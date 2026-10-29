Moby y Justice se suman a Snoop Dogg para liderar el Simifest 2026: así quedó el cartel completo, fecha, sede y precios de boletos

Moby y Justice se integran al cartel del festival Simifest 2026 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. (Fotos: EFE/ Universal Music Group - REUTERS/Steve Marcus)

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El Simifest 2026 sorprendió a los melómanos en la Ciudad de México al sumar dos emblemáticos nombres de la música electrónica.

Moby y Justice se incorporaron a un cartel que ya contaba con Snoop Dogg, Miguel y Chet Faker para la tercera edición del encuentro, prevista para el sábado 5 de diciembre.

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El autor de “Porcelain” volverá a los escenarios de la CDMX tras varios años de ausencia con una presentación completa. (Instagram/ @simifestmx )

El productor estadounidense ofrecerá un show completo, mientras que el dúo francés formado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay llegará con un DJ set.

La cita será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, con una jornada que reunirá hip hop, R&B, pop, rock alternativo y electrónica.

Moby y Justice completan las últimas incorporaciones del Simifest 2026

La llegada de ambos proyectos cerró la lista de anuncios musicales del festival. Moby volverá a México después de cancelar su participación programada para el Vive Latino 2026, mientras que Justice sumará un DJ Set a una fecha que reúne artistas de distintos géneros.

Moby llevará un espectáculo completo al escenario del festival.

Richard Melville Hall , su nombre real, alcanzó proyección internacional con Play , álbum publicado en 1999 que incluyó éxitos como como Porcelain , Natural Blues y Extreme Ways .

Justice , integrado por Gaspard Augé y Xavier de Rosnay , subirá al escenario con un DJ set y no con su producción en vivo.

El dúo francés se dio a conocer con el álbum †, publicado en 2007, que incluyó temas como D.A.N.C.E. y Genesis.

El dúo francés de Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, conocido por “D.A.N.C.E.” y “Genesis”, ofrecerá un DJ set durante el festival en CDMX. (Instagram/ simifestmx)

Así, la presencia presencia de Moby y Justice amplía la oferta electrónica del encuentro, que también tendrá propuestas de rap, soul, indie y rock mexicano a lo largo de la jornada

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Snoop Dogg, Chet Faker y Neil Frances completan un cartel que reúne rap, R&B y proyectos mexicanos

La tercera edición del Simifest combinará figuras de Estados Unidos, Francia y Australia con agrupaciones y solistas de México. El line-up difundido hasta ahora plantea una programación de larga duración, con propuestas dirigidas a públicos de distintas escenas musicales.

Junto a Moby , Justice , Snoop Dogg , Miguel y Chet Faker , están anunciados Neil Frances, STRFKR, Two Another y Hybrid.

La representación mexicana incluye a Los Blenders , María Barracuda, Los Eclipses, Descartes a Kant y Romoo.

Las puertas abrirán a las 13:00 y las actividades concluirán a la 01:00 del 6 de diciembre, según la información más repetida sobre el evento.

Snoop Dogg, Chet Faker y Neil Frances encabezan la oferta internacional de hip hop y R&B del festival. REUTERS/Mario Anzuoni

En este sentido, los horarios por escenario serán el siguiente paso para conocer cómo se repartirá ese recorrido musical en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los boletos del Simifest 2026 parten de los mil 700 pesos mexicanos

Antes de que se enciendan los escenarios, la experiencia del Simifest comenzará con tres formas distintas de vivir la jornada. Desde el acceso general hasta las zonas con servicios adicionales, los asistentes podrán elegir según el lugar desde el que quieran seguir un cartel que se extenderá hasta la madrugada.

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El acceso General cuesta mil 700 pesos mexicanos más cargos. Con las comisiones incluidas, el monto asciende a 2 mil 158 .

La entrada Preferente tiene un precio base de 2 Mil 500 pesos . Incluye terraza con vista al escenario, baños diferenciados, zona de mesas y wifi.

El pase VIP parte de 4 mil pesos y añade acceso diferenciado, guardarropa, zona cercana al escenario y espacios para cargar celulares.

El productor estadounidense Moby presentará un concierto completo tras cancelar su participación en el Vive Latino 2026. EFE/Mario Guzmán

Con el cartel ya definido, el precio final dependerá de la categoría elegida y de los cargos que se sumen durante la compra. La cita del 5 de diciembre reunirá a miles de asistentes, donde Moby, Justice y Snoop Dogg marcarán el pulso de una jornada que cruzará géneros hasta entrada la madrugada.