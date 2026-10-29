Mariana Ochoa no ha recibido el dinero por ganar La Casa de los Famosos: conoce cuál sería la razón

La exOV7 pasó de ser la primera eliminada a ganar la cuarta temporada del reality tras 71 días de competencia. (Captura de pantalla YouTube)

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Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, luego de regresar desde el Exilio al ser eliminada en la primera semana del reality de Televisa.

La cantante ex de OV7 fue la ganadora de los 4 millones de pesos al sumar popularidad a lo largo de las semanas del encierro, pese a que en redes sociales acusaron a la producción de un posible fraude en torno a su victoria, teorías que fueron desmentidas por Rosa María Noguerón.

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A casi un mes de la final de La Casa de los Famosos, Mariana Ochoa no ha recibido ni un peso del premio y ya consultó al respecto a Mario Bezares, ganador de la segunda temporada del reality.

Por qué Mariana Ochoa no ha recibido el premio de La Casa de los Famosos

Mariana Ochoa molesta porque le boicotearon su transmisión en vivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una entrevista reciente, la cantante fue cuestionada si ya recibió el premio por parte de Endemol o Televisa. Mariana Ochoa confesó que aún no, y señaló que el premio tarda en llegar de tres a seis meses debido a un proceso administrativo que se debe realizar previo a la entrega.

“Tarda en llegar. Entre tres y seis meses. Tarda, no sé administrativamente qué proceso sea, pero tarda”, señaló la intérprete.

Además, Mariana Ochoa aseguró que habló con Mario Bezares al respecto del premio, y fue él quien le señaló que puede tardar hasta medio año en recibir el dinero, como a él le pasó al ser el ganador de la segunda temporada del reality.

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“Desde que hablé con Mayito, Mayito me dijo: ‘A mí me tardó seis meses, así que ten paciencia’. Y a mí me dijeron que entre tres y seis”, comentó.

Mario Bezares apagó las luces de La Casa de los Famosos 2. (Captura de pantalla)

Cuánto dinero recibirá Mariana Ochoa por ganar La Casa de los Famosos

Mariana Ochoa obtuvo el premio de 4,000,000 de pesos como ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Sin embargo, de acuerdo con ganadores de ediciones anteriores, esa cifra no es la que finalmente se cobra. Tras los descuentos correspondientes (impuestos y retenciones), el monto neto que reciben los ganadores ronda poco más de 2,000,000 de pesos.

Hasta el 29 de octubre, casi un mes después de su triunfo, Ochoa reconoce que no ha recibido ni un peso del premio. Según le explicó Mario Bezares, ganador de la segunda temporada del reality, el trámite administrativo tarda entre tres y seis meses en completarse.

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La mexicana ganó 4 millones de pesos por ser la ganadora del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre el destino del dinero, Ochoa adelantó en conferencia de prensa que planea donar una parte a una fundación que apoya desde hace años, mientras que el resto lo usará para impulsar su carrera como solista y dar el enganche de una casa, promesa que hizo a sus hijos en caso de ganar.

El triunfo de Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México 2026

El 4 de octubre, Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, se corona como ganadora de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México y se lleva el premio de 4,000,000 de pesos. Su victoria desató controversia por varios frentes.

La eliminación y el regreso por “exilio”

Durante la primera semana del reality, Ochoa fue la primera eliminada del programa. Sin embargo, regresó a la competencia gracias a la mecánica del “exilio”. Ese regreso genera rumores de un presunto arreglo previo: en redes sociales se especula que la cantante habría firmado un contrato para aceptar su reingreso al programa, lo que algunos interpretan como un fraude en la dinámica del concurso.

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La intérprete recibió el maletín con el premio de manos de su propia madre. (Captura de pantalla YouTube)

Al salir del reality, Ochoa negó todas las versiones sobre un supuesto contrato, aunque sí reconoció que intentó negociar la duración de su estancia en el programa previo a su ingreso, pero la producción se negó.

Las acusaciones de Gema Garoa

Gema Garoa, quien termina en quinto lugar, cuestiona públicamente las circunstancias del triunfo de Ochoa. En el podcast La mesa del tijereo, relata que durante los preparativos de la gala final pidió ayuda para peinarse y recibió como respuesta que ese servicio estaba reservado para Mariana: “¿me pueden pintar aunque sea lo del flequito?”, narra, a lo que le habrían contestado “no, lo que pasa es que estos son de Mariana”. Esa experiencia la lleva a sospechar que el resultado de la final podría estar definido de antemano.

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Ochoa responde que todos los finalistas recibieron servicios de arreglo personal y spa previos a la final, y que en su caso el proceso tomó más tiempo porque incluyó decoloración de cabello.

El pleito por el vestido

Quién es el diseñador mexicano del vestido “naco” que Gema Garoa le criticó a Mariana Ochoa

El 30 de agosto, durante la quinta gala de eliminación, Garoa hizo comentarios despectivos sobre un vestido morado que porta Ochoa: “El vestido más naco y horrible que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de Casa Sharon de ahí de McAllen”. Las declaraciones generaron señalamientos de clasismo entre la audiencia.

El diseñador Felipe Alvarado, autor de la prenda, defendió su trabajo públicamente. Tras el reality, Ochoa afirma que las críticas de Garoa le costaron trabajo en la industria de la moda: “ningún diseñador va a querer trabajar con ella, y dicho y hecho”.

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