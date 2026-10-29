Cuauhtémoc Cárdenas murió 9 días después del aniversario luctuoso de su padre, Lázaro Cárdenas

El fallecimiento del fundador del PRD y tres veces candidato presidencial pone fin a una trayectoria que marcó el sistema político del país durante cuatro décadas y redefinió los contornos del pluralismo democrático en México

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Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del PRD y tres veces candidato presidencial, murió la noche del 28 de octubre de 2026, a los 92 años, en el Hospital Ángeles Metropolitano de la Ciudad de México. Falleció nueve días después de que se cumplieran 56 años de la muerte de su padre, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, ocurrida el 19 de octubre de 1970. Hasta ahora, ni la familia ni las autoridades han informado la causa del deceso.

Una ausencia en el aniversario luctuoso

La Jornada informó que los restos del político serán despedidos el jueves 29 de octubre, de 10:00 a 16:00 horas, en el sitio donde está sepultada Celeste Batel, su esposa. FOTO: ARCHIVO /ELOY VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

El 19 de octubre Cárdenas Solórzano no asistió a las ceremonias por el aniversario luctuoso de su padre en Michoacán. El mismo medio reporta que entre el 22 y el 27 de octubre no hubo apariciones ni declaraciones de la familia.

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Su cuerpo fue trasladado al Panteón Francés de Legaria. Según La Jornada, ahí sería velado el jueves 29 de octubre, de 10:00 a 16:00 horas, en el mismo lugar donde yace su esposa, Celeste Batel.

Octubre en la historia de la familia

19 de octubre de 1970: muere Lázaro Cárdenas del Río en la Ciudad de México.

19 de octubre de 2021: muere Celeste Batel, esposa de Cuauhtémoc Cárdenas desde 1963 y madre de sus tres hijos: Lázaro, Cuauhtémoc y Camila.

28 de octubre de 2026: muere Cuauhtémoc Cárdenas.

Excélsior informó en 2021 que Batel murió cuando se conmemoraban 51 años de la muerte del general.

Nació el año en que su padre llegó a la Presidencia

El ingeniero civil dejó el PRI en 1987, encabezó al Frente Democrático Nacional al año siguiente y gobernó el entonces Distrito Federal entre 1997 y 2000, antes de contender nuevamente por la Presidencia. (CUARTOSCURO)

Cuauhtémoc Cárdenas nació el 1 de mayo de 1934 en la Ciudad de México, hijo de Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano. Ese mismo año su padre asumió la Presidencia, que ocupó hasta 1940. Estudió ingeniería civil en la UNAM.

El gobierno de Lázaro Cárdenas es recordado, entre otros hechos, por la expropiación petrolera.

De la ruptura con el PRI al PRD

En 1987 salió del PRI tras encabezar la Corriente Democrática. En 1988 fue candidato del Frente Democrático Nacional en una elección que la oposición ha calificado de fraudulenta. El PRD se presentó como partido en el Zócalo el 5 de mayo de 1989.

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Su trayectoria electoral incluyó:

1988, 1994 y 2000: tres candidaturas presidenciales.

1997: triunfo en la primera elección directa para jefe de Gobierno del Distrito Federal, cargo que ocupó hasta 2000.

Su vínculo público con la memoria de su padre

El reconocimiento académico reunió al político con familiares y amigos frente a la estatua de Lázaro Cárdenas, informó el instituto en un comunicado durante una ceremonia realizada en sus instalaciones

En 2020, durante el 50 aniversario luctuoso de Lázaro Cárdenas en el Monumento a la Revolución, Cuauhtémoc afirmó que su padre fue respetuoso con la oposición pese a los ataques “viscerales” contra su gobierno. El acto se realizó ante el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, según La Razón y Expansión. Los restos del general reposan en ese monumento, de acuerdo con la CNDH.

El 30 de enero de 2026 recibió el doctorado honoris causa del IPN, donde estuvo acompañado de familiares y amigos frente a la estatua de su padre, según un comunicado del instituto.

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Sus últimos meses

En marzo de 2026, el Gobierno federal lo nombró presidente de la Comisión Consultiva del Petróleo de Pemex, su último cargo público.

El 10 de agosto concedió su última entrevista pública, en el podcast de Miguel Ángel Mancera. Cuando le preguntó si participaría en política, respondió: “Electoralmente no”.

Reacciones

La presidenta Claudia Sheinbaum lo describió como “un hombre de principios firmes”. Políticos de distintos partidos también lamentaron su muerte. Le sobreviven sus tres hijos.