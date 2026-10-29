CFE reportó pérdidas por 23 mil millones de pesos durante el tercer trimestre de 2026, su deuda también repuntó

En el tercer trimestre de 2026, la CFE reportó pérdidas por más de 23 mil millones de pesos. Crédito: X/ @energiahoy

Guardar

Durante el tercer trimestre de 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) volvió a reportar una pérdida neta de 23 mil 310 millones de pesos de acuerdo con el reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La cifra contrasta con la utilidad neta que registró la empresa dirigida por Emilia Esther Calleja Alorm en el mismo periodo del año pasado, la cual se ubicó en 56 mil 416.2 millones de pesos, destaca el documento.

PUBLICIDAD

CFE reporta pérdidas durante el tercer trimestre de 2026

Las noticias no mejoran para la CFE, ya que también registró una caída en la utilidad neta acumulada de enero a septiembre de 80.5 por ciento, al ubicarse en 24 mil 313 millones de pesos, de acuerdo con el reporte financiero enviado a la BMV.

Dicha diferencia, explicó la Comisión, se dio principalmente por una caída en la utilidad cambiaría asociada a la valuación de obligaciones denominadas en moneda extranjera.

También aclaró, en el reporte, que ese efecto es de naturaleza contable y no representa una salida equivalente de efectivo.

Además, por primera vez en seis años, los ingresos acumulados al cierre de septiembre fueron a la baja.

Ni las ventas de la Comisión de salvan

En el periodo antes mencionado, las ventas de la CFE ascendieron a 518 mil 460 millones de pesos, una contracción de 1.1 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

PUBLICIDAD

La CFE muestra finanzas contrastantes respeto a los últimos años. Crédito: Energía a Debate

Esa contracción equivale a una pérdida de ingresos por cinco mil 539 millones de pesos, como consecuencia de la disminución en los ingresos por venta de combustibles a terceros, derivado del comportamiento de los precios promedio del gas natural, así como la disminución en los precios de las tarifas en los sectores industrial y comercial, detalló el reporte.

Deuda total de la empresa acelera su crecimiento

Además, al cierre de septiembre, la deuda total de la Comisión alcanzó 501 mil 316 millones de pesos, un aumento anual de 18.7 por ciento.

Mientras que el saldo de la deuda de largo plazo sumó 422 mil 028.1 millones de pesos entre enero y septiembre. La cifra representó un alza de 14.5 por ciento frente al mismo periodo del año previo y de 5.47 por ciento respecto al cierre de 2025.

PUBLICIDAD

A su vez, la deuda de corto plazo se ubicó en 79 mil 288 millones de pesos. Este monto disminuyó 33 por ciento a tasa anual y 4.3 por ciento en comparación con diciembre de 2025.

Deuda financiera de la CFE, la segunda más alta en los últimos nueve años

Reportes financieros de la propia compañía, revelan que el endeudamiento financiero de ésta es el más alto desde del 31 de marzo de 2025, cuando la cifra ascendía a 526 mil 564 millones de pesos.

Sin embargo, al considerar únicamente el estatus de la deuda financiera al cierre de los terceros trimestres, lo reportado este año es el segundo nivel más alto de los últimos nueve años, solo por debajo de los 508 mil 700 millones de pesos registrados en el 2024, de acuerdo con información del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

PUBLICIDAD

CFE también le debe a proveedores y contratistas

Un tema del que casi no se habla es la deuda que la CFE mantiene con proveedores y contratistas, ya que registró un ajuste al alza en lo que va de 2026 al pasar de 67 mil 362 millones de pesos, al cierre de 2025, a 80 mil 535 millones de pesos, al cierre de septiembre de 2026, siendo la cifra más alta desde 2018.

A diferencia de Petróleos Mexicanos (Pemex), los adeudos de CFE con proveedores no provienen de incumplimientos acumulados durante años. Se relacionan con las necesidades financieras de la empresa pública para mantener su operación. Aun así, los prestadores de servicios reportan retrasos en los pagos.

PUBLICIDAD

La CFE también mantiene deudas con proveedores y contratistas. REUTERS/Daniel Becerril

Endeudamiento a proveedores y contratistas no provoca afectaciones: IMCO

Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, sostuvo que el nivel de endeudamiento de CFE no afecta sus operaciones ni representa una situación insostenible.

Respecto a los costos totales de la empresa, estos aumentaron 1.3 por ciento, impulsados por la actualización actuarial de las obligaciones laborales y por un mayor gasto en remuneraciones y prestaciones al personal. No obstante, los ahorros en energéticos y combustibles compensaron parte de ese incremento.

Asimismo, la empresa eléctrica del Estado reportó una reducción de 1.2 por ciento en mantenimiento, materiales y servicios generales. Al tiempo que el gasto por impuestos y derechos bajó 15.9 por ciento.

PUBLICIDAD

De llamar la atención las cuentas de la CFE, no son tan alarmantes como las de Pemex, pero son un hecho las pérdidas millonarias y un aumento en su endeudamiento.