Captan a Sarah Paulson grabando en CDMX: fans teorizan posibles escenas para American Horror Story

La actriz Sarah Paulson fue vista en calles de la Ciudad de México vestida completamente de negro y con sombrero, en una caracterización asociada a su papel en American Horror Story. En el video se aprecia a la actriz junto a personal de producción y varios espectadores que registran el momento desde la acera.

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Sarah Paulson fue vista este jueves grabando material en las calles de la Ciudad de México, con un atuendo negro que llevó a los fans a especular que podría tratarse de contenido relacionado con American Horror Story. La actriz permanece en territorio mexicano después de su visita de días atrás junto a Kim Kardashian para promocionar Todo Vale.

La presencia de Sarah Paulson en la capital se extendió más allá del evento promocional del martes 27 de octubre, realizado en Soho House, lo que explica que las cámaras volvieran a captarla en distintos puntos de la ciudad esta semana. Las imágenes, difundidas por usuarios en redes sociales, muestran a la actriz desplazándose por calles capitalinas mientras es seguida de cerca por un equipo de grabación.

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Sarah Paulson está en México. REUTERS/Mario Anzuoni

El vestuario negro reavivó las teorías sobre American Horror Story

Usuarios en redes sociales señalaron que el atuendo oscuro de Sarah Paulson guarda similitud con los looks que la actriz ha utilizado en distintas temporadas de American Horror Story, serie en la que ha interpretado personajes como Cordelia Goode.

Ryan Murphy, creador de la franquicia de terror, mantiene una colaboración artística constante con Sarah Paulson desde el estreno de la primera temporada en 2011. Esa relación profesional alimenta las especulaciones de los fans, que interpretan cualquier aparición pública de la actriz vestida de negro como una posible pista sobre nuevo contenido de la serie.

En la temporada 13 de la antología, titulada American Horror Story: 13, Sarah Paulson interpretó entre seis y siete personajes distintos, entre ellos una nueva versión de Cordelia Goode, retomada de las entregas Coven y Apocalypse. Ese antecedente reciente mantiene fresco en la memoria de los seguidores el vínculo entre la actriz y el vestuario oscuro característico de la franquicia.

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La teoría circuló con fuerza entre cuentas de fanáticos dedicadas a seguir la producción de Ryan Murphy, quienes compararon fotograma por fotograma el corte y la textura del vestido negro con prendas utilizadas por Sarah Paulson en temporadas anteriores de la serie. Algunos perfiles especializados en la franquicia señalaron coincidencias en los detalles brillantes de la tela, similares a los que la actriz ha lucido en apariciones públicas vinculadas a American Horror Story.

La rapidez con la que se propagó la teoría entre los seguidores refleja el nivel de atención que mantiene la base de fanáticos de la serie, acostumbrada a rastrear cualquier pista visual sobre nuevas temporadas antes de un anuncio oficial por parte de la cadena o la producción.

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El antecedente de Todo Vale explica la presencia de Paulson en México

CIUDAD DE MÉXICO, 27OCTUBRE2026.- Sarah Paulson y Kim Kardashian durante la presentación de la segunda temporada serie de hulu, "Todo vale" transmitida en la plataforma Disney+. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Sarah Paulson llegó a la capital mexicana esta semana para presentar la segunda temporada de Todo Vale junto a Kim Kardashian, Naomi Watts y Niecy Nash-Betts. El encuentro con medios se realizó en Soho House, pese a una tormenta que retrasó el desarrollo del evento y obligó a modificar la logística original prevista junto a la alberca del recinto.

En esa producción, Sarah Paulson interpreta a Carrington Lane, socia de un despacho legal dedicado a divorcios de alto perfil en Los Ángeles. El elenco se completa con Kim Kardashian como Allura Grant, Naomi Watts como Liberty Ronson y Niecy Nash-Betts como Emerald Greene, bajo la producción de Ryan Murphy.

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La segunda temporada de Todo Vale se estrena el 4 de noviembre en Disney+, con tres episodios iniciales y entregas semanales posteriores hasta el 2 de diciembre. Ese compromiso promocional ubica a la actriz en territorio mexicano durante los días en que fue captada grabando el nuevo material en las calles de la capital.

Durante la presentación de Todo Vale, Sarah Paulson convivió con los fans reunidos afuera del recinto, a diferencia de Kim Kardashian, quien saludó brevemente antes de ingresar al evento. Ese contraste en el trato con el público reforzó la cercanía de la actriz con sus seguidores mexicanos, un vínculo que explica el interés inmediato que generaron las nuevas imágenes de este jueves entre los usuarios de redes sociales en el país.

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La gira promocional de Todo Vale también pasó por Los Ángeles y Roma antes de llegar a México, con Nueva York como siguiente parada confirmada dentro del recorrido internacional organizado por Disney+ y Hulu para presentar la nueva temporada de la serie.

American Horror Story atraviesa un momento de expectativa entre sus seguidores

(FX/Disney+)

La especulación de los fans ocurre en un contexto particular para la franquicia de terror: FX confirmó recientemente una decimocuarta temporada de American Horror Story, sin precisar si Sarah Paulson o el resto del elenco habitual regresarán para la nueva entrega. La cadena tampoco ha revelado detalles sobre la trama de esos episodios.

La temporada más reciente de la serie reunió a personajes de entregas anteriores interpretados por Sarah Paulson, Jessica Lange y Evan Peters, entre otros, en lo que Ryan Murphy describió como una especie de reunión de personajes de toda la franquicia en una sola historia. El rodaje de esos episodios concluyó en julio de este año, tras varios meses de producción.

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Ese antecedente mantiene activa la atención de los seguidores sobre cualquier movimiento de Sarah Paulson que pueda relacionarse con el futuro de la franquicia, especialmente ante la falta de confirmación sobre el elenco de la próxima temporada por parte de FX.

El historial de colaboraciones entre Sarah Paulson y Ryan Murphy se extiende también a otras producciones del realizador, como American Crime Story y Feud, lo que refuerza entre los fans la idea de que cualquier aparición pública de la actriz podría estar vinculada a un nuevo proyecto conjunto con el productor.

Las imágenes de Sarah Paulson grabando en las calles de Ciudad de México continúan generando especulación entre los fans de American Horror Story, quienes esperan nuevas pistas sobre el proyecto que la mantiene en territorio mexicano más allá de la promoción de Todo Vale.

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