Quiénes son los nominados de la octava semana en La Granja VIP 2026

Seis granjeros entran a la tabla de riesgo tras el Legado, la Herradura del poder, el Duelo de Nominación y la Asamblea. (Especial Infobae México)

Guardar

Seis granjeros son los nominados de la octava semana de La Granja VIP 2026, luego de que la Asamblea del miércoles 28 de octubre sumara tres nombres a los dos que ya estaban en la placa. Todos en riesgo de convertirse en el noveno eliminado del reality de Azteca UNO.

El primer nombre en la tabla fue Rafael Mercadante, colocado ahí por el mecanismo del Legado. Azalia Ojeda, séptima eliminada del programa, usó ese derecho antes de salir del foro el domingo 25 de octubre para dejarlo nominado de forma directa.

PUBLICIDAD

La decisión respondió a un enfrentamiento previo entre ambos, episodio que había derivado en una sanción para Ojeda. Antes de abandonar la competencia, la participante adelantó su intención: “Al que voy a dejar en mi legado es el siguiente en irse”.

Mono Osuna nominó a Natalia Alcocer con la Herradura del poder

El segundo nombre se confirmó el lunes 26 de octubre. Mario “Mono” Osuna, del equipo La Resistencia, obtuvo el Poder de la Herradura tras vencer a Mercadante en una competencia física durante la gala de eliminación del domingo.

El equipo Los Disfuncionales concentra cinco de los seis nominados tras la desarticulación de La Resistencia dentro de la casa. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Ese beneficio le permitió realizar una nominación directa y eligió a Natalia Alcocer. La jugada dejó fuera de la pelea por el liderazgo semanal a dos de los cuatro finalistas de la Prueba del Capataz.

PUBLICIDAD

Niurka Marcos cayó en el Duelo de Nominación

El martes 27 de octubre, Niurka Marcos se sumó a la tabla tras perder el Duelo de Nominación frente a Ivonne Montero, dinámica en la que se enfrentan dos granjeros: uno elegido por el Capataz y otro por votación del público.

Quien pierde ese cara a cara queda nominado de forma automática, sin posibilidad de ser salvado por sus compañeros en esa instancia.

La Asamblea sumó tres nombres más a la tabla

Durante la gala del miércoles 28 de octubre, los Granjeros votaron entre ellos para completar la lista de nominados de la semana. El resultado incorporó a Kevyn “Bicolor” Contreras, Julio Camejo y Pablo Montero.

PUBLICIDAD

La incorporación de tres nombres en una sola Asamblea no es habitual en la dinámica del programa. En ediciones anteriores, la ronda de votación solía sumar un número menor de participantes a la placa semanal.

Con doce granjeros activos, el reality se acerca a una nueva gala de eliminación con la placa más numerosa de la temporada. (Captura de pantalla YouTube La Granja VIP)

Del total de seis nominados, cinco pertenecen al equipo Los Disfuncionales:

Niurka Marcos

Natalia Alcocer

Rafael Mercadante

Kevyn Contreras

Julio Camejo

Ese bando también incluye a Pablo Montero e Ivonne Montero entre sus integrantes activos.

El jueves de Salvación podría modificar la tabla

La semana 8 todavía tiene dinámicas pendientes capaces de alterar la placa antes de la gala de eliminación del domingo. Este jueves 29 de octubre se disputará el juego de Salvación, en el que los nominados compiten para asegurar su permanencia al menos una semana más.

PUBLICIDAD

El viernes de Traición abre además la posibilidad de que el granjero salvado saque a otro compañero de la tabla e introduzca un nombre distinto en su lugar, un movimiento que puede reconfigurar por completo la lista final antes del voto del público.

Estos son los granjeros que continúan en la competencia

Ivonne Montero — Actriz y cantante Niurka Marcos — Vedette, actriz y bailarina Manelyk González — Influencer y personalidad de realities Fernando Lozada — Empresario e influencer fitness Kunno — Creador de contenido y tiktoker Daniela Alexis “La Bebeshita” — Influencer y conductora Rafael Mercadante — Conductor y actor Kevyn Contreras “El Bicolor” — Creador de contenido y comediante Natalia Alcocer — Actriz y conductora Mario “Mono” Osuna — Exfutbolista de la Liga MX Julio Camejo — Actor, bailarín y cantante Pablo Montero — Cantante