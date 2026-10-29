EN VIVO | La mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy 29 de octubre

Guardar

Se espera que la mandataria mexicana hable sobre el fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, una de las principales figuras de la izquierda mexicana y fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien murió este miércoles 28 de octubre de 2026 a los 92 años.

Su trayectoria política estuvo marcada por la ruptura con el PRI, las elecciones presidenciales de 1988 y su llegada a la jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal en 1997.

PUBLICIDAD

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río y de Amalia Solórzano, el ingeniero civil participó en distintos momentos de la transformación del sistema político mexicano, desde la organización de la oposición al priismo hasta la construcción de una fuerza partidista de izquierda con presencia nacional.