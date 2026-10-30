Los Pericos confirman concierto en Naucalpan por el Día de Muertos: fecha, hora y cómo llegar desde CDMX

La presentación llega en medio de una gira que el grupo sostiene por la presentación de su nuevo álbum, Inmortal, y a pocas semanas de que la banda cumpla 40 años de trayectoria ininterrumpida. (Sony Music México)

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Los Pericos, la banda argentina de reggae y ska, encabeza el cartel de la segunda edición del Festival Internacional Las Cuatro Casas, que se realizará el domingo 1 de noviembre en el Parque Naucalli, Naucalpan, Estado de México, con entrada gratuita.

La presentación llega en medio de una gira que el grupo sostiene por la presentación de su nuevo álbum, Inmortal, y a pocas semanas de que la banda cumpla 40 años de trayectoria ininterrumpida.

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Los Pericos tendrán concierto en Naucalpan (Isaac Montoya/Instagram)

Cartel completo y detalles pendientes del festival

El Gobierno de Naucalpan reveló el cartel de forma escalonada, a través de la cuenta del presidente municipal Isaac Montoya Márquez. A diferencia de la convocatoria de 2025, que se presentó de una sola vez, este año el Ayuntamiento optó por anunciar una agrupación por publicación.

El festival reunirá a 16 agrupaciones en un solo escenario durante la jornada del 1 de noviembre: Los Pericos, Delinquent Habits, Allison, Tijuana No!, La Royal Club, Sekta Core, Out of Control Army, Los de Abajo, Resorte, Antidoping, Silverio, Sr. Bikini, Tanus, Ace Kool, Cuatro Muertos y Delictivo.

El Festival Internacional Las Cuatro Casas se realizará el domingo 1 de noviembre de 2026 en el Parque Naucalli, Naucalpan, Estado de México, con entrada completamente gratuita. El cartel está encabezado por Los Pericos y reúne a 16 bandas de reggae, ska, punk y rock alternativo en una sola jornada dedicada al Día de Muertos.

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Hasta el momento, el Gobierno de Naucalpan no ha publicado un comunicado formal con horario de inicio, sede exacta dentro del parque ni programa detallado por horas de las presentaciones. Tampoco se ha difundido un cartel gráfico unificado con el elenco completo, como sí ocurrió en la edición anterior.

El alcalde adelantó, en uno de los anuncios individuales, que “todavía quedan grandes bandas y muchas sorpresas por anunciar”, lo que indica que el cartel podría seguir creciendo antes del 1 de noviembre.

Un cartel anuncia la programación del Festival Internacional Las Cuatro Casas para el primero de noviembre en el Foro Cuauhtémoc de Naucalpan. (Gobierno de Naucalpan)

Antecedente: la primera edición del festival

La primera edición de Las Cuatro Casas se realizó el domingo 2 de noviembre de 2025, también en el Parque Naucalli, con entrada gratuita y actividades que comenzaron a las 10:00 horas. El cartel de ese año estuvo encabezado por Los Caligaris, Gondwana y Los Estrambóticos.

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Según un reporte posterior, más de 50 mil personas asistieron al parque durante esa jornada, con un lleno total registrado en las actividades artísticas y culturales. Además de los conciertos, la edición pasada incluyó actividades gastronómicas, exposiciones sobre Día de Muertos, zona infantil, funciones de teatro, un desfile y una arena de lucha libre.

Cómo llegar al Parque Naucalli desde la CDMX

El Parque Naucalli se ubica sobre el Periférico Boulevard Manuel Ávila Camacho, Manzana 020, colonia Boulevares, Naucalpan de Juárez, código postal 53150, muy cerca de las Torres de Satélite.

Para quienes utilicen transporte público, existen dos rutas principales. Desde la estación Metro Cuatro Caminos (Línea 2, Azul), al salir del paradero de autobuses conocido como CETRAM Toreo, se puede abordar un microbús o autobús con dirección a Satélite, Valle Dorado, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli o Tepotzotlán. El descenso debe solicitarse en la parada “Parque Naucalli”, sobre los carriles laterales de Periférico Norte. El trayecto toma entre 15 y 25 minutos, según el tráfico.

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Desde la estación Metro El Rosario (Líneas 6 y 7), en la zona de paraderos es posible tomar una ruta con destino a Naucalpan o Satélite por Periférico. El descenso se realiza frente a una de las entradas del parque o sobre el Bulevar de la Santa Cruz. El tiempo estimado de viaje es de 20 a 30 minutos.

Para quienes se trasladen en automóvil desde el sur, poniente o centro de la Ciudad de México, se debe incorporar al Anillo Periférico (Bulevar Manuel Ávila Camacho) en dirección norte, hacia Querétaro. Tras pasar la zona del Toreo de Cuatro Caminos y Alce Blanco, conviene cambiarse a los carriles laterales; el acceso principal se encuentra a la derecha, antes del cruce con avenida Lomas Verdes y las Torres de Satélite.

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Desde el norte del Estado de México, Querétaro o Tepotzotlán, se debe circular por Periférico Norte en sentido sur, hacia la Ciudad de México. Al pasar Ciudad Satélite, hay que cambiarse a los carriles laterales y tomar el retorno habilitado hacia el sentido norte, o bien ingresar por las calles secundarias del fraccionamiento Boulevares, sobre avenida Lomas Verdes o Bulevar de la Santa Cruz, según la puerta de destino.

El parque cuenta con estacionamientos concesionados, con entradas vehiculares principales sobre la lateral de Periférico Norte y sobre el Bulevar de la Santa Cruz.

