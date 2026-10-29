México

EN VIVO | La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 29 de octubre

La mandataria mexicana informa sobre temas de relevancia nacional e internacional y responde a preguntas de la prensa en su conferencia

Guardar

Se espera que la mandataria mexicana hable sobre el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una de las principales figuras de la izquierda mexicana y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien murió este miércoles 28 de octubre de 2026 a los 92 años.

Su trayectoria política estuvo marcada por la ruptura con el PRI, las elecciones presidenciales de 1988 y su llegada a la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal en 1997.

PUBLICIDAD

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano, el ingeniero civil participó en distintos momentos de la transformación del sistema político mexicano, desde la organización de la oposición al priismo hasta la construcción de una fuerza partidista de izquierda con presencia nacional.

Temas Relacionados

EN VIVOClaudia SheinbaumCuauhtémoc CárdenasLa Mañaneramexico-noticiasPolítica Mexicana

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Megapuerto Punta Colonet: la obra con la que México busca fortalecer su comercio con Estados Unidos

Baja California colocó la primera piedra del proyecto de infraestructura portuaria que prevé iniciar operaciones en 2029 y generar más de 40 mil empleos directos e indirectos

Megapuerto Punta Colonet: la obra con la que México busca fortalecer su comercio con Estados Unidos

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 29 de octubre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 29 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 29 de octubre

La ciudad costera se caracteriza por su humedad superior al 70% dependiendo de la época del año y los fenómenos meteorológicos del golfo de México

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Veracruz de este 29 de octubre

Nuevo León: así quedó el precio de la gasolina hoy jueves 29 de octubre

La Comisión Nacional de Energía es el organismo encargado de informar todos los días el costo de los carburantes en el país

Nuevo León: así quedó el precio de la gasolina hoy jueves 29 de octubre

Quién fue Dolores Huerta, cofundadora del mayor sindicato agrícola de Estados Unidos y defensora de los derechos de jornaleros, mujeres e inmigrantes

La activista falleció a los 96 años en su casa de Bakersfield, California. Creadora del lema "Sí, se puede", lideró huelgas y boicots que transformaron el sindicalismo en los campos de la nación y dejó una huella profunda en el feminismo y la lucha por la igualdad civil

Quién fue Dolores Huerta, cofundadora del mayor sindicato agrícola de Estados Unidos y defensora de los derechos de jornaleros, mujeres e inmigrantes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Tecate a exmilitar ruso buscado por Interpol: portaba granada y documentos falsos

Detienen en Tecate a exmilitar ruso buscado por Interpol: portaba granada y documentos falsos

Quién es "El Semáforo" del CJNG: los corridos que anticiparon su ascenso como sucesor de "El Tanque"

DEA usó a El Vicentillo para negociar entrega de El Mayo Zambada antes de 2024, revela docuserie de Netflix

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 28 de octubre: capturan a “El Semáforo”, sucesor de “El Tanque” en el CJNG

CJNG en Colombia: detienen a “La Patrona” y “La Pau”, pareja de mexicanos señalados como enlaces con el Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Así es el disfraz de Belinda que recrea al xenomorfo de ‘Alien’, creación de H. R. Giger

Así es el disfraz de Belinda que recrea al xenomorfo de ‘Alien’, creación de H. R. Giger

Quiénes son los nominados de la octava semana en La Granja VIP 2026

El asesinato de Paco Stanley, la crisis de seguridad que sacudió al gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas

Moby y Justice se suman a Snoop Dogg para liderar el Simifest 2026: así quedó el cartel completo, fecha, sede y precios de boletos

Festival de globos y faroles en CDMX: cuándo es y dónde verlos por Día de Muertos

DEPORTES

Loco Abreu asegura que no necesitan de Gilberto Mora, aunque resalta su calidad: “Tenerlo es un plus”

Loco Abreu asegura que no necesitan de Gilberto Mora, aunque resalta su calidad: “Tenerlo es un plus”

América empata 1-1 con Xolos en el Azteca y arriesga el liderato de la Liga MX

Johan Vásquez se viste de héroe y encabeza el triunfo del Genoa sobre la Juventus en Serie A

Perro altera a asistentes y genera discusión en el Show Run de Checo Pérez

Canelo Álvarez desestima críticas por evento en Arabia Saudita: “Yo vengo a pelear un campeonato”