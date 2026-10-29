CJNG en Colombia: detienen a “La Patrona” y “La Pau”, pareja de mexicanos señalados como enlaces con el Clan del Golfo

En una operación conjunta se capturo con fines de extradición a alias ‘La Patrona’ y alias ‘Pau’, ciudadanos mexicanos que articulaban el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa. @PoliciaColombia

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La Policía Nacional de Colombia anunció este 28 de octubre la captura en Barranquilla de un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad mexicana, identificados con los alias de “La Patrona” y “La Pau”, quienes serían enlaces del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Clan del Golfo en territorio colombiano.

La captura, según datos oficiales, se realizó en una operación conjunta entre la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), el FBI y la Fiscalía colombiana, y tiene como objetivo fines de extradición hacia Estados Unidos.

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“El crimen no respeta fronteras y nuestra respuesta tampoco puede detenerse en ellas”, escribió la Policía Nacional de Colombia en el comunicado que acompañó el video de la detención.

De acuerdo con la corporación, la pareja articulaba el envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa desde Colombia.

Una tonelada de cocaína fue neutralizada en la operación Lanza Roja

La Policía Nacional de Colombia destacó que la captura se enmarcó en la operación “Lanza Roja”, con la que también se neutralizó el envío de una tonelada de cocaína con destino a Estados Unidos y afectó la estructura logística del narcotráfico transnacional.

La corporación presentó esta cifra como uno de los resultados centrales del operativo, junto con la detención de la pareja de mexicanos.

La Policía Nacional de Colombia confirmó la detención de la pareja este 28 de octubre. Crédito: X - @PoliciaColombia

La institución precisó además que, desde 2024, incautó más de 15 toneladas de esta droga a la alianza CJNG y Clan del Golfo en aguas internacionales, dato que utilizó para dimensionar el alcance de las redes criminales.

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La publicación oficial no detalló los nombres reales de los detenidos ni el lugar exacto de Barranquilla donde ocurrió la captura.

El mensaje cerró con los hashtags #DiosYPatria y #CooperaciónInternacional, con los que la institución enmarcó la acción dentro de su estrategia para “seguir debilitando las redes del narcotráfico y sus finanzas” y consolidar territorios seguros.

Un patrón repetido: más mexicanos han sido detenidos en Colombia por vínculos con el CJNG y organizaciones locales

La detención de “La Patrona” y “La Pau” se produjo un mes después de otro caso similar registrado en Medellín. El 26 de septiembre de 2026, el alcalde de esa ciudad, Federico “Fico” Gutiérrez, confirmó la captura de Freddy Chacón, alias “El Mexicano”, presunto enlace del CJNG en Colombia y requerido por autoridades estadounidenses.

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Chacón quedó a disposición de Migración Colombia tras un operativo en una vivienda de Medellín en el que participaron la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Interpol, la Inteligencia Policial y la Fiscalía General de la Nación.

Freddy Chacón fue detenido en un lujoso departamento de Medellín. Crédito: Especial

Durante ese operativo se incautaron computadoras, celulares, discos duros, memorias USB y documentos que las autoridades analizaron como parte de la investigación. Las autoridades lo vincularon, además del CJNG, con la organización criminal estadounidense La Eme.

Según la Fiscalía colombiana, Chacón pagó entre 10 mil y 15 mil dólares mensuales a integrantes de La Terraza y a subestructuras del Clan del Golfo para garantizar seguridad territorial, custodiar cargamentos de estupefacientes y proteger sus desplazamientos por el área metropolitana del Valle de Aburrá.

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Reportes de medios colombianos señalaron que Chacón tenía antecedentes en Estados Unidos por agresión agravada con arma de fuego, infracciones a la normativa sobre armas y secuestro extorsivo de adultos, de acuerdo con información compartida por el FBI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y la oficina de la DEA en México.

Ese antecedente conectó con denuncias expuestas en 2022 por el periodista mexicano Ricardo Ravelo, quien ya señalaba a Chacón por presunto secuestro y extorsión en Tijuana antes de su captura en Medellín.

El CJNG y Clan del Golfo fueron designados como terroristas por Estados Unidos

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) el 20 de febrero de 2025. La medida incluyó también al cártel de Sinaloa, el cártel del Noreste, la Nueva Familia Michoacana, el cártel del Golfo y Cárteles Unidos, además de Tren de Aragua y Mara Salvatrucha.

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De acuerdo con la hoja informativa de la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado, el CJNG mantiene presencia en casi todo México y contactos en toda América, así como en Australia, China y el sudeste asiático.

El documento señaló que el grupo se dedica al tráfico de fentanilo, la extorsión, el contrabando de migrantes, el robo de petróleo y minerales y el comercio de armas, además de recurrir a ataques con armamento de grado militar y drones con explosivos contra fuerzas del orden mexicanas.

El Clan del Golfo recibió una designación similar de manera individual el 16 de diciembre de 2025, anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio. “El Clan del Golfo es una organización delictiva violenta y poderosa con miles de miembros”, declaró Rubio en el comunicado oficial, que atribuyó al grupo atentados contra funcionarios públicos, fuerzas del orden y civiles en Colombia.

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El comunicado del Departamento de Estado precisó que la principal fuente de ingresos del Clan del Golfo es el tráfico de cocaína, recurso que la organización utiliza para financiar sus actividades violentas. Rubio aseguró que Estados Unidos “continuará utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por los carteles internacionales y las organizaciones criminales transnacionales”.

Las designaciones como FTO bloquean los bienes e intereses de las organizaciones señaladas que se encuentren en Estados Unidos y prohíben a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con ellas.