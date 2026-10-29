Megapuerto Punta Colonet: la obra con la que México busca fortalecer su comercio con Estados Unidos

Baja California colocó la primera piedra del proyecto de infraestructura portuaria que prevé iniciar operaciones en 2029 y generar más de 40 mil empleos directos e indirectos

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El proyecto del megapuerto Punta Colonet dio un nuevo paso con la colocación de su primera piedra en Baja California, donde autoridades estatales y federales destacaron el potencial de esta infraestructura para fortalecer la actividad comercial de México y ampliar sus conexiones logísticas con Estados Unidos.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó el acto y señaló que el desarrollo portuario representa un avance para la entidad después de años de planeación y gestiones.

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De acuerdo con las proyecciones presentadas durante el evento, el recinto podría comenzar operaciones en 2029, luego de obtener una concesión federal por 50 años.

La iniciativa busca convertir a Punta Colonet en un nodo estratégico para el movimiento de mercancías en el Pacífico mexicano. Además de las instalaciones portuarias, el proyecto contempla el desarrollo de infraestructura ferroviaria, industrial y energética, así como la creación de una ciudad portuaria que articule distintas actividades económicas.

Megapuerto Punta Colonet: cuándo comenzaría operaciones

Durante la ceremonia, Marina del Pilar destacó que Punta Colonet está proyectado como un megapuerto de clase mundial y subrayó la importancia de consolidar una infraestructura capaz de responder a las necesidades del comercio internacional.

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La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó la colocación de la primera piedra del megapuerto Punta Colonet, en Baja California, un proyecto que prevé iniciar operaciones en 2029 y busca fortalecer el comercio de México con Estados Unidos, impulsar las exportaciones y generar más de 40 mil empleos directos e indirectos

Según la información difundida por las autoridades, el inicio de operaciones está previsto para 2029. La concesión federal por 50 años constituye uno de los elementos centrales para el desarrollo del proyecto, cuya ejecución requerirá coordinación entre los distintos niveles de gobierno y las instituciones involucradas.

La directora general de Puertos de la Secretaría de Marina (Semar), María Marisa Abarca Hernández, señaló que el proyecto cuenta con un Programa Maestro de Desarrollo Portuario autorizado, instrumento que permitirá organizar el crecimiento del recinto y establecer las bases para su expansión.

La funcionaria también destacó la participación de las instituciones responsables para acompañar las distintas etapas de la obra y avanzar en la consolidación de un espacio logístico con capacidad de crecimiento.

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¿Cuántos empleos generaría el megapuerto de Baja California?

Uno de los principales impactos económicos previstos para Punta Colonet está relacionado con la generación de puestos de trabajo.

De acuerdo con las estimaciones presentadas durante el anuncio, el desarrollo integral del proyecto podría generar más de 10 mil 500 empleos directos y alrededor de 30 mil empleos indirectos. En conjunto, la proyección supera los 40 mil puestos laborales.

Estas cifras corresponden a las expectativas asociadas con la construcción y el desarrollo de las actividades económicas vinculadas con el megapuerto, por lo que no representan empleos ya creados.

La iniciativa también contempla la posibilidad de impulsar nuevas actividades productivas en la región, entre ellas la manufactura, la minería, la generación de energía y la agroindustria.

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Durante el evento, la gobernadora reconoció a las comunidades y a los ejidatarios que se sumaron al proyecto, cuya participación fue destacada como parte del proceso de desarrollo de esta infraestructura.

La conexión con Estados Unidos y la infraestructura logística

La ubicación de Punta Colonet es uno de los factores que las autoridades y representantes empresariales consideran relevantes para su desarrollo. El proyecto busca aprovechar la posición geográfica de Baja California para fortalecer los vínculos comerciales con la zona sur y este de Estados Unidos.

Guadalupe Phillips Margain, directora general de Grupo ICA, destacó la importancia geopolítica de la región para conectar económicamente a Baja California con territorio estadounidense.

La propuesta contempla conexiones ferroviarias con Arizona y la articulación con otros proyectos de infraestructura, entre ellos la nueva Garita Otay II y la modernización de tramos carreteros estratégicos en el estado.

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La combinación de transporte marítimo, ferroviario y carretero busca facilitar el movimiento de mercancías y mejorar la conectividad entre las instalaciones portuarias y los centros industriales y comerciales.

Sin embargo, los beneficios dependerán de la ejecución de las obras complementarias y de la coordinación entre los distintos componentes del sistema logístico.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda encabezó la colocación de la primera piedra del megapuerto Punta Colonet, en Baja California, un proyecto que prevé iniciar operaciones en 2029 y busca fortalecer el comercio de México con Estados Unidos, impulsar las exportaciones y generar más de 40 mil empleos directos e indirectos

Punta Colonet contempla una ciudad portuaria, industrial y logística

El proyecto no se limita a la construcción de un recinto para recibir y movilizar mercancías. De acuerdo con la información presentada por las autoridades, también se plantea desarrollar una ciudad portuaria que integre actividades industriales, logísticas y comerciales.

La directora general de Puertos de la Semar señaló que el objetivo es compatibilizar la competitividad comercial con un modelo de desarrollo urbano sostenible, movilidad eficiente y generación de empleos de calidad.

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La propuesta también contempla aprovechar el potencial turístico de la costa de Baja California, aunque el alcance de esta vertiente dependerá de cómo se concrete el desarrollo integral de la zona.

La integración de infraestructura energética, agrícola e industrial busca ampliar las actividades que podrían establecerse alrededor del puerto y favorecer la conexión entre distintos sectores productivos.

¿Cómo podría impactar Punta Colonet en las exportaciones de México?

Otra de las expectativas asociadas con el megapuerto es su posible contribución al comercio exterior mexicano.

Según los estudios citados en la información difundida sobre el proyecto, el desarrollo de Punta Colonet podría contribuir a incrementar en más de 35 por ciento las exportaciones mexicanas por el Pacífico.

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Esta cifra constituye una estimación vinculada con el potencial de la infraestructura y no un resultado garantizado. Su materialización dependerá de factores como la capacidad operativa del puerto, la demanda de servicios logísticos, la conectividad ferroviaria y carretera, y el crecimiento del intercambio comercial.

De concretarse las obras previstas, Punta Colonet podría ampliar la infraestructura disponible para el transporte de mercancías en la costa del Pacífico y fortalecer la posición de Baja California dentro de las cadenas de suministro internacionales.

La colocación de la primera piedra marca el inicio de una nueva etapa para el proyecto, cuyo horizonte de operaciones está previsto para 2029. Hasta entonces, el avance de las obras y la integración de las conexiones logísticas serán elementos clave para determinar su alcance económico y comercial.

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Con esta iniciativa, Baja California busca consolidar un punto de conexión entre México y los mercados internacionales, con especial atención a Estados Unidos, mediante una infraestructura que combine transporte marítimo, industria y logística.