: Tito Fuentes

17:40 a 18:00 horas: Snake Blade

PARCUR concentrará el bazar y los espectáculos de cultura urbana

El Parque de Cultura Urbana se encuentra en el terreno que antes ocupaba el parque acuático Atlantis. Su ubicación es avenida Constituyentes s/n, en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec.

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El recinto dispone de dos foros para espectáculos, zonas de skate conocidas como bowls y un cine al aire libre. Esa infraestructura permitirá que la venta de mercancía conviva con la programación de música en vivo.

La forma más directa de llegar en transporte público es usar la estación Constituyentes de la Línea 7 del Metro. Desde ese punto, los asistentes pueden caminar a la terminal Los Pinos / Constituyentes de la Línea 3 del Cablebús y descender en la estación PARCUR / Colegio de Arquitectos.

La estación del Cablebús deja a los visitantes directamente en las instalaciones del parque. No hay una estación de Metrobús con acceso directo al recinto, por lo que ese sistema requiere combinar el trayecto con otro medio de transporte.

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La jornada combinará conciertos, prendas, objetos coleccionables, propuestas gastronómicas y disfraces. El acceso libre permitirá que los asistentes recorran el bazar, conozcan a artistas emergentes y se sumen a las actividades sin comprar una entrada.