Un día antes, en Ozumba

El cartel promocional del XVIII Festival de las Ánimas anuncia la presentación gratuita del grupo argentino Los Pericos el 30 de octubre en Ozumba, Estado de México. (Municipio de Ozumba, Edomex/Facebook)

Antes de llegar a Naucalpan, Los Pericos se presentarán este jueves 30 de octubre en Ozumba, Estado de México, dentro del XVIII Festival de las Ánimas, con sede en la Velaria del Centro del municipio y entrada gratuita.

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Un día después, el viernes 31 de octubre, la banda Los Estrambóticos cerrará el ciclo musical en la misma sede.

Los orígenes de la banda en Buenos Aires

Los Pericos nacieron en 1986 en el barrio porteño de Saavedra, en el garaje de la casa del padre del baterista Ariel “Topo” Raiman. En ese entonces, el grupo de amigos tocaba covers de Bob Marley, Peter Tosh y Toots & The Maytals, sin planes de convertirse en una banda profesional.

Con la llegada del cantante Fernando “Bahiano” Hortal como voz principal, el proyecto encontró identidad. En 1987 grabaron su primer disco, El Ritual de la Banana, con canciones como “Jamaica Reggae” y “Nada que Perder”.

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El guitarrista Juanchi Baleirón, actual cantante del grupo, recordó en diálogo con Perfil que la influencia inicial llegó de forma indirecta: “Empezamos jugando, como si fuera una banda de amigos”, relató, y señaló que el sonido apuntaba en ese momento a bandas como The Police y Duran Duran, antes de que prevaleciera la propuesta de reggae.

En 1993, ese recorrido llevó a la banda hasta Jamaica, donde fueron recibidos en el sello Tuff Gong, el mismo de la familia de Bob Marley, y reconocidos como embajadores del género en Latinoamérica.

A partir de Big Yuyo, el grupo reforzó un sonido híbrido que, según la etapa, fue más bailable, más reflexivo o más oscuro. Entre ese disco, Pampas Reggae y Yerba Buena, Los Pericos hicieron una música fiestera que los hizo conocidos en toda la región. Después llegaron Mystic Love, con temas más profundos como “Sin Cadenas”, y 7, el primer disco en el que canta Baleirón. Pura Vida, de 1988, fue el álbum más vendido de ese año en Argentina.

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En 2004, la partida de Bahiano obligó al grupo a tomar una decisión rápida: Baleirón asumió la voz principal, un rol que mantiene hasta hoy. La banda también atravesó la pérdida de un integrante, Horacio Avendaño. Pese a esos cambios, Los Pericos no sufrieron otro quiebre similar y continuaron activos sin pausas formales.

El presente del grupo: el disco Inmortal

Los Pericos anuncian dos conciertos en México en 2026 para presentar su álbum Inmortal y fortalecer su conexión histórica con el público local (Ocesa)

Tras la pandemia, Los Pericos editaron dos discos. El primero, Viva Pericos!, con versiones de artistas latinoamericanos, fue concebido durante el confinamiento. El segundo, Inmortal, reúne diez canciones originales, las primeras en una década completa para la banda.

Inmortal incluye colaboraciones con Abel Pintos, Néstor Ramljak de Nonpalidece, El Plan de la Mariposa, el artista mexicano Sabino y Facundo Soto, de Guasones. El disco salió también en formato vinilo.

Junto al álbum, la banda lanzó una “cápsula del tiempo” como pieza de merchandising: un baúl con diez objetos, uno por cada canción del disco, que la agrupación entierra en distintas ciudades donde se presenta, acompañado de una placa, para ser abierto dentro de 50 años.

La gira de presentación del disco recorrió Rosario, Córdoba, Mendoza, Salta y Guadalajara, con una parada en el Tren a las Nubes, en el norte argentino. El 22 de octubre, la banda presentó el material en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires, combinando las nuevas canciones con sus clásicos.

En paralelo, el grupo desarrolló Sesiones Inmortales, una serie de versiones acústicas grabadas en su propio estudio, que cerraron con el tema “La Verdad”.

Baleirón explicó en una entrevista con El Planeta Urbano que para este álbum buscaron artistas con afinidad musical y humana: desde Ramljak, a quien describió como “un hermano”, hasta Sabino, a quien definió como un descubrimiento reciente de la banda.

Camino hacia los 40 años de carrera

Los Pericos cumplirán 40 años de trayectoria el próximo 14 de diciembre. Según adelantó Baleirón en una entrevista con FM Rock & Pop, el grupo ya prepara un nuevo álbum para celebrar la fecha, distinto al disco de colaboraciones Pericos & Friends que editaron en 2010.

“Se viene un disco de festejo de 40 años”, anticipó el cantante, quien explicó que la propuesta irá más allá del género reggae: “Ahora va a ser como más amplio, con artistas de otros palos muy arriba”, señaló, aunque prefirió no adelantar nombres.

En una entrevista con Infobae en Vivo, Baleirón y Raiman remarcaron que la banda nunca tomó una pausa formal en cuatro décadas. “No sé si está bien o está mal, pero esa es nuestra realidad. 40 años, 24/7, 365”, afirmó Baleirón.

Antes de sus presentaciones en Ozumba y Naucalpan, la banda también tocó en el Festival Bamba de Santiago de Chile, el 24 de octubre, dentro de una cartelera que incluyó a Marc Anthony, Juanes y Fito Páez.