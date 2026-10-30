Los invitados al Beliween 2026 de Belinda reciben críticas por disfraces poco elaborados

Los invitados a Beliween (captura de pantalla)

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Belinda celebró este miércoles 28 de octubre una nueva edición de su fiesta anual de Halloween, Beliween, con una temática extraterrestre que dejó a varios invitados bajo señalamientos por la falta de esfuerzo en sus disfraces frente a la caracterización de la anfitriona.

Los creadores de contenido Elaine Haro y Shiky, ambos participantes de la tercera temporada de La Casa de los Famosos, revelaron que desconocían que el Beliween 2026 giraría en torno a extraterrestres. Videos de su reacción al enterarse en plena fiesta circularon con rapidez entre los usuarios que seguían el evento en redes sociales.

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La cantante recreó al xenomorfo de Alien, personaje diseñado por el artista suizo H. R. Giger, durante su fiesta anual de Halloween celebrada el miércoles 28 de octubre. (Captura de pantalla redes)

La confusión entre los asistentes contrastó con la producción que Belinda preparó para su propio disfraz, inspirado en el Xenomorfo de la franquicia Alien. La cantante incorporó prótesis de gran tamaño en la cabeza y la espalda, además de una estructura que modificó su silueta para recrear la apariencia biomecánica de la criatura extraterrestre.

Mía Rubín defendió su interpretación libre del concepto alienígena

Los invitados a Beliween (captura de pantalla)

La cantante Mía Rubín llegó con un disfraz de alien en tono rosa, una decisión que justificó públicamente ante las cámaras. “Justo la temática fue aliens y entonces yo dije: ¿por qué no soy rosa? Y un poquito más editorial, un poquito más propositivo”, explicó Rubín sobre su elección de color.

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Otros invitados optaron por disfraces completamente ajenos al tema espacial. El conductor Polo Morín acudió junto a su pareja caracterizados como Woody y Buzz Lightyear, personajes de la franquicia Toy Story, sin ninguna conexión con la propuesta extraterrestre que la anfitriona había promocionado con semanas de anticipación.

Los invitados a Beliween (captura de pantalla)

La conductora Andrea Legarreta señaló durante una transmisión en vivo la desconexión entre algunos asistentes y el concepto de la fiesta. “Ahí andaba mi chiquilla muy preciosa de alien rosa, como que muchos no entendieron el concepto que era de aliens y resulta que muchos iban de quién sabe qué, pero era de aliens”, indicó la presentadora.

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Belinda adelantó la temática con semanas de anticipación

Los invitados a Beliween (captura de pantalla)

La cantante había compartido materiales promocionales relacionados con una supuesta invasión alienígena, incluido un video con la participación del ufólogo Jaime Maussan, además de la aparición de la creadora de contenido Mafe Walker durante la fiesta, caracterizada de verde con detalles en su vestimenta.

La decoración del inmueble donde se realizó el evento incluyó una ambientación inspirada en una nave espacial, con luces de neón y efectos de humo artificial, de acuerdo con el nivel de producción que Belinda mantiene cada año para su celebración de Halloween.

Los invitados a Beliween (captura de pantalla)

Pese al contraste entre el esfuerzo de la anfitriona y el de varios invitados, la fiesta reunió a figuras reconocidas que sí siguieron la temática con disfraces elaborados. La cantante española Lola Índigo llegó caracterizada como Lara Croft, protagonista de la franquicia Tomb Raider, y compartió el escenario con Belinda para interpretar juntas “La niña de la escuela”.

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La lista de invitados incluyó a figuras internacionales y locales

Los invitados a Beliween (captura de pantalla)

Entre los asistentes también estuvieron la actriz estadounidense Victoria Justice, quien se encontraba en México promocionando su proyecto musical Love Zombie: The Resurrection Remix, y el creador de contenido Aarón Mercury, caracterizado como el personaje Satoru Gojo del anime Jujutsu Kaisen.

La celebración también contó con la presencia de Diana Bovio, Paulina Goto, Brianda Deyanara, Ana de la Reguera disfrazada de monja, el actor Fede Vigevani y la cantante Azul Guaita, entre otras personalidades del entretenimiento que compartieron fotografías y videos del evento en sus redes sociales.

Los invitados a Beliween (captura de pantalla)

Los invitados a Beliween (captura de pantalla)

De acuerdo con publicaciones en plataformas digitales, Belinda habría invertido alrededor de 3.5 millones de pesos en la producción de su disfraz y en la ambientación espacial de la fiesta, una cifra que acentuó el contraste frente a los atuendos improvisados de algunos de sus invitados.

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El hashtag #Beliween se posicionó entre los temas más comentados en la red social X durante las horas posteriores al evento, con usuarios que compararon el nivel de detalle del disfraz de la anfitriona contra los looks menos elaborados de otros asistentes, en una dinámica que se repite cada año desde que la celebración se consolidó como una de las fiestas de Halloween más comentadas del espectáculo mexicano.