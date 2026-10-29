Habrá fiesta electrónica de Halloween gratis al norte de la CDMX: dónde y a qué hora será

El evento se realizará el sábado 31 de octubre de 2026, a partir de las 14 horas, en el FARO Aragón, ubicado en avenida 517 sin número, colonia San Juan de Aragón 1ª sección, alcaldía Gustavo A. Madero (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Fiesta electrónica gratuita por Halloween llega al FARO Aragón con seis DJs en cartel. La Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Aragón será sede de una fiesta de música electrónica por Halloween con entrada libre el sábado 31 de octubre de 2026. El evento, denominado Electro Halloween, comenzará a las 14 horas y contará con un cartel de seis DJs locales.

La actividad fue anunciada por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura capitalina, en conjunto con el FARO Aragón y la Red de Faros. El acceso no tendrá costo alguno para el público asistente.

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El evento se realizará el sábado 31 de octubre de 2026, a partir de las 14 horas, en el FARO Aragón, ubicado en avenida 517 sin número, colonia San Juan de Aragón 1ª sección, alcaldía Gustavo A. Madero. La entrada es completamente gratuita y no requiere registro previo según lo difundido en el material de convocatoria.

El cartel de DJs confirmado para la jornada

La actividad fue anunciada por el Gobierno de la Ciudad de México a través de la Secretaría de Cultura capitalina, en conjunto con el FARO Aragón y la Red de Faros (Imagen Ilustrativa Infobae)

La programación musical estará a cargo de seis propuestas de DJ set: Astral Dreams Crew, Daniel Al Vieyra, Gusy1960, Aeon Beat, Safoh y Polaca.

El material de difusión del FARO Aragón no detalla géneros específicos, trayectoria ni duración de cada presentación. Tampoco se informó el orden de aparición de los seis actos en el escenario.

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La convocatoria oficial se limita a presentar los nombres como parte del DJ set central de la jornada, sin mayor desarrollo biográfico sobre los artistas o colectivos involucrados.

Qué es el FARO Aragón y dónde está ubicado

El FARO Aragón funciona dentro del edificio que ocupaba el antiguo Cine Corregidora, un inmueble que durante los años 70 y 80 operó como uno de los centros de desarrollo social más importantes de la zona norte de la capital.

El recinto fue inaugurado en 2016 y forma parte de la infraestructura cultural de la alcaldía Gustavo A. Madero. Está dedicado de manera especial a la cultura audiovisual y a los oficios relacionados con el video y el cine, con formación para guionistas, cinefotógrafos, editores, iluminadores y realizadores.

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El espacio cuenta con ludoteca, libroclub, estación de radio, escenario, sala de cine, mezanine, aula digital, camerinos, terraza y salones especializados para la formación artística. Pertenece a la Dirección General de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Otras actividades recientes del recinto

El FARO Aragón mantiene una agenda activa de eventos gratuitos durante octubre. El pasado 28 de octubre, el recinto ofreció una función gratuita de la película Sólo los amantes sobreviven, dirigida por Jim Jarmusch, como parte de la Noche de Museos del mes dedicada a Día de Muertos y Halloween.

Esa proyección contó con el apoyo del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINE CDMX) y formó parte del Laboratorio Audiovisual del espacio. La función tuvo cupo limitado a 120 personas, sin necesidad de registro previo.

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Días antes, el FARO Aragón también fue sede de los Kaizen Awards, un encuentro dedicado a la cultura K-pop con competencias de dance cover inspiradas en agrupaciones de Corea del Sur. Ese evento comenzó a las 13 horas y tuvo entrada gratuita.

La Red de Faros como política cultural

El FARO Aragón forma parte de la Red de Fábricas de Artes y Oficios (FAROS), conformada por nueve centros culturales y educativos de carácter alternativo distribuidos en distintas ubicaciones de la Ciudad de México.

Estos espacios funcionan simultáneamente como casas de cultura y escuelas de artes y oficios. Su oferta incluye festivales de cine, conciertos, presentaciones de danza y funciones de teatro, además de servicios como libroclubes, bibliotecas, ludotecas y cabinas de radio.

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Según la información oficial de la Red de Faros, el objetivo del programa es garantizar el ejercicio pleno de los derechos culturales y contribuir a la recomposición del tejido social y comunitario, mediante una oferta artística y educativa gratuita, descentralizada y dirigida a grupos de atención prioritaria de la capital.

Más opciones de Halloween en Gustavo A. Madero

El Centro Cultural Futurama, en la colonia Lindavista, ofrecerá durante el 30 y 31 de octubre una agenda que incluye una Casa del Terror, el Halloween de Perritos con pasarela canina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alcaldía Gustavo A. Madero concentra una cartelera extensa de actividades gratuitas por la temporada de Halloween y Día de Muertos 2026, además de la fiesta electrónica del FARO Aragón.

En el cercano Bosque de Aragón, el festival “Del Bosque al Mictlán” se desarrolla del 23 de octubre al 1 de noviembre con mercadillo, cine al aire libre, una casa del terror a cargo de The Mistery Room y desfiles alrededor del lago. El sábado 31 de octubre, el bosque tendrá además talleres, presentaciones de canto y la danza tradicional Xantolo.

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El Centro Cultural Futurama, en la colonia Lindavista, ofrecerá durante el 30 y 31 de octubre una agenda que incluye una Casa del Terror, el Halloween de Perritos con pasarela canina, un torneo gamer y el Cuentario del Horror con cortos animados del colectivo Cosa Rara.

En el parque El Sapo, colonia Juan González Romero, opera además la Casa del Terror organizada por el líder territorial Cristofer Lozano, con tres escenarios temáticos y una afluencia estimada de hasta 100 mil visitantes entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre.